日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、レーザーダイオード光源を採用し、製品本体に50%の再生プラスチックを採用したプロジェクター「XL2330W」と「PL2520i」の2機種を2023年12月8日(金)に発売します。両機種とも、明るく優れたエネルギー効率で安心して長時間使用ができるレーザーダイオード光源を採用し、省電力ながら色域規格 Rec.709に準拠しているので色を忠実に再現し、美しい映像を投写します。ランプ式プロジェクターと比較して30%節電。水銀フリーで環境にも環境にもやさしいデザインです。製品本体に50%の再生プラスチックを、梱包材にも85%リサイクル可能な素材を使用しています。高輝度、最大で投影距離10m時には300インチの大画面でのサッカー観戦やレース、ゲーム、スポーツ、ストリーミングサービスの体験を提供、「おうち時間をもっとスマートにしたい」そんな願いを叶える一台です。







公式サイト 製品ページ





XL2330W https://www.acer.com/jp-ja/projectors/vero/pdp/MR.JWR11.00C

PL2520i https://www.acer.com/jp-ja/projectors/meeting-room/pdp/MR.JWG11.00C







プロジェクター「XL2330W」「PL2520i」は、投影距離に余裕がある場合には最大300インチの大画面でスポーツやゲーム、ストリーミングサービスを楽しめます。さらに15Wスピーカーを搭載しているので、外付けスピーカーなしで音声も楽しむことができます。インスタントオン/オフにも対応し1秒以内でのオン/オフが可能。ウォームアップ時間や冷却時間が不要で使いたいときにすぐご使用いただけます。

IP6X*試験基準をクリアした優れた防塵性能により、清掃が困難な天井の高い場所など、厳しい環境下での設置も安心です。24時間連続投写も対応しているのでパブリックディスプレイや美術館の展示にも便利。垂直に360度回転させることができ、フレキシブルな設置が可能で天井やフロアへの投写にも対応しているので展示会やショールームなどで特殊な投写が必要な場所でも対応します。ポートレートモードにも対応しており縦長の投写も可能です。

Acer独自機能の明るいシーンの輝度、彩度、シャープネス、ガンマを最適化し、フィールドのグリーンやプレイヤーを鮮やかに映し出す Acer Football モードを搭載し、まるでその場にいるかのような臨場感を味わえます。動きの速い映像もスムーズ見ることができるリフレッシュレート120Hz(「XL2330W」はWXGA解像度(1280×800)、「PL2520i」はフルHD解像度(1920×1080))のおかげで、ビッグゲームの一瞬を見逃すことはありません。さらに、映像の歪みを補正する台形補正機能と4点コーナー補正機能が付いているので、小さな部屋でも雑多な部屋でも、リビングルームでもプライベートルームでも、設置場所に困ることなくお使いいただけます。











「XL2330W」は高輝度5000ANSIルーメン、WXGA解像度(1280×800)、に対応。











「PL2520i」は高輝度4000ANSIルーメン、フルHD解像度(1920×1080)、ワイヤレス投写に対応しパソコンやスマートフォンとペアリングにも対応しています。





