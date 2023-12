[日本エイサー株式会社]



日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、ビジネスデスクトップパソコンのVeriton(ベリトン)シリーズより、幅わずか約10cmのコンパクト設計の新モデル2機種「VX2690G-A58Y」「VX2690G-A58U」を、法人市場に向けて本日2023年12月18日より販売します。今回発売する新モデルは置き場所を選ばない省スペース設計、3タイプの映像出力に対応したマルチモニタ環境でご使用が可能、省エネ、かつ高品質&高効率80PLUS BRONZE 180W電源を搭載、用途に合わせてお選びいただける、ストレージ512GB SSDと256GB SSD搭載の2タイプをラインナップしています。

なお、本製品群はAcer公式オンラインストアでも2024年1月中旬より販売します。















製品情報ページ

VX2690G-A58Uhttps://www.biz-dna.jp/customize/desktop/vx2690g-a58u.html

VX2690G-A58Yhttps://www.biz-dna.jp/customize/desktop/vx2690g-a58y.html



Acer Veriton Xシリーズの新製品「VX2690G-A58Y」「VX2690G-A58U」は、必要な機能は十分に搭載しながらも省スペースにこだわり、2機種ともに本体の幅をわずか約10cmに設計。手狭になりやすいデスク上でも置き場所を選ばず設置いただけ、セキュリティ機能としてケンジントン・ロック用取付穴を搭載しており、オフィスはもちろん店舗事務所などへの設置もおすすめです。USBキーボードやUSB光学マウス、マウスパッドも同梱しているため、外部モニターにつないですぐに使用することができます。

















本製品は、動画編集など負荷のかかる作業もスムーズに行える第12世代インテル(R) CoreTM i5プロセッサーを採用。OSは、Windows 11 Pro、メモリーは8GB、ストレージは「VX2690G-A58Y」が大容量の512GB SSD、「VX2690G-A58U」は256GB SSDを搭載しています。



映像出力はHDMI出力ポート、DisplayPort出力ポート、ミニ D-Sub 15ピンの計3つのポートからの同時出力に対応。3台のモニターそれぞれに同時に表示することができ、作業効率が格段に向上します。インターフェースはこれらのポートに加えて、USB 3.2 Type-A ポートが4つ、USB 2.0 ポートが4つ、有線LANポート、筐体の前後双方にオーディオポートと ヘッドセット/スピーカージャックと充実しています。さらに、バックアップディスクの作成に便利なDVD±R/RW スリムドライブを搭載しています。



Office搭載モデルもラインアップ。Microsoft Office Home & Business 2021、Microsoft OfficePersonal 2021、Office非搭載の3タイプから、目的や用途に合わせてお選びいただけます。



プレスリリースページ

https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20231218



Acerについて

Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology(人とテクノロジーの垣根を壊す)”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。



日本エイサー株式会社について

社名 :日本エイサー株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者:代表取締役社長 詹 國良(ボブ・セン)

公式サイト: https://www.acer.com/jp-ja/

公式facebook: https://www.facebook.com/AcerJapan

公式X :https://www.twitter.com/AcerJapan

Gaming公式X: https://twitter.com/PredatorJPN

公式Instagram: https://www.instagram.com/acer_japan/

Gaming公式Instagram:https://www.instagram.com/predatorgamingjapan/

公式YouTube:https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel





(C) 2023 Acer Inc. All rights reserved. AcerとAcerロゴはAcer Inc.の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。



