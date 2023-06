[一般社団法人Tリーグ]



Tリーグでは、ノジマTリーグ 2023-2024シーズンの試合スケジュールのうち、10月22日開催にてお知らせしておりました日本生命レッドエルフのホームゲームについて、10月20日の開催に変更させていただきます。





■試合スケジュール変更

【変更前】

10/22(日) 日本生命レッドエルフ vs 木下アビエル神奈川 会場:北九州市立総合体育館



【変更後】

10/20(金) 日本生命レッドエルフ vs 木下アビエル神奈川 会場:北九州市立総合体育館





※10/21(土)開催の日本生命レッドエルフ vs 九州アスティーダ 戦に変更はございません。



