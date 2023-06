[KDDI株式会社]

auスマートパスプレミアムは、日常生活でのお買い物や、映画などのエンタメにお使いいただけるおトクなクーポンをはじめ、スマートフォンをもっと快適かつ楽しくお使いいただくためのデジタルコンテンツや安心をお客さまに提供するサービスです。

この度、auスマートパスプレミアムでは、2023年6月3日10時から会員限定・約1カ月の期間限定で、SEKAI NO OWARI「RAIN」を無料ダウンロードいただけます。









SEKAI NO OWARIは、 Nakajin、Fukase、Saori、DJ LOVEの4人組バンドで、 2011年8月にTOY’S FACTORYよりメジャーデビューしました。圧倒的なポップセンスとキャッチーな存在感、テーマパークの様な世界観溢れるライブ演出で、子供から大人まで幅広いリスナーにアプローチ。「セカオワ現象」とも呼ばれる加速度的なスピード感で認知を拡大し、新しい音楽シーンの最前線の旗手として日本を代表するグループとなりました。



今回無料ダウンロードいただける「RAIN」は、2017年に公開された映画『メアリと魔女の花』の主題歌として書き下ろされた楽曲で、多くのテレビCMにも使用されるなど長年にわたり愛され続けています。



なお、今年9月からは11年ぶりとなるライブハウスツアー、 SEKAI NO OWARI ZEPP TOUR 2023「Terminal」の開催が決定しました。この機会に楽曲をダウンロードしてみてください。



「auスマートパスプレミアム」 楽曲無料ダウンロード 概要

内容 :

SEKAI NO OWARI「RAIN」を会員限定・期間限定で無料ダウンロードいただけます。

期間:

2023年6月3日10:00~7月2日23:59

対象ユーザー:

auスマートパスプレミアム会員

URL:

https://musicstore.auone.jp/s/star/present/1027109198?affiliate=2590550022





<プロフィール>

■SEKAI NO OWARI



2010年、突如音楽シーンに現れた4人組バンド「SEKAI NO OWARI」。

同年1stアルバム「EARTH」をリリース後、2011年にメジャーデビュー。

唯一無二の存在感を放ち、ポップからダークまで幅広い音楽性をもった楽曲と、テーマパークのような世界観あふれるライブ演出で、子供から大人まで幅広いリスナーに浸透していった。



2015年には日本最大規模の会場・日産スタジアムにて「Twilight City」を二日間開催。

2018年にはその圧倒的なスケールで彼らのライブエンターテインメントを世の中に知らしめた野外ライブの全国版「INSOMNIATRAIN」を日本最大規模のスケールで開催した。

メジャーデビュー10周年を迎える2021年には自身初となるベスト・アルバムをリリースし、6枚目となるオリジナル・アルバム「scent of memory」を発売した。



2022年には、リリースしたシングル「Habit」がSNSを中心に話題となり、TikTok上で25億回再生を突破。

YouTubeに公開されたMusic Videoは公開わずか5ヶ月間で1億回再生を突破するなど、2022年を代表する楽曲となり、同年のレコード大賞を受賞した。また、自身初となる4大ドームツアー「Du Gara Di Du」も開催。約20万人を動員した。



名実ともに、日本を代表するグループとなったSEKAI NO OWARI。

音楽シーンにおける最前線の旗手として、常に止まることなく、攻め続ける才能である。





「auスマートパスプレミアム」とは

auスマートパスプレミアムは、スマホライフを充実させるおトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツ、便利なアプリや、あんしんのスマホサポートなどを月額情報料548円 / 初回30日無料でauに限らず全てのキャリアのお客さまが利用可能なサービスです。



1.コンビニやファストフード店、飲食店など、街で使える無料クーポン / 割引

2.「au PAY マーケット」でおトク(ポイント還元 / 送料無料 )なお買い物

3.デリバリーサービスの配達料無料

4.映画館での鑑賞料金などの割引

5.映像(ドラマ / アニメ / 映画)、音楽、書籍(雑誌 / マンガ)、ライブの主要エンタメが楽しめるコンテンツ

6.写真やアドレス帳などのデータをお預かり /ウイルス感染や不正サイト等をブロック / フリーWi-Fi接続時の通信を保護するなど、スマホをあんしんに使える



最新の特典内容など詳細は、こちら https://prcp.pass.auone.jp/main/ を参照ください。



※表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税込です。



