[株式会社カカクコム]









「The Tabelog Award 2024」ユーザー投票がスタート!

日本全国から、きわめて高い評価を得たレストランがノミネート

~日本が誇る「おいしい」お店を選出するレストランアワード~



株式会社カカクコム(本社:東京都渋谷区 代表取締役社長:畑 彰之介)が運営するレストラン検索・予約サイト「食べログ(https://tabelog.com/)」は、2023年11月1日(水)、日本が誇る「おいしい」お店を選出する「The Tabelog Award 2024(食べログアワード 2024)」のユーザー投票(https://award.tabelog.com/vote_entry/new)をスタートしました。



「The Tabelog Award 2024」について

「おいしいを、讃えよう。」をキャッチコピーに、食べログユーザーによる評価をもとにした独自の年間レストランアワード。今年は、対象期間にきわめて高い評価を獲得した456店がノミネートされました。そして11月1日(水)からの食べログユーザーによる投票にて各賞が選出されます。



■ノミネート・受賞店選出について

・ノミネート対象店:対象期間(過去1年間)において、食べログの点数が累計1カ月以上4.00を超えたお店

・ノミネート対象店数:456店

・ユーザー投票期間:2023年11月1日(水)13:00~11月13日(月)12:59

・受賞店選出方法:ユーザーが訪問したレストランの味に対する評価をもとに投票

(訪問実績を基準とする所定の条件に基づいて有効票を判定・集計)

・受賞発表日:2024年1月22日(月)

・公式サイト:https://award.tabelog.com/

※今回の受賞店は発表同日に掲載予定です



■投票方法について

投票ページにて、ノミネート店の中から以下のお店についてご投票いただけます(カッコ内は投票可能な店舗数)。また、ノミネート店一覧から「行った」に登録済のお店に絞り込んで投票することも可能です。

・「今まで訪れた中でおいしいと思うお店」(30店まで)

・「今後も生涯通い続けたいほどおいしいと思うお店」(10店まで)

・「時間を掛けて旅をしてでも食べに行く価値があると思えるお店」(5店まで)

※投票には、食べログへの会員登録・ログイン(無料)が必要となります



<参考情報>「The Tabelog Award」各賞について

・Gold(ゴールド):この国のどこにあったとしても、生涯通い続けたいお店

・Silver(シルバー):一生に一度は味わっておきたい、匠の技に出会えるお店

・Bronze(ブロンズ):レストランを語るなら、必ず押さえておくべき名店



・2024年の部門賞

Best New Entry(ベストニューエントリー):今年最も飛躍した初ノミネート店

Best Regional Restaurants(ベストリージョナルレストラン):どんなに時間をかけてでも、食べに訪れる価値があるお店



※各賞の受賞店舗数は発表年ごとに変わります







食べログでは、本アワードを開催することにより、外食産業のさらなる活性化につながればと考えています。引き続き、ユーザー・飲食店双方のニーズにお応えできるよう、今後も利便性の向上とサービス拡充に努めてまいります。



【食べログ 概要】

2005年3月開設のレストラン検索・予約サイト。好みがマッチする人のおすすめや多様な検索条件、独自の記事コンテンツなどから、ニーズや好みに合わせてお店を楽しく探せます。また24時間いつでも、スマートフォンなどからインターネット予約を完了できます。



・食べログについて:https://tabelog.com/help/beginner/

・点数・ランキングについて:https://tabelog.com/help/score/

・口コミ・ランキングに対する取り組み:https://tabelog.com/help/policy/

・食べログアプリについて:https://tabelog.com/appli_campaign



2023年11月現在の掲載レストラン数は約85万件、口コミ投稿数は約5,750万件。

アクセス状況:月間利用者数 9,139万人、月間総PV19億6,024万PV(2023年6月実績)。

(デバイス別の月間利用者数)スマートフォン:7,516万人 パソコン:1,623万人



※月間利用者数の計測方法について:

サイトを訪れた人をブラウザベースで数えた利用者数です(特定のブラウザ、OS等によっては一定期間経過後に再訪した利用者を重複計測する場合があります)。モバイル端末のウェブページ高速表示に伴う利用者数の重複や、第三者による自動収集プログラムなどの機械的なアクセスについては可能な限り排除して計測しています。なお、食べログにおいては、2022年2月をもってAMP(Accelerated Mobile Pages)対応を終了いたしました。



<公式SNSアカウント>

・Facebook:https://www.facebook.com/tabelog/

・Instagram:食べログ公式 @tabelogofficial https://www.instagram.com/tabelogofficial/

・LINE(食べログマガジン):@oa-tabelog-magazine

・X(旧Twitter):https://twitter.com/tabelog/



【株式会社カカクコム 会社概要】

所在地: 東京都渋谷区恵比寿南3丁目5番7号 デジタルゲートビル

代表取締役: 畑 彰之介

事業内容: サイト・アプリの企画運営、各種プラットフォームの提供

運営サイト一覧:https://corporate.kakaku.com/company/service



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-21:40)