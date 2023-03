[株式会社グレープストーン]

2023年3月15日(水)~27日(月) 銀座三越に期間限定登場



株式会社グレープストーン(本社:東京都中央区銀座)は、東京ばな奈とディズニーが一緒に作りあげた初の共同スイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」を、銀座三越に2023年3月15日(水)~27日(月) 期間限定で出店いたします。

https://tokyobanana.jp/products/banana_disney.html







●東京ばな奈とディズニーが贈るハッピースイーツショップが銀座三越に期間限定でOPEN!

東京ばな奈とディズニーが一緒に作りあげた 夢の共同スイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTON by 東京ばな奈」が銀座三越に3月15日(水)~27日(月) の期間限定でやってきます。自分へのご褒美おやつはもちろん、お友達へのサプライズプレゼントにもオススメ!3月15日(水)発売の最新作も登場するので、可愛すぎるスイーツたちにぜひ会いに来てくださいね。





【最新作】『トイ・ストーリー』の仲間たちが描かれた、サクサク楽しいメープルショコラサンド







『トイ・ストーリー/メープルショコラサンド』は、『トイ・ストーリー』の仲間たちが描かれた ワクワク楽しいショコラクッキーサンドです。アーモンド・マカデミア・ピーナッツ、3種類の香ばしいナッツと芳醇なカカオを合わせたナッティショコラ生地で、ふんわりホイップしたメープルショコラをサンドしました。カリッと頬張れば、メープルショコラの優しい香りがあふれます。お菓子の絵柄は全部で5種類。ランダムに入っているので、どれが出るかは開けるまでのお楽しみ!







8枚入は「ウッディ」と「ジェシー」そして「ブルズアイ」が大きく描かれた レトロな色合いがキュートなデザインボックス。「ジェシー」の元気いっぱいなヨーデルが聞こえてきそうな雰囲気です。

14枚入は、ミニタオル付き!まるで「アンディ」のおもちゃ箱みたいに ワクワクをギュッと詰め込んだスペシャル缶です。「ウッディ」、「ジェシー」、「ブルズアイ」が描かれたポップなミニタオルは、ここでしか手に入らないオリジナル!『トイ・ストーリー』のおもちゃたちみたいに、ミニタオルもたくさん使ってあげると喜ぶかも?!おひとりさま3点まで、なくなり次第終了となりますので、気になる方はお早めにチェックしてくださいね。



※ 画像をご使用の場合は下記コピーライトをご記載ください。

(C)Disney/Pixar

MR.POTATO HEAD & MRS. POTATO HEAD are trademarks of Hasbro used with permission.

(C)Hasbro. All Rights Reserved.





【ポストカード付き】永遠の恋人「ミッキーマウス&ミニーマウス」がテーマのキャラメルケーキ







『ミッキーマウス&ミニーマウス/「銀座のキャラメルケーキ」です。』はキラキラ輝く街の様子や2人の笑顔に思わずきゅんとしてしまうキャラメルケーキ。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が描かれたキュートなスポンジで、キャラメルクリーム&ミルククリームを仲良く包み込みました。ひとくち頬張ればキャラメル&ミルクの優しいコクがおくちいっぱいに広がって、心も甘~くとろけそう。









さらにうれしいお楽しみも!8個入ボックスは可愛すぎる記念のポストカードがはいっています。いろんな場面でデートを楽しむ「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」を描いた、全8種類のデザイン。ランダムに1枚セットされていますので、どのポストカードに出会えるかお楽しみに!



※画像をご使用の場合はコピーライト (C) Disneyをご記載ください。





可愛すぎてとろけそう!『美女と野獣』がテーマの冬の新作スイーツ







甘くとろけるショコラサンド『美女と野獣/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』。見つめあう二人の想いがあふれて、ショコラもはみ出しちゃった?そんなうっとりときめくハッピースイーツです。東京ばな奈が最高のミルキー感を目指して作りあげた“おいしいバナナミルクシェイク味のショコラ”を、はみだすほど大きくサンドしました。かんだとたんお口いっぱいに優しいミルキー感が広がります。





デザインは2種類。「パターンA」はアイコニックなイエローのドレスをまとった「ベル」と「野獣」がダンスをおどる印象的なシーンが描かれています。誰もが憧れる心ときめくシーンにうっとり。中のお菓子を食べ終わったあとも、おうちに飾ったり小物入れにしたりと色々楽しめます。





「パターンB」は本が大好きな「ベル」と、「ベル」を優しく見つめる「野獣」が描かれた 暖かい雰囲気に包まれたデザインです。「ポット婦人」や「チップ」も参加して、何だか楽しそう。「ベル」の聡明さと「野獣」の優しさがあふれるような、ほほえましいデザインがひとめで笑顔にさせてくれます。



※画像をご使用の場合はコピーライト (C) Disneyをご記載ください。





販売情報



期間:2023年3月15日(水)~27日(月) [最終日午後6時終了]

場所:銀座三越 新館7階 催物会場

https://www.mistore.jp/shopping/event/ginza_e/disney100_51





商品情報









【商品名】トイ・ストーリー/メープルショコラサンド

【価 格】8枚入 1,080円(本体価格 1,000円)、スペシャル缶 14枚入 ミニタオルセット 2,530円(本体価格 2,300円)

*スペシャル缶 14枚入 ミニタオルセットはおひとりさま3点限り







【商品名】ミッキーマウス&ミニーマウス/「銀座のキャラメルケーキ」です。

【価 格】4個入 680円(本体価格 630円)、8個入 1,360円(本体価格 1,260円)

*ポストカードは8個入のみついております









【商品名】美女と野獣/ショコラサンド「見ぃつけたっ」

【 価 格 】12枚入 パッケージA(左/舞踏会をイメージしたパッケージ)1,188円(本体価格 1,100円)、12枚入 パッケージB(右/図書室をイメージしたパッケージ)1,188円(本体価格 1,100円)







Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈とは







https://www.tokyobanana.jp/products/banana_disney.html

ブランドコンセプトは、“ひとめで ひとくちで 幸せになぁれ、ハッピースイーツショップへようこそ!”。東京ばな奈がディズニーの仲間達のことを思いながら、永年培ったお菓子作りの技と幸せパワーをそそいで作り上げたスイーツコレクションです。





『東京ばな奈ワールド』について







・東京ばな奈ワールド ホームページ

https://www.tokyobanana.jp/

・公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/

・公式Twitter

https://twitter.com/tokyobanana1991



「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※)の『東京ばな奈』から始まる東京みやげブランドです。 バナナのおいしさにこだわった東京ばな奈ファミリー商品を筆頭に、いちごシリーズや季節感がテーマの銀座のケーキシリーズなど、世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれています。

※: 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「国内のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間:2019年2月5日-7日)〉



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/08-16:46)