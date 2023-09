[Bytedance株式会社]





ショートムービープラットフォーム「TikTok(ティックトック)」とオーディオストリーミングサービス

「Spotify」が共同でアーティストを応援するプログラム「Buzz Tracker」の、Monthly Artist 第18弾に

SIX LOUNGEが決定しました。



"Buzz(バズ・流行り)"+"Track(楽曲・追跡する)"を掛け合わせた「Buzz Tracker」では、TikTok Japanと

Spotify Japanが両プラットフォームの特性を生かし、毎月1組の「Monthly Artist」を共同で応援していきます。TikTokでは、ショートムービーや楽曲ページを通じて、アーティストの魅力を多角的に掘り下げ、Spotifyでは「Buzz Tracker」をはじめとする様々なプレイリストを通して、楽曲の魅力をユーザーに届けていきます。



今回、「Buzz Tracker」のMonthly Artist 第18弾に決定したのは、2012年に結成された大分発の3ピースロックバンドSIX LOUNGE。現在、強烈なインパクトを残す歌詞が印象的な恋愛ソング「リカ」が話題になっており、

TikTokでも歌詞をモチーフとしたイラストやカップルや恋愛に関する動画を投稿するユーザーが増えています。



本企画のローンチに合わせて、今後SIX LOUNGEのTikTokアカウントでは、TikTokならではの様々な投稿が行われる予定です。



SIX LOUNGE TikTokアカウント: https://www.tiktok.com/@sixlounge_offcial



「Buzz Tracker」Monthly Artist 第18弾 SIX LOUNGE コメント

Buzz Trackerの9月度のMonthly Artistに選んでいただきありがとうございます。SIX LOUNGEです。”リカ”はもちろん、9/20リリースの”FANFARE”もたくさん聴いてもらえると嬉しいです。

TikTokもたくさん投稿予定ですのでよろしくお願いします。



「Buzz Tracker」プレイリスト(TikTok):https://vt.tiktok.com/ZSLnrD5YR/

「Buzz Tracker」プレイリスト(Spotify):https://spotify.link/BuzzTracker



SIX LOUNGE プロフィール

2012年結成大分在住3ピースロックンロールバンド。

年間100本以上のライブを行ない勢力的に活動を行う。

2023年9月20日に2年半ぶりにフルアルバム「FANFARE」をリリースしそれを引っ提げて10月からSIX LOUNGE TOUR 2023-2024”FANFARE”で全国22ヶ所ワンマンツアーを開催。



