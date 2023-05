[株式会社デジタルホールディングス]

Criteoテックパートナー(動画)も同時認定 ~Criteoの新たなプロダクトを活用し、マーケティング支援を実行~



「デジタルで、この国の新しい基本をつくる。」をミッションに掲げ、顧客の事業成長に伴走する株式会社オプト(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 CEO:栗本 聖也、以下、オプト)は、CRITEO株式会社 (本社:フランス、日本代表取締役:グレース・フロム、以下、Criteo)が提供する、Criteo製品の継続的な販売実績と高品質な運用実績を有する代理店に与えられる「Criteo Certified Partner(認定パートナー制度)」(以下、本制度)にて、2023年より新設された「New Solution Partner of the Year」(以下、本賞)を受賞、Criteo 動画制作会社 認定パートナーにも認定いただいたことをお知らせいたします。







数あるパートナーのなかから、新設された「New Solution Partner of the Year」を受賞したのは、オプト一社のみです。



「Criteo Certified Partner(認定パートナー制度)」とは





2015年7月1日より、Criteo(※1)が開始した本制度は、Criteo製品の販売・運用実績と製品に対する高い知見を有し、あらゆる広告主のニーズに応じた提案を行える代理店やパートナーに対し、前年度の実績に応じて認定し、ステイタスを付与する制度です。



「 New Solution of the Year」とは





「Partner of the Year」は、2023年より新設された表彰制度です。認定ステイタスとは別に、New Solutions、SMBの二つの部門で、前年に顕著な実績を残したパートナーがいた場合に、それぞれの部門から一社ずつ表彰されます。New Solutions部門は、Criteoが開発した新しいプロダクトを活用し、顧客のマーケティング支援を行ったパートナーに授与されます。



Criteo 認定テックパートナー(動画)とは





「Criteo認定テックパートナー」とは、Criteoのデータフィードサービスやタグ実装、動画広告の制作の専門知識・技術を持つパートナー企業を、それぞれ「タグ」「データフィード」「動画」の3部門でCriteoが認定する制度です。動画部門は2023年に新設された部門で、Criteo動画配信用の動画広告の制作支援や配信実績で実績のあるパートナーが認定されます。オプトは、他媒体含む広告用動画制作や動画配信の実績といった認定条件を満たし、動画制作認定パートナーとして認定を受けました。



オプトでは、Criteo製品における広告パフォーマンスの最大化を目指し、データフィードマネジメントツール「Feed Terminal(フィードターミナル)」(※2)を独自開発し、提供しています。昨今では、クライアントサイドでのCVをもとに類似拡張配信する「CVData Lookalike」など、リターゲティング機能以外を活用したCriteoの新しいプロダクトによるマーケティング施策も支援しています。

今回、Criteoの新しいプロダクトの導入スピードや、ユーザーへの導入率、その後のユーザー満足度の高さによる継続率の高さなどが総合的に加味され、表彰ならびに認定されました。



CRITEO株式会社 Head of Agency Sales & Partnerships 鶏田 薫様コメント





オプト様は、長年にわたる当社製品の販売実績による知見を活かし、リターゲティング以外のソリューション導入も積極的に推進し、事例創出に貢献いただいておりました。2022年は新しいソリューションの導入促進をさらに加速させ、幅広いソリューション活用によって広告主様をご支援いただきました。今後もさらに連携を強化し、Criteoの製品・ソリューションを最大限に活用して広告主様の課題解決に共に取り組んでいけるよう、努めていきたいと考えております。



オプトは、今後もCriteoとの協力体制をより一層強化し、広告主とエンドユーザーの方々との心地よいコミュニケーション構築に貢献してまいります。





※1 Criteo社(クリテオ)

Criteo S.A.(NASDAQ: CRTO)は、より良いコマースの成果をマーケターやメディアオーナーに提供するグローバルコマースメディア企業です。業界をリードするコマースメディア・プラットフォームは、数千以上のマーケターとメディアオーナーを連携させ、商品との出会いから購入までのより豊かな体験を買い物客にもたらします。信頼性が高いインパクトのある広告を提供することで、Criteoは、新たな発見、イノベーションの実現、より豊かな選択を可能にするオープンインターネットを支えています。 ※CRITEO株式会社はその日本法人です。(https://www.criteo.com/jp/)



※2 Feed Terminal(フィードターミナル)

配信媒体によって異なる広告フォーマットに合わせて、商品情報データを自動変換して広告用フィードを生成するツールで、データ作成・設定をひとつの画面で管理することができます。配信実績等のデータなどを掛け合わせることができるため、より広告効果の高い運用を実現します。(https://feed-terminal.jp/)





【株式会社オプトについて】

オプトは、ミッションステートメントに「デジタルで、この国の新しい基本をつくる。」を掲げ、広告事業を通じ、持続的な成長を志す企業に伴走し、ビジネスを革新させ、新しい価値を創造する企業です。一人ひとりが「誠実な野心家であれ。」という理想の姿を追求し、ヒトと社会を豊かにする成長エンジンとなり、FAT(フェアネス:公平性、アカウンタビリティ:説明責任、トランスペアレンシー:透明性)をテーマに、従来の慣習に囚われることなく、広告事業を通して、生活者やお客様起点で心地よい体験を提供してまいります。



■株式会社オプト 会社概要

設立年月:2015年4月1日

資本金:1億円 (2022年 12月末現在)

代表者名:代表取締役社長 CEO 栗本 聖也

本社所在地:東京都千代田区四番町6番 東急番町ビル

事業内容:広告事業

URL:http://www.opt.ne.jp



■本件に関するお問い合わせ

株式会社オプト

E-mail:mediast_ta@mg.opt.ne.jp



