株式会社バンダイナムコアミューズメントは、カプセルトイ専門店『ガシャポンのデパート』駿河屋柏青葉台店を、2023年3月10日(金)、「駿河屋柏青葉台」(千葉県柏市)内にオープンします。





『ガシャポンのデパート』は、バンダイナムコアミューズメントが企画・運営・プロデュースするカプセルトイ専門店で、日頃から新しい商品を探しているカプセルトイファンの“ガシャポン活動(ガシャ活)を豊かにする”をコンセプトに、デパートと呼ぶにふさわしい設置面数と商品構成、店舗スタッフを通じてカプセルトイの最新情報を発信します。



『ガシャポンのデパート』駿河屋柏青葉台店は、同日オープンの千葉最大級のホビーグッズのフラッグシップショップ「駿河屋柏青葉台」の店内に、設置面数600面を展開するカプセルトイ大型専門店としてオープンします。新商品から話題の商品まで幅広い商品展開で、子どもも大人も関係なく、いつ遊びに来ても自分のお気に入りのガシャポンを探すワクワク・ドキドキが楽しめます。



『ガシャポンのデパート』は、今後もバンダイナムコアミューズメントが運営する施設内やショッピングモールなどへの展開を進めてまいります。



【ガシャポンのデパートの特徴】

1:キャラクターから雑貨まで圧倒的な品ぞろえはもはや“デパート”!

2:カプセルトイ市場シェアナンバーワンのバンダイ「バンダイガシャポンコーナー」が登場!

3:ポイントがたまる!使える!情報が届く!スマホの「ナムコポイントアプリ」で“ガシャ活”が楽しくなる!

※一部店舗対象外の場合もございます。あらかじめご了承ください。



施設概要

[施設名称] 『ガシャポンのデパート』駿河屋柏青葉台店

[所在地] 千葉県柏市青葉台2-17-31 2F

[営業時間] 10:00~21:45 ※3月10日(金)から3日間は9:00より営業開始となります。

[施設面積] 約97.8平方メートル (約29.6坪)

[設置面数] 600面

[公式サイト] https://bandainamco-am.co.jp/others/capsule-toy-store/store/kaobadai/





1:キャラクターから雑貨まで圧倒的な品ぞろえはもはや“デパート”!

バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえ、豊富な商品ラインアップを展開。

また『ガシャどこ?PLUS』公式WEBサイトから商品の販売状況をリアルタイムで検索することができます。





ちいかわ ヴィネットふれんず2

あつめてかわいい♪飾ってかわいい♪

ちいかわのヴィネットふれんず第2弾が登場!シーサーが新たにラインアップです。

価格:300円/1回(全4種)

(C)nagano / chiikawa committee





キン肉マン ダイキャストキンケシ3

キンケシが到達した究極の形!

キンケシが豪華なダイキャストになって登場。全種に金メッキバージョンと銀メッキバージョンが存在します。

価格:500円/1回(全12種)

(C)ゆでたまご・東映アニメーション





Ringcolle! ストロベリング2

Ringcolle!シリーズ ストロベリング1弾大好評につき、続弾登場。2弾も可愛くて美味しそうなイチゴスイーツがキュートなリングになりました。

価格:300円/1回(全5種)

(C)BANDAI





初音ミク 雪ミク2023あそーと

雪まつり2023に合わせて今年も雪ミク2023あそーとを展開!A賞フィギュア2種に加え、ラバーマスコット、缶バッジをアソートしたくじ仕様のガシャポンです。

価格:400円/1回(全13種)

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net





僕とロボコ あそーと 2

くじ形式のガシャポンくじより、「僕とロボコ あそーと 2」が登場です!A賞は約6.5cmのビッグサイズフィギュアです。

B賞はボンドやロボコの膝などが収録されたラバーマスコット、C賞はモツオとガチゴリラもラインアップされている缶バッジで、ハズレなしのガシャポンくじです!!

価格:400円/1回(全12種)

(C)宮崎周平/集英社・僕とロボコ制作委員会





ひろがるスカイ!プリキュア

なりきりプリキュア1

新番組『ひろがるスカイ!プリキュア』のなりきりプリキュアシリーズが新登場!キュアスカイやキュアプリズムのように変身遊びができちゃう変身スカイミラージュやかわいいアクセサリーをラインアップ☆

価格:300円/1回(全6種)

(C)ABC-A・東映アニメーション





ドラえもん ラバーざっかコレクション

ドラえもんのラバー雑貨が登場!コースター、キーカバー、ケーブルクリップがラインアップ!

価格:300円/1回(全7種)

(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK





ガンダムポスター アクリルスタンド01

ガンダムの歴代作品ポスターがアクリルスタンドになって登場。集めやすいミニサイズ。

価格:300円/1回(全8種)

(C)創通・サンライズ





ライオン・キング ならぶんです。

ディズニー制作による長編アニメ「ライオン・キング」が「ならぶんです。」シリーズで登場!主人公たちがならんで闊歩する印象深いシーンを、並べることで再現できちゃいます!

価格:400円/1回(全4種)

(C) Disney



※画像はイメージです。

※価格は全て税込みです。

※商品は在庫がなくなり次第終了です。



2:カプセルトイ市場シェアナンバーワンのバンダイ「バンダイガシャポンコーナー」が登場 !





カプセルトイ市場でシェアナンバーワンのバンダイの商品を集めた「バンダイガシャポンコーナー」が『ガシャポンのデパート』内に登場します。バンダイの最新の人気商品をいち早く入荷し、充実した商品ラインアップを提供します。

「バンダイガシャポンコーナー」内のすべての商品はWEBページから在庫の検索ができるので、

お店を訪れる前に欲しい商品の販売状況を確認することができます。

オフィシャルショップならではの商品展開やイベントなどの情報を発信します。



■商品の販売状況はこちらからご確認ください

→ガシャどこ?PLUS https://gashapon.jp/shop/gplus_list.php

※「バンダイガシャポンコーナー」の販売状況は店舗オープン以降にご確認いただけます。



3:ポイントがたまる!使える!情報が届く!スマホの「ナムコポイントアプリ」で“ガシャ活”が楽しくなる!

ナムコアプリから来店時のチェックインや、空カプセル回収の協力で、ポイントやスタンプをためて、プレゼント抽選の応募やクーポン券に使用することができます。アプリでは商品の入荷状況や、在庫状況も確認できます。

・ナムコポイントアプリダウンロードURL:https://bandainamco-am.co.jp/app_dl/

※カプセル回収でたまるスタンプは、一日の上限があります。

※一部店舗対象外の場合もございます。あらかじめご了承ください。









3月10日(金)~5月10日(水)開催! ※なくなり次第終了します。

▼ツイッターフォローキャンペーン

店頭にて公式ツイッターアカウント「ガシャポンのデパート駿河屋柏青葉台店」(@GBO_kaobadai)をフォローした画面をスタッフへ提示いただくと先着50名さまに「オリジナルクリアファイル」をプレゼント!









【店舗における新型コロナウイルス感染症対策について】

ガシャポンのデパート各店ではお客さまと従業員の感染防止の観点から、次の取り組みを行っています。

・対人距離確保のため、従業員はお客さまと一定の間隔を取ってご案内いたしますことをご了承ください。

・従業員には就業前の健康チェックを義務付けるとともに、うがい、手洗い、消毒の励行、マスクの着用や咳エチケットの徹底など、各種感染対策を強化いたします。

・お客さまのご来場状況により入場制限をさせていただく場合がございます。

・なお、同店を含む当社施設では各種の新型コロナウイルス感染症対策を行っています。詳しくは当社ホームページ( https://bandainamco-am.co.jp/company/NEWS/important/notice_AmusementSpot_cv19.html )をご覧ください。





【全国展開中の『ガシャポンのデパート』・『本屋さんのガシャポンのデパート※』:計81店舗】

▼ガシャポンのデパート

・ガシャポンのデパート横浜ワールドポーターズ店(2020年8月1日オープン)設置総数 1,610面

・ガシャポンのデパートキャナルシティ博多店 (2020年8月8日オープン)設置総数 1,700面

・ガシャポンのデパートゆめタウン久留米店(2020年10月2日オープン)設置総数 600面

・ガシャポンのデパートららぽーと名古屋みなとアクルス店(2020年10月9日オープン)設置総数 1,000面

・ガシャポンのデパートゆめタウン光の森店(2020年10月16日オープン)設置総数 1,000面

・ガシャポンのデパート博多バスターミナル店(2020年10月30日オープン)設置総数 800面

・ガシャポンのデパートららぽーと海老名店(2020年11月6日オープン)設置総数 900面

・ガシャポンのデパートラゾーナ川崎店(2020年11月13日オープン)設置総数 700面

・ガシャポンのデパート松戸店(2020年12月4日オープン)設置総数 580面

・ガシャポンのデパートワンダーシティ南熊本店 (2020年12月11日オープン)設置総数 620面

・ガシャポンのデパートHEP FIVE店 (2020年12月18日オープン)設置総数 600面

・ガシャポンのデパートなんばパークス店 (2020年12月19日オープン)設置総数 600面

・ガシャポンのデパートおのだサンパーク店 (2021年1月20日オープン)設置総数 1,000面

・ガシャポンのデパートモラージュ佐賀店 (2021年1月22日オープン)設置総数 600面

・ガシャポンのデパートけやきウォーク前橋店 (2021年2月5日オープン)設置総数 600面

・ガシャポンのデパートイオンモール北戸田店 (2021年2月11日オープン)設置総数 500面

・ガシャポンのデパート池袋総本店 (2021年2月26日オープン)設置総数 3,010面

・ガシャポンのデパート王子サンスクエア店 (2021年3月5日オープン)設置総数 480面

・ガシャポンのデパート新潟店 (2021年3月5日オープン)設置総数 500面

・ガシャポンのデパートトレッサ横浜店 (2021年3月12日オープン)設置総数 600面

・ガシャポンのデパート流山おおたかの森S・C店 (2021年3月19日オープン)設置総数 520面

・ガシャポンのデパートエルムの街ショッピングセンター店 (2021年3月26日オープン)設置総数 500面

・ガシャポンのデパートゆめタウン広島店 (2021年4月23日オープン)設置総数 600面

・ガシャポンのデパートイオンモールかほく店 (2021年4月23日オープン)設置総数 580面

・ガシャポンのデパート港北TOKYUショッピングセンター店 (2021年4月23日オープン)設置総数 600面

・ガシャポンのデパートステラタウン店 (2021年6月11日オープン)設置総数 600面

・ガシャポンのデパートイオンレイクタウンmori店 (2021年7月15日オープン)設置総数 1,000面

・ガシャポンのデパートイオンモール大日店 (2021年7月16日オープン)設置総数 1,000面

・ガシャポンのデパートサッポロファクトリー店 (2021年7月30日オープン)設置総数 600面

・ガシャポンのデパートフェドラP&D佐野店 (2021年7月31日オープン)設置総数 600面

・ガシャポンのデパートアリオ八尾店 (2021年8月1日オープン)設置総数 600面

・ガシャポンのデパートイオンタウンふじみ野店 (2021年8月6日オープン)設置総数 700面

・ガシャポンのデパートゆめタウン高松店 (2021年9月10日オープン)設置総数 700面

・ガシャポンのデパート浅草花やしき店 (2021年9月16日オープン)設置総数 440面

・ガシャポンのデパートイトーヨーカドーアリオ蘇我店 (2021年10月8日オープン)設置総数 630面

・ガシャポンのデパートイオンモール座間店 (2021年10月22日オープン)設置総数 600面

・ガシャポンのデパートイトーヨーカドー木場店 (2021年10月22日オープン)設置総数 600面

・ガシャポンのデパート則武新町店 (2021年10月27日オープン) 設置総数 770面

・ガシャポンのデパートアリオ札幌店 (2021年10月29日オープン)設置総数 500面

・ガシャポンのデパートグランツリー武蔵小杉店 (2021年11月17日オープン)設置総数 600面

・ガシャポンのデパートイトーヨーカドー明石店 (2021年11月26日オープン)設置総数 600面

・ガシャポンのデパートゆめタウン徳島店 (2021年11月30日オープン)設置総数 700面

・ガシャポンのデパートリーフウォーク稲沢店 (2021年12月3日オープン)設置総数 600面

・ガシャポンのデパートゆめタウン筑紫野店 (2021年12月10日オープン)設置総数 560面

・ガシャポンのデパートイオンモール佐久平店 (2021年12月17日オープン)設置総数 500面

・ガシャポンのデパートフジグラン岩国店 (2022年1月21日オープン)設置総数 340面

・ガシャポンのデパートイオンタウン郡山店 (2022年1月28日オープン)設置総数 560面

・ガシャポンのデパートゆめタウン武雄店 (2022年2月4日オープン)設置総数 400面

・ガシャポンのデパート宮交シティ店 (2022年2月19日オープン)設置総数 490面

・ガシャポンのデパートアルプラザ宇治東店 (2022年2月25日オープン)設置総数 500面

・ガシャポンのデパート広島紙屋町店 (2022年3月4日オープン)設置総数 600面

・ガシャポンのデパートフジグラン松山店 (2022年3月18日オープン)設置総数 570面

・ガシャポンのデパートフェアモール福井大和田店 (2022年3月26日オープン)設置総数 630面

・ガシャポンのデパートABAB上野店(2022年4月21日オープン)設置総数1,000面

・ガシャポンのデパートゆめタウンサンピアン店 (2022年4月27日オープン)設置総数 400面

・ガシャポンのデパートららぽーと立川立飛店 (2022年4月28日オープン)設置総数 800面

・ガシャポンのデパートイトーヨーカドーららぽーと横浜店(2022年6月17日オープン)設置総数 850面

・ガシャポンのデパートイトーヨーカドー大井町店(2022年6月24日オープン)設置総数 750面

・ガシャポンのデパートアリオ鳳店(2022年7月15日オープン)設置総数 800面

・ガシャポンのデパートOSC湘南シティ店(2022年8月5日オープン)設置総数 610面

・ガシャポンのデパートエミフルMASAKI店(2022年8月5日オープン)設置総数 720面

・ガシャポンのデパートゆめタウン八女店(2022年9月15日オープン)設置総数 360面

・ガシャポンのデパートイトーヨーカドー甲子園店(2022年9月30日オープン)設置総数 640面

・ガシャポンのデパートあけのアクロスタウン店(2022年10月1日オープン)設置総数 420面

・ガシャポンのデパートトキハインダストリー佐伯店(2022年10月1日オープン)設置総数 260面

・ガシャポンのデパートイトーヨーカドー湘南台店(2022年10月20日オープン)設置総数 860面

・ガシャポンのデパートイオンモールKYOTO店(2022年11月2日オープン)設置総数 1,890面

・ガシャポンのデパートららぽーと堺店(2022年11月8日オープン)設置総数 1,000面

・ガシャポンのデパートイトーヨーカドー藤沢店(2022年11月11日オープン)設置総数 430面

・ガシャポンのデパートイトーヨーカドーアリオ北砂店(2022年11月18日オープン)設置総数 640面

・ガシャポンのデパートイオンモール宇城店(2023年2月23日オープン)設置総数 710面

・ガシャポンのデパート秋田OPA店(2023年3月10日オープン)設置総数 560面

・ガシャポンのデパート駿河屋柏青葉台店(2023年3月10日オープン)設置総数 600面



▼本屋さんのガシャポンのデパート※

・本屋さんのガシャポンのデパートTSUTAYA鴻巣吹上店(2021年12月17日オープン)設置総数 430面

・本屋さんのガシャポンのデパートTSUTAYAいまじん白揚ウイングタウン岡崎店(2022年5月20日オープン)設置総数 580面

・本屋さんのガシャポンのデパートオリオン書房ノルテ店(2022年6月10日オープン)設置総数 520面

・本屋さんのガシャポンのデパートTSUTAYA BOOKSTORE 藤の木店(2022年10月12日オープン)設置総数 700面

・本屋さんのガシャポンのデパートTSUTAYA BOOKSTORE 川崎駅前店(2022年10月26日オープン)設置総数 640面

・本屋さんのガシャポンのデパートTSUTAYA BOOKSTORE 水口店(2022年11月2日オープン)設置総数 680面

・本屋さんのガシャポンのデパートTSUTAYA QLuRi川越店(2022年12月1日オープン)設置総数 640面

・本屋さんのガシャポンのデパートTSUTAYA BOOKSTORE 印西ビッグホップ店(2022年12月16日オープン) 設置総数 570面

※:『本屋さんのガシャポンのデパート』は、大型書店内に出店するカプセルトイ専門店です。





※ニュースリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。

(C)Bandai Namco Amusement Inc.



