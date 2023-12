[日本エイサー株式会社]

高速/広色域IPS パネル (Agile- Splendor IPS)や先進反射防止型(A.R.T)パネル搭載モデルも投入 !









日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、盛り上がりを見せている高解像度ゲーミングモニター市場に向けて、新たに27 インチWQHD ゲーミングモニター「XV275UXymiiprx」「XV272URVbmiiprx」「XV272UV3bmiiprx」、及び27 インチ4K(UHD)ゲーミングモニター「VG272KV3bmiipx」「XV272KV3bmiiprx」の計5 機種を、カジュアルゲーマーからコアゲーマーまで幅広いゲーマーに向けたゲーミングブランドNitro (ニトロ)より発売します。



WQHDあるいは4K (UHD)パネル採用の5機種は、映像の滑らかさを左右するリフレッシュレート160Hzから240Hzに対応。「XV272URVbmiiprx」「XV272UV3bmiiprx」には日本エイサー初となる、不鮮明な箇所やゴースト現象を低減する、高速/広色域IPSパネル(Agile-Splendor IPS) を搭載しています。また「XV272URVbmiiprx」は、従来パネルに比べ反射率を37%低減し、さらに目に優しい先進反射防止型(A.R.T)パネルを搭載しています。









WQHD (2560 x 1440) ゲーミングモニター

1 Nitro XV5シリーズ 「XV275UXymiiprx」

本モデルはWQHD解像度でありながら、DisplayPort接続で240Hzの高リフレッシュレートであることが最大の特徴です。最大0.5 の応答速度やAMD FreeSync(TM) Premiumと合わせ、高解像で滑らかなゲームプレイを描写することが出来ます。また色再現性は、sRGB 99%、Delta E2未満の正確な色を描写します。本モデルには、高さ調節機能も備えています。入力端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1を搭載しています。





2 Nitro VG2シリーズ 「XV272UV3bmiiprx」

本モデルは、Agile-Splendor テクノロジーを採用した IPS パネル(高速/広色域IPS)を搭載し、高級感溢れる映像体験を可能にしています。色再現性も、DCI-P3 95%、Delta E1未満と非常に高く正確な色を表示します。 リフレッシュレートは180Hz、応答速度は最大0.5ms。AMD FreeSync Premium、VESA DisplayHDR 400に対応しています。また高さ調節機能も備え、あらゆる角度からゲーマーやクリエイターをサポートします。入力端子はHDMI 2.0 x 2、DisplayPort 1.2 x 1を搭載しています。





3 Nitro XV2シリーズ 「XV272URVbmiiprx」

本モデルには、Agile-Splendor テクノロジーを採用した IPS パネル(高速/広色域IPS)を搭載し、高級感溢れる映像体験を可能にすると同時に、A.R.T. (先進反射防止型) パネルにより、従来のパネルに比べ反射率を37%低減。明るい環境での高い可読性、少ないざらつきを実現しています。色再現性に関しても、DCI-P3 95%、Delta E1未満と非常に高く正確な色を表示します。

リフレッシュレートは170Hz、応答速度は最大0.5ms。AMD FreeSync Premium、VESA DisplayHDR 400に対応しています。高さ調節機能も備え、あらゆる角度からゲーマーやクリエイターをサポートします。 入力端子はHDMI 2.1 x 2、DisplayPort 1.4 ×1を搭載しています。









4K (UHD 3840 x 2160) ゲーミングモニター

4 Nitro VG2シリーズ「VG272KV3bmiipx」

本モデルは4K解像度ながらリフレッシュレート160Hz、応答速度最大0.5msを実現していす。パネルにはIPSを採用し、AMD FreeSync Premium、VESA DisplayHDR400にも対応。DCI-P3 95%も実現し、正確な色を表示する4K 高速ゲーミングモニターです。入力端子はHDMI 2.1 x 2、DisplayPort 1.4 x 1を搭載しています。





5 Nitro XV2シリーズ「XV272KV3bmiiprx」

本モデルは4K解像度ながらリフレッシュレート160Hz、応答速度最大0.5msを実現。パネルにはIPS方式を採用し、AMD FreeSync Premium、VESA DisplayHDR400にも対応。DCI-P3 95%に加え、Delta E 1未満も実現した、正確な色を表示する4K 高速ゲーミングモニターです。入力端子はHDMI 2.1 x 2、DisplayPort 1.4 x 1を搭載。高さ調節機能も備えています。









「XV275UXymiiprx」:WQHD IPS 240Hz (Amazon)

https://www.acer.com/jp-ja/monitors/gaming/nitro-xv5/pdp/UM.HX5SJ.X01



「XV272UV3bmiiprx」:WQHD IPS (Agile-Splendor IPS) 180Hz (Acer公式オンラインストア、ビックカメラグループ、ヨドバシカメラ、法人)

https://www.acer.com/jp-ja/monitors/gaming/nitro-xv2/pdp/UM.HX2SJ.303



「XV272URVbmiiprx」:WQHD IPS (Agile-Splendor IPS + A.R.Tパネル) 170Hz (Amazon)

https://www.acer.com/jp-ja/monitors/gaming/nitro-xv2/pdp/UM.HX2SJ.V05



「VG272KV3bmiipx」:UHD (4K) IPS 160Hz (Amazon)

https://www.acer.com/jp-ja/monitors/gaming/nitro-vg2/pdp/UM.HV2SJ.302



「XV272KV3bmiiprx」:UHD (4K) IPS 160Hz (Amazon)

https://www.acer.com/jp-ja/monitors/gaming/nitro-xv2/pdp/UM.HX2SJ.301





https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20231207





Acerについて

Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology(人とテクノロジーの垣根を壊す)”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。



日本エイサー株式会社について

社名 :日本エイサー株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者:代表取締役社長 詹 國良(ボブ・セン)

公式YouTube:https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel





