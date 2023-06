[チームラボ]

チームラボは、BUMP OF CHICKENのリスナー向け会員制サービス「be there」公式アプリの立ち上げにおいて、INSTYLE GROUPと共同で企画を担当。また、開発・デザイン、UI/UX設計、開発、動画制作、3Dモデル制作を担当しました。

また、オフィシャルサイト・グッズECサイトのリニューアルにおいて、開発・デザイン、UI/UX設計、開発を担当しました。



「be there」公式アプリは、これまでリスナー向けの会員制サービスを持たなかったBUMP OF CHICKENにとって、「リスナーたちの居場所」となるよう、24時間365日音楽を配信しつづけ、他のリスナーとゆるく繋がることのできる「LIVE MUSIC」機能をはじめ、BUMP OF CHICKENの音楽を軸としたサービスとなっています。









BUMP OF CHICKENに関わる全てのサービスを、一つの世界観の中で

「どこにいて、何を見ていてもBUMP OF CHICKENの世界を感じられる」ことを目指し、アプリ・オフィシャルサイト・グッズECサイト、と異なるチャネルでも共通したUXでシームレスな体験になるよう、デザインを共通化し、UI/UXを設計しました。



会員登録をすると「be there」のデジタル会員証が発行され、未公開音源や、メンバーへの限定インタビューといったコンテンツが公開されます。







リスナーの居場所となる「LIVE MUSIC」

「be there」公式アプリの「LIVE MUSIC」は、24時間365日、音楽を流し続ける配信チャンネルで、「今どれだけの人と一緒にこの曲を聴いているか」や、その人たちが「何を思ったのか」を、視聴人数やリアルタイムのコメント、リアクションから知ることができます。リスナーにとって、お互いの存在をゆるく感じることができる、「居場所」としての「be there」を体現します。







BUMP OF CHICKENのマスコットキャラクター「ニコル」を3Dモデル化

「MEET NICOLE」では、BUMP OF CHICKENのVocal&Guitar 藤原基央さんが描く、マスコットキャラクター「ニコル」を、過去の手描きイラストを元に完全3Dモデル化しました。

「be there」公式アプリでは、ユーザーのインタラクションによって表情を変え、気ままに楽器を演奏したり、たまに昼寝をする「ニコル」と共に、ゆるやかな時間を過ごすことができます。



また、これまでの公式グッズや、BUMP OF CHICKENにゆかりのあるアイテムもモデル化し、着せ替えをしたり、部屋を模様替えすることで自分と「ニコル」だけの空間を作り出すことができます。





BUMP OF CHICKEN オフィシャルサイト: https://www.bumpofchicken.com/

be there: https://www.bumpofchicken.com/be_there

グッズECサイト: https://shop.bumpofchicken.com



アプリ公開日: 2023年5月28日(日)

ダウンロード

App Store: https://apps.apple.com/us/app/bumpofchicken-app/id1629667949

Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bump.of.chicken.app





チームラボ

チームラボは、アート活動を行うArt collective teamLabの基盤であり、法人格である。最新のテクノロジーを活用したソリューション、大規模なシステム開発や、プロダクト、デジタルコンテンツの制作、都市計画や建築空間設計などを行う。アーティスト、プログラマ、エンジニア、CGアニメーター、数学者、建築家など、デジタル社会の様々な分野のスペシャリストから構成されているウルトラテクノロジスト集団で、アート、サイエンス、テクノロジー、クリエイティビティの境界を越えて、集団的創造をコンセプトに活動している。

http://www.team-lab.com/



