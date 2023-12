[(株)アーバンリサーチ]

株式会社アーバンリサーチは、異業種協働によって当社の廃棄衣料品(※)をアップサイクルするサステナブルマテリアル・プロダクトブランド「commpost(コンポスト)」より、新たなパートナーを迎え、廃棄繊維由来の半袖Tシャツ、長袖Tシャツの2型を2023年11月24日(金)より発売いたしました。







11月17日(金)にブランド立ち上げから丸5年を迎えた節目に、アパレルラインをスタートします。



国内廃棄繊維を資源として循環させる透明性ある仕組み作りを、協業により目指しました。



クラボウ(倉敷紡績株式会社)の「L∞PLUS(ループラス)」と連携し、アーバンリサーチの廃棄衣料と、今治の老舗タオルメーカー「藤高」の販売できないタオルを原料にリサイクル糸を紡績。今回の企画では、製品全体の30%にこのリサイクル繊維を使用しています。



製品の編みたては、国内にて行い、原料に使用している廃棄繊維の色味を活かしながら柔らかな風合いに仕上げました。



また、この取り組みをより多くの方にお届けしたいという想いから、ユニセックスで、様々な体格の方に着用いただけるよう6サイズで展開いたします。



お好みのサイズ感で皆様のワードローブに加えていただけたら嬉しいです。



※ 傷や汚れなど、何らかの理由で販売ができず廃棄されてしまう衣類。(≠ デッドストック)



LINEUP

リサイクルコットン S/S Tee

品番:

CC33-21S600 → https://www.urban-research.jp/product/doors/tops/CC33-21S600/

CC33-11S600 →https://www.urban-research.jp/product/doors/tops/CC33-11S600/

価格:¥5,500 (税込)

カラー:OFF / P.BEG / GRY

サイズ:1 / 2 / 3(CC33-21S600)

4 / 5 / 6(CC33-11S600)





リサイクルコットン L/S Tee

品番:CC33-11S601 →https://www.urban-research.jp/product/doors/tops/CC33-11S601/

価格:¥6,600 (税込)

カラー:OFF / P.BEG / GRY

サイズ:1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6





自社の廃棄衣料と今治の老舗タオルメーカー「藤高」の廃棄品を原料としたリサイクル糸を使用した生地を採用。



柔らかな肌さわりと、廃棄繊維由来の杢感のある味わい深い色味が特徴のcommpostオリジナルカットソーが完成

しました。





▼リサイクルコットン S/S Tee

1~3サイズは、女性をはじめ、小柄な方や華奢な方の着用を想定し、ルーズすぎず、きちんと感が出るよう、着丈や袖幅など、全体的に少しコンパクトなサイズ感に仕上げています。

4~6サイズは、1~3サイズよりも着丈や袖幅などを長めにするなど、細かなディテールを変更。

ゆったりとしたサイズ感で着用したい方や、ヒップやウエストなど体のラインを拾わないシルエットが好みの方にオススメです。





▼リサイクルコットン L/S Tee

飽きのこないベーシックなデザインで、一枚での着用はもちろん、ニットやスウェットなどとのレイヤードスタイルにも活躍してくれます。S/S Teeとは異なり、同じデザインで仕上げており、コンパクトなスタイルが好みの方はジャストサイズで着たり、定番となったオーバーサイズでのビッグシルエットを楽しんでいただくことも可能です。





【発売日】

2023年11月24日(金)

【取り扱い店舗】

アーバン・ファミマ!! 虎ノ門ヒルズビジネスタワー店

THE GOODLAND MARKET 堀江店

URBAN RESEARCH Store ラゾーナ川崎プラザ店 / ルクア大阪店

URBAN RESEARCH DOORS ららぽーと立川立飛店 / テラスモール湘南店 / なんばパークス店

URBAN RESEARCH ONLINE STORE





ABOUT「commpost」

共有、共同、常識、良識を意味する「common(sense)」と

郵便・提示する・標柱を意味する「post」を組み合わせた造語。

敷居が高いと思われがちな「アップサイクル」という考え方に、ファッションの分野から、スタイルのある新しい価値や考え方を提示していく。

これからの地球環境や人のはたらき方・暮らし方に対して、新しい常識を示していきたい。そんな想いから誕生したサステナブルマテリアル・プロダクトブランド。





回収について

commpost製品は、長く使われるデザインを目指して制作していますが、万が一不要になった際は、店頭に回収窓口を設けています。回収された商品は、新たな付加価値のある商品へとアップサイクルされます。



【回収窓口】

URBAN RESEARCH 各店

URBAN RESEARCH DOORS 各店

URBAN RESEARCH Store 各店

SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH 各店

URBAN RESEARCH warehouse 各店





L∞PLUS(ループラス)







繊維製品の生産工程で発生した端材や廃棄対象の繊維製品を、クラボウ独自の開繊・反毛技術で再資源化し様々な製品へとアップサイクルする取り組みとして、2017年から展開しています。

様々な色の繊維片の混ぜ合わせから生まれる独特な杢調を表現でき、デニム素材をはじめニット素材などへ広がっています。

廃棄物の削減、有効活用で環境配慮、社会課題解決に貢献できるとともに、クラボウ単独ではなくアパレルや繊維産地など様々な企業をはじめ自治体や生活者なども含めた社会全体で取り組む共創ビジネスとしてサステナブルなモノづくりや循環型社会の実現を目指しています。



クラボウ(倉敷紡績株式会社)







繊維から化成品、エレクトロニクス、エンジニアリング、バイオメディカル関係まで様々な事業を展開。繊維事業では天然繊維を中心とした素材の開発・生産を行っています。



