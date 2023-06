[一般社団法人Tリーグ]



Tリーグでは、ノジマTリーグ 2023-2024シーズン、8月開催の試合スケジュールのうち、8月12,13,19,20日開催となる金沢ポートホームゲームにて開場時間を変更させていただきます。





■開場時間変更



8/12(土) 金沢ポート vs 岡山リベッツ 会場:金沢市総合体育館

開場時間 12:30 ➾ 12:00



8/13(日) 金沢ポート vs 静岡ジェード 会場:金沢市総合体育館

開場時間 12:30 ➾ 11:00



8/19(土) 金沢ポート vs 琉球アスティーダ 会場:小松総合体育館

開場時間 12:30 ➾ 12:00



8/20(日) 金沢ポート vs 木下マイスター東京 会場:小松総合体育館

開場時間 12:30 ➾ 11:00



