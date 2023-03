[CCCMKホールディングス株式会社]

~北欧の“ヒュッゲ”を取り入れたゴルフ観戦の新しい楽しみ方を提案~



カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO:増田宗昭、以下「CCC」)でアウトドアを文化にしていくためにさまざまな活動を行っている『CCC OUTDOOR LAB』と、北欧ライフスタイルの日本への導入をミッションに掲げ、アウトドア・ライフスタイルに注力している株式会社ノルディスクジャパン(本社:東京都港区、代表取締役社長:鷲崎広信、以下「Nordisk」)は、2023年3月17日(金)から3月19日(日)までの3日間にわたり、鹿児島高牧カントリークラブ(鹿児島県姶良市)で開催されたJLPGAツアー「Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント」において、北欧の“ヒュッゲ”を取り入れたゴルフ観戦の新しい楽しみ方を提案する“アウトドア観戦エリア”を設置いたしました。







CCCは、本大会を初めて開催した2010年より、新しいゴルフトーナメントにつながる企画を多く実施してまいりました。12回目を数える本大会がコロナ禍で初めて制限のないトーナメント開催となることを受け、CCC OUTDOOR LABとNordiskは、老若男女問わず、緑豊かなゴルフ場の中でゆっくりとゴルフ観戦を楽しめる新たな企画を実施いたしました。





Nordiskの本社があるデンマークは「世界一幸せな国」と呼ばれ、国民の幸福度が高いことで知られています。そのデンマークには”ヒュッゲ”という「豊かな時間の過ごし方、心の持ち方を表し、ほっと癒される心地よい時間と空間や、その体験を通して得られる幸福感」のようなものを表現する特別な言葉があります。今回、新しいゴルフ観戦の楽しみ方としてこの北欧の“ヒュッゲ”の考え方を取り入れ、太陽の日差しや風をさえぎるため張られた大きなタープの中にゆったりとくつろげるラウンジチェアを配置した“アウトドア観戦エリア”を9番ホールのティーイングエリアの真後ろに作りました。また、Nordiskが提供する“ヒュッゲ”の世界観を伝えるアウトドアモデルブースもご用意いたしました。





“アウトドア観戦エリア”には連日多くのギャラリーの皆さまがお越しになり、最高のパフォーマンスを繰り広げる選手たちの熱い戦いを目の前で観戦いただくことで、「ゴルフの楽しさ」、そして「スポーツの持つ本質="人の心を動かす"」をお届けすることができました。





株式会社ノルディスクジャパン 鷲崎広信氏からのコメント



今回のCCCさまとの取り組みは、ゴルフ観戦の新しいスタイルを提唱する事ができ、嬉しく思います。弊社は、「Nature is Luxury」をスローガンにしており、自然は非常に贅沢なものであり、自然の中で過ごす時間は「Quality of life」向上に繋がると信じています。アウトドアとゴルフは、同じ大自然の中で楽しむものであり、今回の“アウトドア観戦エリア”は、まさに「Nature is Luxury」を体感いただけるスペースとなりました。ノルディスクは、多くの方々がアウトドアを体験し、ヒュッゲを感じてもらえるきっかけを提供できるよう、活動を続けてまいります。



CCC OUTDOOR LABは、今後もアウトドアを文化にしていくため、さまざまな企業さまと共創し、アウトドア領域における新しいスタイルを提案してまいります。



