[株式会社ネイキッド]

―高知城・高知公園にて2023年12月1日(金)~2024年1月14日(日)の期間開催―



株式会社ネイキッド(英語表記:NAKED, INC. 、所在地:東京都渋谷区、代表:村松亮太郎)は、2023年12月1日(金)~2024年1月14日(日)の期間、高知城・高知公園内にて開催する『NAKED夜まつり 高知城』(主催:連続テレビ小説を生かした博覧会推進協議会)の企画・演出・制作を手がけています。







ナイトエコノミー促進にも!インバウンドも地元の人たちも一緒に楽しめる高知城の新たなおまつり





2021年に『NAKED FLOWERS 高知城』でコラボレーションした高知城とネイキッドが再びタッグを組み、新たなおまつりを発表します。高知に伝わる食文化である皿鉢(さわち ※1)のように、さまざまな高知の魅力をネイキッドがアート化し、来場者をおもてなし。ネイキッドのアートに彩られた夜の高知城を巡る回遊型ライトアップイベントです。アート化することで、ノンバーバルに高知の魅力を体験していただき、国内観光客のみならず、インバウンドの方々にも直感的に楽しんでいただけるおまつりを目指します。



※1 皿鉢:特定の料理名ではなく料理の様式のことを指し、36cmから39cmの大皿に高知県の恵まれた自然が生む山の幸、海の幸が贅沢に盛り付けられる。皿鉢に盛られる料理の種類はさまざまである(出典:農林水産省HPより)。



よさこいが参加型アートに変身!天守プロジェクションマッピング、仁淀ブルーに染まる銀杏並木など、高知の魅力が盛りだくさん





観光客が高知に来たら体験したいことや観たいものをアート化し、大きく7つのアート体験をぎゅっと詰め込んだ本イベント。来場者をまず迎えるのは、高知の夏の風物詩「よさこい」に欠かせない鳴子カラーをイメージしたライトアップと、石垣に映し出されるプロジェクションマッピング。場内に進むと、「高知の青」を代表する仁淀川をイメージした仁淀ブルーで彩られる銀杏並木へ。まるで水面を進むように波打つライトで染められた並木道と、蛍をイメージした細かな光で、夜ならではの幻想的な世界をお楽しみいただけます。銀杏並木を抜けると、「よさこい」に欠かせない鳴子が主役の『鳴子トンネル』が出現。風に揺られる鳴子と賑やかなよさこいの音楽、そしてそれらを引き立てるネイキッドのライトアップが共鳴する体験型アート空間が広がります。

続いて、このおまつりの目玉のひとつである、子供から大人まで楽しめる参加型デジタルアート『あなたもよさこいダンサー』。撮影された自分の顔が、プロジェクションマッピングでよさこいダンサーとして映し出され、パーソナライズされたアート体験でオリジナリティのある記念写真も残せます。

本イベントのクライマックスを飾るのは、高さ18.5mの高知城天守を包み込む壮大なプロジェクションマッピング。よさこい演舞はもちろん、高知県に縁のある文化や魅力が皿鉢料理のように次々と映し出されます。周辺の石垣や木々のライトアップと連動する高知城・高知公園全体を活かした演出など、見どころが満載です。



<作品紹介>







銀杏並木:『高知ブルーライトアップ × 蛍』

























三ノ丸:『鳴子トンネル』

























三ノ丸:参加型デジタルアート

『あなたもよさこいダンサー』























高知城天守:プロジェクションマッピング



















『NAKED夜まつり 高知城』開催概要





イベント名:NAKED夜まつり 高知城

会場:高知城・高知公園・丸ノ内緑地

開催期間:2023年12月1日(金)~2024年1月14日(日)

開催時間:18:00~21:30(21:00最終入場)



チケット料金(税込):

<割引料金>(事前購入・団体)

※11月1日(水)より販売予定

【大人】800円

【中・高校生】560円

【小学生】400円

<通常>(会場購入)

【大人】1,000円

【中・高校生】700円

【小学生】500円

※未就学児童無料

※上記料金表には天守入館料は含まれていませんのでご注意ください

※丸ノ内緑地への入場は無料です



<備考>

・各種手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳)持参者およびその介護者1名は現地窓口で半額返金します

・混雑時には現地窓口での販売を中止する場合があります

・団体チケットは15名以上において販売します

・主催者の都合により休止または中止した場合を除き、チケットの返金・変更はできません

注意事項:

・新型コロナウイルス感染状況や悪天候等により、開催を休止または中止する場合があります

・会場内には未舗装道路が多く、建造物内にスロープ等はありません

・リードや抱えてのペットの入場はできません(天守以外はケージによる同伴は可能)

・泥酔等で来場者の迷惑となる場合や、開催の危害や支障を及ぼす可能性がある場合は入場できません

・開催期間中の土・日・祝・年末年始のみ、高知城天守への夜間特別開館を実施します

※21:00まで、別途入館料が必要です

※高知城天守、本丸内に本イベントのコンテンツは設置しておりません



公式サイトURL:https://kochi-tabi.jp/makino-expo/information.html?id=86



お問い合わせ:NAKED夜まつり 高知城 コールセンター



TEL:088-823-2388

E-mail:kochi_yoyaku@jtb.com

開設期間:令和5年11月1日(水)~ 令和6年1月14日(日)

休業日:土日祝日(開催期間中は無休)

受付時間:午前11時~午後5時30分



主催:連続テレビ小説を生かした博覧会推進協議会

企画・演出・制作:株式会社ネイキッド



NAKED, INC.(ネイキッド)について







1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。"Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity"を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI(人工知能)が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、『NAKED桜の新宿御苑2023』など。



■NAKED, INC. :https://naked.co.jp

■Official Instagram : https://www.instagram.com/naked_inc/

■Official Facebook: https://www.facebook.com/NAKEDINC.official

■Official Twitter : https://twitter.com/naked_staff

■Official YouTube :https://www.youtube.com/c/NAKEDINC



