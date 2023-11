[日本エイサー株式会社]

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、Android TVボックス同梱のスマートプロジェクター「H6815ATV」とプロジェクター「H6815P」の2機種を2023年11月24日(金)に発売します。両機種とも、最大4K高解像度の表示、フルHD設定時には最高240Hzリフレッシュレート、高輝度4000ANSIルーメン、最大で投影距離10m時には300インチの大画面でのサッカー観戦やレース、ゲーム、スポーツ、ストリーミングサービスの体験を提供、「おうち時間をもっとスマートにしたい」そんな願いを叶える一台です。







プロジェクター「H6815ATV」「H6815P」は、シンプルでどんなデザインにも溶け込むホワイトカラーを採用。解像度は4K UHD(3840×2160)、輝度も4000ANSIルーメンに対応し、日中の太陽光の入る部屋でも明るくくっきり写し出します。また、コントラスト比は10,000:1と高く設計し、HDR10(ハイダイナミックレンジ)にも対応することにより、暗い部分もメリハリのある映像を楽しめます。さらに10Wスピーカーを搭載しているので、外付けスピーカーなしで音声も楽しむことができます。

















さらに、「H6815ATV」はAndroid TVボックスを使うことでYouTubeやNetflix、Prime Video、などの対応するストリーミングサービスを楽しむことが可能です。加えて、Google アシスタントと Chromecast を内蔵しているため、音声だけで簡単にコントロールでき、スマートフォンから100インチ以上の大画面に直接コンテンツをストリーミングできます。また、Android TV ボックス用のリモコンがあればGoogleが提供するサービスの使用が可能。PCやスマートフォンいらずで楽しめます。さらに、リモコンがなくてもスマートフォンに専用アプリを入れればリモコンを探す必要もなくスマートフォンだけで操作可能です。



また、両モデルともにAcer独自機能の明るいシーンの輝度、彩度、シャープネス、ガンマを最適化し、フィールドのグリーンやプレイヤーを鮮やかに映し出す Acer Football モードを搭載し、まるでその場にいるかのような臨場感を味わえます。動きの速い映像もスムーズ見ることができる240Hzのおかげで、ビッグゲームの一瞬を見逃すことはありません。また、低入力遅延でフレーム遅延を抑え、コントロールの反応が早く、ゲームをより楽しく行うことができます。さらに、映像の歪みを補正する台形補正機能と4点コーナー補正機能が付いているので、小さな部屋でも雑多な部屋でも、リビングルームでもプライベートルームでも、設置場所に困ることなくお使いいただけます。



加えて、Acer EcoProjection機能を搭載し、Ecoモードに移行時には消費電力を70%まで削減、ランプの交換時間を最長12,000時間まで延長、ノイズレベルも26dBAの静音化を実現しています。また、パブリックディスプレイや美術館の展示などにも便利な長期間の使用、24時間毎日投影に耐えられるように設計されています。





Acerについて

Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology(人とテクノロジーの垣根を壊す)”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。



日本エイサー株式会社について

社名 :日本エイサー株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者:代表取締役社長 詹 國良(ボブ・セン)

(C) 2023 Acer Inc. All rights reserved. AcerとAcerロゴはAcer Inc.の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。



