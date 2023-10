[株式会社シュクレイ]

大人気の定番商品ミルフィユ スペシャリテをクリスマス限定パッケージでご紹介!



株式会社シュクレイ(代表取締役社長:阪本良一 本社:東京都港区)は、こだわりのミルフィユ専門店 MILLE-FEUILLE MAISON FRANCAIS(ミルフィユ メゾン フランセ)より、

期間限定商品「クリスマス スペシャルエディション (フランボワーズノワール&カマンベール)」を11月1日(水)から新発売致します。





フランス産の小麦を使用したパイ生地で、“サクッ”とした食感が特徴のこだわりのフィユタージュに、ビターチョコレートと甘酸っぱいフランボワーズがアクセントのクリームと、カマンベールの風味とアーモンドダイスの塩味が特徴のクリームをそれぞれサンド致しました。

大人気の定番商品ミルフィユ スペシャリテをクリスマスの贈り物にもピッタリな特別パッケージにてご紹介。期間限定・数量限定とさせて頂いておりますので、是非この機会にご賞味くださいませ。





◆商品詳細

商品名:クリスマス スペシャルエディション

(フランボワーズノワール&カマンベール)

販売価格:10個入 3,672円 (税込)

販売期間:2023年11月1日~無くなり次第終了

販売店舗:ミルフィユ メゾン フランセ 松屋銀座店





ブランドロゴ&ストーリー







こだわりのミルフィユ専門店



パイ生地をあらわす、フィユタージュ。

フランス語のこの単語には

「本のページをめくる」という意味があります。

何層ものフィユタージュから

作られるミルフィユの姿は

壮大な物語をしるした本のようです。



このミルフィユと、

ミルフィユのおいしさを追及するために

パティシエたちが積み重ねてきた



長い時間とを重ね合わせて、

ギフトボックスは

本のかたちをイメージしました。



ひとつひとつ丁寧に、

物語を綴るように焼き上げた

ミルフィユを封してお届けします。

大切なとき、大切な方への贈り物として

お選びください。

店舗情報









ミルフィユ メゾン フランセ 松屋銀座店

〒104-8130

東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座 地下1階

TEL:03-6264-4240





商品情報







・ミルフィユ スペシャリテ

こだわりのフィユタージュに「ショコラ」と「ヴァニラ」

それぞれのクリームをサンドしました。ミルフィユ メゾ

ンの定番商品です。

※フランス産小麦パイ生地使用



4個入 1,296円(税込)

8個入 2,592円(税込)

12個入 3,888円(税込)







・ミルフィユ 4種の詰め合わせ

ミルフィユ スペシャリテとミルフィユ セゾンを詰め合わ

せたギフトです。

ミルフィユ スペシャリテ 12個

ミルフィユ セゾン 12個

24個入 8,640円(税込)











・ミルフィユ ラ・ギンザ

パンプリーバターを使用し作り上げたフィユタージュに

ヘーゼルナッツと アーモンドの香ばしいプラリネクリーを

サンドしたオリジナルミルフィユです。

8個入 3,888円(税込)







公式サイト





http://millefeuillemaison.jp/

会社概要





◆会社概要

<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、モカボン、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/30-17:46)