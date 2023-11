[(株)アーバンリサーチ]

第一弾のテーマは “LOVE TO SEE YOU”全国から20以上ものブランドが大集結







“いまのそれではなく、まだ見ぬそれを共創するマーケット”をコンセプトに、人や環境に配慮した循環型ファッションライフスタイルを提案するプラットフォームブランド『THE GOODLAND MARKET(以下TGM)』。



そんなブランドの一号店としてTHE GOODLAND MARKET堀江店(以下、TGM堀江店)は、2022年2月にURBAN RESEARCH堀江店からリニューアルし、環境に配慮したランナップを展開し、“ウェルネス”や“エシカル”をテーマにオフラインでの活動を強めてきました。



そして今回、新たなチャレンジとして、11月11日(土)・11月12日(日)の2日間、TGM堀江店にてブランド主催のイベントを開催いたします。



全国から20以上ものブランドが大集結し、ブランドテーマに沿ったTGMらしいコンテンツをご用意しております。



イベントテーマは“LOVE TO SEE YOU”



技術の革新と共に、情報伝達は高速化し続け、それは世界を目まぐるしく変えていきます。

スマホさえあれば、何でも調べることができます。手のひらの中の世界だけで誰とでも繋がれて、

知らない場所を見て回ることもできます。言語の違いさえも飛び越えてしまいます。





すべての世界が片手におさまったような気持ちにさえなってくる近頃。



買い物もワンクリックで完了してしまう世の中で、リアル店舗を持つ私たちはお店に来ていただく“意味”を自問自答しました。





ひとつひとつの商品が、語り尽くせない想いのこもったストーリーをもっていること。

それを知って、手にした商品だからこそ得られる満足感があること。

実際に商品を手に取って、試着したり、お店のスタッフや友人、家族と一緒に悩んで 選んだ商品には特別な思い出ができること。

ネット上だけでは決して知ることができないこと、体験できない価値、生まれることのない思い出があることを私たちは知っています。



「お店」という「場所」があるからこそ、人と人が出会うことができ、うまれる感動や喜びがあり、

それは“ポチる”ことのできない時間であり、体験だと考えました。



今の時代だからこそ、アナログに、ローテクに、“ポチる”ことのできない「お店」での素敵な体験を楽しんでいただきたい!そんな想いから今回のイベントを企画しました。









<イベントコンテンツ>

⚫️全国各地より20以上ものブランドが集結



AKNOW

スタイリングを楽しめるデザインの効いたヴィンテージを扱う『アノウ』。生地や生産国にこだわったクオリティーの高いイッテンモノを展開しています。

SNS:https://www.instagram.com/aknow_vintage/

HP:https://aknow-st.com/



ANOV

独自の視点でデザイナーズからヴィンテージまで幅広く商品を展開するユーズドセレクトショップ『アノフ』。

SNS:https://www.instagram.com/anovdotcom/

HP:https://theanov.com/



BUTCHER ASHIMOTO CLUB

デザイナー・月田翔子がプロデュースする帽子製作所。

一人ひとり、自分のライフスタイルに合った帽子を手づくりで制作します。

イベントでは、思い入れのある一着の服から帽子をつくる「フクカラボウシ」企画や、オリジナルの帽子を未完成な状態で販売します。

SNS: https://www.instagram.com/butcher_ashimoto_club/

HP:https://bucher.fashionstore.jp/



cycle

循環、ひと回りの意味、新世代の循環。

次世代を担う、学生ブランドによる循環を表現したのコンセプトストアです。

今回は初回に参加したブランドから今も活躍している卒業生たちが参加。

SNS:https://www.instagram.com/cycle.student/



fuesflow

ポップで新しいまだ見たことのない形の花屋を。

一癖あるお花たちを取り扱っています。

店舗のない花屋として2年ほど関西を中心に活動した後、大阪福島区に店舗をOPEN

SNS: https://www.instagram.com/fuesflow/

HP:https://linktr.ee/fuesflow



KNT365

Knitting thoughtful designs to use 365 days a year.

Good for Earth. Good for You. Good for Animals.

地球、人、動物にとっていいことだらけの365日使える作品を作っています。

SNS:https://www.instagram.com/knt365company/

HP:https://knt365.thebase.in/



LA LESSIVE AU BAMBOU

「すべて天然、すべて無添加」

大切な家族が毎日使うものだから、オールケミカルフリー。

生活の様々なシーンに寄り添う身近な日用品を、合成化学物質を一切加えずにお届けしています。

SNS: https://www.instagram.com/lalessive_aubambou/

HP:https://www.lalessive-aubambou.com/



Loopach

「EGO BAG」にならないような「ECO BAG」。

人にも環境にも優しく、売る人と買う人で共創する。

持ち歩くことで、世界が変わる。エコバッグに代わる、新たなパッキングプラットフォームです。

SNS:https://www.instagram.com/loopach_japan/

HP:https://loopach.com/





masterkey

洋服の価値をどうすれば見出せばよいのか分からない今の時代に、ニューヴィンテージを構築していくブランド、masterkey。時を経たからこそ価値が出るもの(=ヴィンテージ)を現代版にアップデートすることをニューヴィンテージとおき、これまでのシルエットの再構築や古着を素材として使用しながら時が経ても色褪せない、異素材MIXやVINTAGE MIXで新たな洋服を創造しています。洋服そのものの価値を大切に、年代も、世代も、性別も超えた未来へつながる SNS:https://www.instagram.com/masterkey.jp/

HP:https://m-key.jp/



MEI TANAKA

イラストレーター。

アパレルブランドでのポップアップショップ、コラボ、オリジナルグッズの制作と販売。デジタルイラスト、アクリルペイントでの作品作りをしています。また、スタイリストアシスタントとしてテレビやドラマ、映画、雑誌の現場におります。スタイリング作品にも力を注いでいます。ファッション、シュールレアリスム、かわいいけどどこか毒のある女の子を描きます。

SNS: https://www.instagram.com/tnk___mei/

HP:https://9954tm.base.shop/

TikTok:https://www.tiktok.com/@meme_i54





PLAYFUL MAG

エシカルなドッグウェアブランド、PLAYFUL MAG。

古着のアップサイクルを中心としたドッグウェアやグッズを制作。

日本では、年間で約100万トン(約33億着)の衣類が捨てられていると言われており、

その中には、服としてはもう使えなくても、生地としてはまだまだ使えるものがたくさんあります。

新しいものもとってもいいけど、誰かの大切だったものや気持ちを引き継いで大切に使っていくこともとっても素敵!物と気持ち、人と人を繋いでいくそんなドッグウェアブランドです。

SNS:https://www.instagram.com/playful_mag/

HP:https://lit.link/playfulmag



rrrrrrrrr

「わたしと未来を創る服。」

ファッションの流行だけでなく、お客様のニーズから目的にあった生地の開発や選定を行い、用途に困らない服を設計することで、最適な生産数を把握し、服を過剰に作らず、人が心地よくなる人と環境にやさしい「わたしと未来を創る服」を目指すブランドです。

SNS:https://www.instagram.com/rrrrrrrrr__jp/

HP:https://merci-saga.com/f/first



SHIINA organic

国際基準コスモスオーガニック認証を取得したMADE IN JAPANのコスメブランド、SHIINA organic。

SNS:https://www.instagram.com/shiina.organic/

HP:https://bio.site/shiinaorganic





Syncs. Earth

"循環型社会を世界に巡らせる" "誰かの日常を循環させるスイッチになる"

Syncs.Earth の目指す循環型社会。Syncs.Earth を選べば、あなたの服を買ういう行動は自然へと循環します。あなたはいつもと同じように、心躍らせながら洋服選びを楽しむだけでいいのです。Syncs.Earth は自分も地球環境も犠牲にしない.そんな循環型社会を目指しています

SNS: https://www.instagram.com/syncs.earth/

HP:https://syncs-earth.com/



This is

モノが溢れかえっている時代。

再度、普遍的なモノの価値を見つめ直したい。

アップサイクルや環境を配慮した上質な素材のプロダクツの開発など、

デザインの力で少しでも自然が美しくなるように。そんな思いからThis isは生まれました。

Lifestyle Factory This is

SNS:https://www.instagram.com/thisis.surf/

HP:https://www.thisis.surf/





TONITO

TONITOは、日本国内の廃棄衣料を原材料として、全く新しい価値を持ったプロダクトに生まれ変わらせるものづくり集団です。リサイクルウールのブランケットや、廃棄衣料のカラーを生かしたフェルトのプロダクトを展開しています。

SNS:https://www.instagram.com/tonito_clothingrecycler/

HP:https://tonito.theshop.jp/





yugaku coffee

yugaku coffeeという店名は子どもたちが安心して暮らせる地球を残したいという

想いから子どもたちの名前をとってつけた店名です。地球温暖化や様々な気候危機のことを知る中で、自分にできる事はないか考えた時にこれまで携わってきた珈琲業で環境負荷の少ないコーヒーサービスを提供できるんじゃないかとサステナブルな珈琲屋 yugaku coffee は始まりました。

SNS: https://www.instagram.com/yugaku_coffee/

HP:https://yugakucoffee.stores.jp/





イロエンターテイメント

スペシャルな催しとして「代官山青果店」の立役者として知られる、色川裕哉氏が立ち上げた「イロエンターテインメント」とコラボレーションを実施。「全国各地の美味しい物、伝統技術や活動など各地の想いを伝える「The future」は変わらない決まった未来。→ 「a future」選択肢がいくつかある中のひとつの未来。全国各地の想いこれからのひとつの未来、新しい未来の選択肢を皆様と作り上げることをコンセプトに活動。

SNS: https://www.instagram.com/irokawa1008/





⚫️ストリートスナップが話題の晴によるスナップ撮影会

11月11日(土)には、イベント会場であるTGM堀江店にて、

ストリートスナップの投稿で話題を集める

晴(https://www.instagram.com/hare_streetsnap/)によるスナップ撮影会を開催。



⚫️Loopachと連動したチャリティー

今回のイベントでは売上の一部をLoopach Foundationに寄付します。

根本的な課題解決のために革新的なアイデアを搭載し、「EGO BAG」にならない「ECO BAG」としてローンチされたLoopach。個人の消費と社会的支援・活動を連携させるLoopachと連動するLoopach Foundationは、全国の大小にとらわれない加盟団体様の活動に資金を分配します。

※寄付金の運用に関しましては「2023年度寄付実施報告」2024年5月中旬にLoopach Foundationのサイトにて開示予定です

Loopach Foundationについて

https://loopach.com/business/social/

Loopach について

https://youtu.be/4-w2hJSdZts?si=GLjXexSB-6f6imge





⚫️日本初*、国際基準コスモスオーガニック認証を取得した“SHIINA organic”のリップを限定販売

“環境活動家をなくしたい環境活動家”として知られる露木しいなが手がけ、構想から開発までに4年の歳月をかけて誕生した日本初、国際基準コスモスオーガニック認証を取得した“shiina.organic”のリップをイベント期間の2日間だけ限定販売します。

※在庫が欠品してしまった場合は、後日配送いたします。

※当日の販売はQR決済のみとなりますので、予めご了承ください。

※差し込み式リップとしては日本初



⚫️朝から清掃活動やります!

TGM堀江店が堀江エリアのお店の方々と月に1度実施してきた清掃活動。イベント開催期間中は、朝10時にTGM堀江店に集合し、出展者様や近隣店舗様と一緒に清掃活動を実施いたします。一般のお客様も自由にご参加いただけるので、ぜひ、お気軽にご参加ください。



⚫️その他にもこのイベントでしか体験できないことが目白押し

TGMの人気定番ブランド、This isやmasterkey、BUTCHER ASHIMOTO CLUB、

LA LESSIVE AU BAMBOUのワークショップやカスタムオーダーを受け付けます。その他にも、東京を中心に様々なイベントを手掛け、今話題のイロエンターテイメントが仕掛けるイベントコーナー、グラフィックデザイナーのMEI TANAKAによるライブペイントやイベント限定グラフィックを使用したワークショップなどなど。



詳細に関しましては、TGMのインスタグラム(https://www.instagram.com/thegoodlandmarket/)にて

随時情報解禁していきますので、ぜひ合わせてご覧ください。



ご来店いただいた皆様にワクワクドキドキしていただけること間違いなしのイベントとなっています。



「お店」でお会いするのを心より楽しみにお待ちしております。



~LOVE TO SEE YOU~

【イベント概要】

イベント名:LOVE TO SEE YOU

日時:11月11日(土)11時~19時、11月12日(日)11時~17時

(清掃活動は朝10時~10時30分)

場所:THE GOODLAND MARKET 堀江店

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-20-9

TEL:050-2017-9002



協力ブランドリスト(他ブランド情報もTGMのインスタグラムにて随時公開):

AKNOW https://www.instagram.com/aknow_vintage/

ANOV https://www.instagram.com/anovdotcom/

BUTCHER (11日のみ) https://www.instagram.com/butcher_ashimoto_club/

cycle https://www.instagram.com/cycle.student/

fuesflow https://www.instagram.com/fuesflow/

KNT365 https://www.instagram.com/knt365company/

LA LESSIVE AU BAMBOU(11日のみ) https://www.instagram.com/lalessive_aubambou/

Loopach https://www.instagram.com/loopach_japan/

masterkey https://www.instagram.com/masterkey.jp/

MEI TANAKA https://www.instagram.com/tnk___mei/

PLAYFUL MAG https://www.instagram.com/playful_mag/

rrrrrrrrr https://www.instagram.com/rrrrrrrrr__jp/

SHIINA organic https://www.instagram.com/shiina.organic/

Syncs. Earth(11日のみ) https://www.instagram.com/syncs.earth/

This is https://www.instagram.com/thisis.surf/

TONITO https://www.instagram.com/tonito_clothingrecycler/

yugaku coffee https://www.instagram.com/yugaku_coffee/

イロエンターテイメント https://www.instagram.com/irokawa1008/



THE GOODLAND MARKET

もう1回つかう。なおして使う。たいせつに長くつかう。

環境や人にやさしいアイテムをあなたにも。

「いまのそれではなく、まだ見ぬそれを共創するマーケット」をコンセプトに人や環境に配慮した循環型ファッションライフスタイルを提案するプラットフォームストア。

> ONLINE STORE

Instagram @ thegoodlandmarket

Facebook THEGOODLANDMARKET







