Tリーグでは、2023年8月29、30日に代々木第二体育館にて開催されるノジマTリーグ 2023-2024シーズン 公式戦3試合にて、運営ボランティアを募集します。



■ 活動日時

8/29(火) 16:00~23:00 琉球アスティーダ vs 岡山リベッツ

8/30(水) 11:30~18:00 岡山リベッツ vs 金沢ポート

8/30(水) 16:00~22:30 日本生命レッドエルフ vs 京都カグヤライズ

※活動時間は変更となる場合がございます。



■ 活動内容

・一般来場者の受付

・入場案内

・会場内の誘導、案内

・招待者・関係者の入退場管理、案内

など



■ 活動場所

代々木第二体育館

(https://www.jpnsport.go.jp/yoyogi/sisetu/tabid/76/Default.aspx)

〒150-0041 東京都渋谷区神南2-1-1

※集合場所などの詳細は、参加が決定した方にお知らせします。



■ 募集人数

90人

※募集人数を超えるお申込みがあった場合、抽選となります。

※ボランティア活動への参加にあたり、必要な範囲で、主催者に参加者の個人情報を開示または提供する場合があります。



■ 募集ページ

https://vokatsu.jp/event/1688088344260x190210353732517900



※詳細につきましては、上記募集ページにてご確認ください。



