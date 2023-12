[日本エイサー株式会社]



日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、Acerpure(エイサーピュア)ブランドより、11月30日に発売開始した、ヒーター&サーキュレーター&ナイトライト付き空気清浄機 Acerpure Coolの新モデル「AH333-10W」をレビューしてくれるYoutuberを募集するキャンペーンを開始しました。採用者にはレビューいただく製品をそのままプレゼントいたします。





公式サイト 製品ページ

https://www.acerpure.com/jp/products/detail/ah333-10w





応募人数: 5名

応募期限: 2023年12月13日(水)23:59まで

合格者への通知: 2023年12月15日(金)~12月18日(月)

ご応募連絡先: ajc.noreply@acer.com

※ご応募時にはご自身のYoutubeチャンネルをご連絡ください。



【応募条件】

・チャンネル登録者数が1,000人以上の方

・Acerpure側のコンテンツチェックに承諾してくれる方

・対象商品が到着してから1週間以内にコンテンツを完成させることが可能な方

・過去に家電もしくはインテリアのレビュー動画を投稿経験がある方

・18歳以上の方(学生可)

・Acerpureに個人情報の開示と所在の確認に承諾いただける方



【応募から終了までの流れ】

1. ajc.noreply@acer.com にメールでご応募ください

2. Acerpure内で審査

3. 審査後、採用者にご連絡・応募条件の承諾確認をいたします

4. ご本人確認をさせていただきAcerpure Cool AH333-10Wをご送付

5. コンテンツを制作していただきAcerpureに提出

6. Acerpureにてコンテンツをチェック

7. Youtubeに動画をアップ

8. Acerpure Cool AH333-10Wはそのまま贈呈。





【注意事項】

・採用後、コンテンツをアップできなくなった場合速やかにご連絡ください

・製品ご送付後、ご応募者さまのご事情によりアップできなくなった場合は、その旨Acerpureまでご連絡いただき、製品を速やかにご返却ください。そのままご利用されたい場合は代金をお支払いください。製品代金は当社公式オンラインストアよりお支払いいただきます。

・製品ご送付後にコンテンツをアップされず、支払いもご返却もない場合は、ご連絡いただいた個人情報をもとに、警察等への通報など然るべき措置を取らせていただきます。





製品情報



同製品は従来のサーキュレータ付き空気清浄機に加え、新たに足元の冷える時期に活躍するヒーターと夜間など暗い環境で足元を照らすナイトライトも搭載。直径23cm、高さ55cmと従来のモデルと比べ、よりコンパクトになり、360°どの角度からもお部屋の空気吸引が可能で、設置場所に困りません。メンテナンスもフィルターを掃除機で吸うだけの簡単さは継承。最大10畳※1までカバーするため一人暮らしの方はもちろん、寝室や子供部屋など家族世帯まで多くの方にご使用いただけます。9大安心機能も搭載し、お子様がいる環境でも安心してご使用いただけます。



冬の寒さも、春の花粉も、夏の暑さも、秋のウイルスもこれ一台で

ヒーターとサーキュレーター付いた空気清浄機Acerpure Cool 「AH333-10W」はこれまで季節ごとに収納と設置の必要があった収納場所を占領する煩わしさから解放します。花粉やウイルス、ほこりの吸引に活躍する空気清浄機、寒さ、暑さでエアコンを稼働する時期は空気を効率的にかくはんさせるサーキュレーター、足元から冷える寒さにヒーター、これらの3台分の機能を1台に集約しました。空気清浄機がきれいにした空気をヒーティングシステムで温め、きれいで温かい空気をサーキュレーターで撹拌し、Ecoで高効率に快適な環境づくりを実現します。



お部屋を広々使える省スペース設計

シンプルでどこに設置してもクリーンな印象を与えるホワイトカラーを採用、直径23cm、高さ55cmとさらにコンパクトになった設計ながらも360°どの角度からも吸引が可能で部屋の隅など設置場所を選びません。最大10畳※1までカバーするためリビング、キッチン、寝室、子供部屋、脱衣所、さらには冬場のトイレなど、どこでも設置可能。最小運転時の動作音は25dBと静音なので眠りを妨げる心配はありません。8畳を清浄する時間の目安は25分※2とパワフルです。また、ナイトライトも搭載し、足元を優しく照らすことで夜間や暗い場所での予期せぬ接触から防ぎます。



省エネルギーなエアコンの味方

DCモーターを採用することでパワフルな風量と、静音化、エネルギーの効率化を実現。コンパクトながらも25mの送風力、ノイズレベルも21dBと超静音と空気循環に適しており、サーキュレーターとしてエアコンの効率を高めます。サーキュレーターの風の到着距離は約25m※3とパワフル。ハイパワーながら1時間当たりの電気代はわずか0.17円※4と経済的です。



9大安全機能搭載

大人はもちろん、お子様からお年寄りまで、すべての方に安心して使用してもらうために様々な安全対策として安全機能を搭載。ぶつかってしまった際も従来の当社サーキュレーター製品に比べ1.5倍ほど倒れにくい設計で、万が一の転倒時には自動で電源オフにします。異常温度を検知し自動で停止する機能も搭載、異物混入の検知・停止機能やサーキュレーター部分にはファンガードを搭載、お子様がいたずらやケガをしないようにするチャイルドロック機能も搭載、安心安全を提供します。また、操作パネルにタッチパネル式を採用することにより操作も掃除も簡単、付属のリモコンもシンプルなデザイン。保証は2年間の長期保証付きでご安心してご使用いただけます。



3層構造のフィルターで、どんな季節も快適に

簡単に交換やお手入れができる3層構造の3 in 1 カートリッジ型 フィルター(ACF373)を搭載。まず、プリフィルターが毛髪、ほこり、花粉などをキャッチし、抗ウイルス&抗菌コーティングがバクテリア・ウイルスに効果を発揮します。つぎにHEPA11 メインフィルターがPM2.5や花粉、ホルムアルデヒドなどの微細な物質を取り除きます。これにより、お部屋の空気がクリーンに。メンテナンスも簡単で、ネジを1本外してガードを取るだけです。取り外したフィルターは掃除機で吸い取るだけで、付着した汚れを取り除くことができます。

3 in 1 HEPA フィルター(ACF373)はオプション販売します。



※1: CADR値から、ANSI-AHAM AC-1-2006の規格に基づき算出された適用床面積です。

※2: 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。

※3: 最大風量運転時の値

※4: 電力料金目安単価31円/kWh(税込)[2022年7月改定](家電公取協調べ)で計算しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/06-20:46)