[バンダイナムコアミューズメント]



株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する新感覚バラエティスポーツ施設『VS PARK』では、2023年3月1日(水)から4月7日(金)までの期間、中学生以上の学生の方が6名以上で来店すると一人あたりのチケット料金が1,000円引きになる「VS PARK 春の学割」を実施します※。



もうすぐクラス替えや入学、卒業のシーズン。一緒に過ごしたクラスやサークルの仲良しグループ、新しい仲間と「VS PARK」に行けば、最高の思い出になること間違いなし!新しい季節の思い出作りをぜひ「VS PARK」で!※「VS PARK ららぽーとEXPOCITY店」は実施対象外です。





◆期間中オリジナルフォトスポットを店内に設置します。グループで素敵な写真を撮ってSNSに投稿しましょう!









■『VS PARK』とは

体を動かしながらまるでバラエティ番組に参加しているような体験ができる新感覚のバラエティスポーツ施設です。学生グループやファミリーのお客さまから、「全力ではしゃげる施設」と多くの支持を得ています。



2018年に大阪府吹田市に「ららぽーとEXPOCITY店」が1号店として誕生し、現在は宮城、埼玉、愛知、大阪、福岡で国内6店舗、海外1店舗の計7店舗で展開しています。開業以来、テレビや雑誌等のメディアに多数とりあげられ、Instagramの総投稿数が2.3万件、TikTokの総再生回数が1億1260万回超えとSNSでも話題です。















【期間】

2023年3月1日(水)~4/7(金)



【内容】

■「VS PARK 春の学割」

中学生以上の学生の方が6名以上で来店すると一人あたりのチケット料金が1,000円引き



「VS PARK 春の学割」について詳しくは公式サイトをご確認ください。

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/NEWS/all/20220224.html

※中学生・高校生・大学生・大学院生・専門学校生 学生限定のキャンペーンとなります。



※小学生の方は対象外です。

※入場の際に学生証または身分証の提示が必要です。

※6名以上から対象です。※最大10名まで利用可能です。

※ご利用の方はVS PARK 各店舗のLINE友だち登録が必要です。

※本クーポンは120分料金のみ対象です。

※延長料金、1時間チケット、フリータイムなど、120分料金以外のプランは適用外です。

※他サービス・割引との併用はできません。

※本クーポンの払い戻し(換金)はできません。

※「VS PARK ららぽーとEXPOCITY店」は実施対象外です。



【対象店舗】

■VS PARK ららぽーと愛知東郷店

〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町 東郷中央土地区画整理事業 62街区1、3

三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷 3階

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/togo/

■VS PARK イオンモール新利府 南館店

〒981-0114 宮城県宮城郡利府町新中道3丁目1-1 イオンモール新利府 南館 3階

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/shinrifu/

■VS PARK イオンレイクタウンmori店

〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1 イオンレイクタウンmori 3F

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/laketown/

■VS PARKセブンパーク天美店

〒580-0032 大阪府松原市天美東三丁目500番地 セブンパーク天美(SEVEN PARK AMAMI) 2階

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/amami/

■VS PARK WITH G ららぽーと福岡店

〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂6丁目23-1他 ららぽーと福岡内

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/fukuoka/



【VS PARK公式サイト】

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/



【権利表記】

(C)Bandai Namco Amusement Inc.





当社施設では各種の新型コロナウイルス感染症対策を行っています。詳しくは当社ホームページ

(https://bandainamco-am.co.jp/company/NEWS/important/notice_AmusementSpot_cv19.html)をご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/27-16:16)