日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、Acerの統合的なサステナビリティに考慮した取り組みを具現化するサステナブルな製品シリーズAcer Vero(ヴェロ)より、法人市場に向けて、スタンダードモニター4機種を本日、2023年12月13日より順次発売します。地球環境に配慮したVero製品は発売以来、法人のお客様から多くのお問い合わせをいただいており、充実したラインアップと保証内容をご提供するべく、通常3年保証のところを今回5年保証※1に延長した、新モデルを一部ラインアップしました。

本製品は地球環境に考慮し、製品本体の85%にPCRプラスチックを使用し、さらに5%はオーシャンバウンドプラスチックと呼ばれる海に流出する可能性の高いプラスチックを使用しました。これにより、新品のプラスチックであるバージン・プラスチック100%使用時と比較して二酸化炭素排出量の削減に貢献します。









Acer V7シリーズは非光沢のIPSパネル採用により映り込みを抑えています。ディスプレイを囲むベゼル幅を狭く抑えたゼロフレームデザインの採用により、モニターを複数台横に並べて使用するマルチディスプレイ環境にも適しています。



またVESA規格(100×100mm)に対応しており、モニターのスタンドを外して壁に掛けて使用したり、モニターアームに接続することもできるので、使用スペースや用途に合わせて設置いただけます。またスピーカーを内蔵しているので、会議室でのプレゼンテーション時に動画や音楽を再生する際にも、外付けスピーカーなしで音の再生が可能です。また、Acer Display Widgetをダウンロードしてお手元のパソコンにインストールすることにより、モニター側のボタン操作をすることなく、パソコン上で表示モードの設定や画面を効率的に使用することができる分割設定はもとより、ユーザー独自のモード設定など、さまざまな設定を行うことができます。※2



画面は、上25°、下5°の角度調整が可能。またHDMIケーブルを同梱しているので、PCや外部機器などをすぐに接続して使い始めることができます。さらに、モニターの波長からブルーライトを軽減するブルーライトシールドプロを搭載。TUV Eyesafe(R)認証を取得しています。眼精疲労の要因を抑制するフリッカーレス・テクノロジーも搭載しています。※3



「V277KLbmiipxv」は27インチ、4K UHD(3840×2160)解像度、明部も暗部もくっきり表示し、より深みのある映像を表示できるHDR 10対応、色再現性はsRGB 99%と広色域に対応しています。複数のデバイスを接続して同時に最大2画面を表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)機能を採用。インターフェースはHDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1を搭載しています。



「V277Ebmixv」は27インチ、「V247YEbmipxv」23.8インチ、「V227QEbmixv」は21.5インチ、それぞれフルHD(1920×1080)解像度、リフレッシュレート100Hzに対応しているため動きのある映像を滑らかに表示します。インターフェースは「V277Ebmixv」「V227QEbmixv」にHDMI 1.4、ミニD-sub 15ピンをそれぞれ1ポート搭載、「V247YEbmipxv」にHDMI 1.4、DisplayPort v1.2、ミニD-sub 15ピンを搭載しています。3製品ともに安心の5年保証です。



※1:本体(電子部品や電源)、パネル、バックライト、ケーブルはご購入日から5年間、無償にて修理を承ります。往復送料は当社にて負担。不意のトラブルも日本国内のカスタマーサービスセンターで対応いたします。

※2:対応OSはWindows 11およびWindows 10です。

※3: 眼精疲労・頭痛・不快感などの症状を改善するための機能ではありません。

















Acerについて

Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology(人とテクノロジーの垣根を壊す)”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。



日本エイサー株式会社について

社名 :日本エイサー株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者:代表取締役社長 詹 國良(ボブ・セン)

