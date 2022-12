[株式会社ニューバランス ジャパン]





ニューバランスは、2022年12月19日に2023年の旧正月を祝うLunar New Yearコレクションを発表します。このコレクションは、フットウェアとアパレルで構成され、2023年の干支である兎の持つ調和のとれたエネルギーにインスピレーションを受け、1年に1回しかない旧正月を家族や親しい仲間と過ごす大切な時間を表現しています。カラーや素材感も、家族や親しい仲間と過ごす温かい時間を表現するため、ベージュ、グレー、ブラウンなどのニュートラルなカラーを採用しています。またアクセントカラーとして縁起が良いとされる赤を深みのある暖かいガーネットレッドで表現しています。アッパーの素材には毛足の長いヘアリースエードや、上質なヌバックを採用。そのほかベージュやライトブラウンのスムースレザーを採用し、暖かさや温もりを大切に表現したコレクションです。

Lunar New Yearコレクションは、干支である兎のスピリットを取り入れたフットウェアとアパレルで構成されています。フットウェアは「BB550」「574」「2002R」「90/60」を中心に、大胆さと親しみやすさがバランスよく融合した印象的なデザインで展開します。合わせてアパレルコレクションもラインナップされています。



旧正月は再生の時です。様々な願いを持つ多彩な人々を受け入れ、共通の幸福の中でジェンダーやスタイルの境界線を取り払い、包容力を祝うための1年に一度の大切な時です。2023年のLunar New Yearコレクションは2023年1月2日(月)よりニューバランス公式オンラインストア、ニューバランスオフィシャルストア、一部の店舗にて販売いたします。ニューバランス公式オンラインストアでは一部商品を抽選販売いたします。





LUNAR NEW YEAR









※M2002RDY、U9060LNYのみニューバランス公式オンラインストア、一部のオフィシャルストアにて抽選販売を実施いたします。

抽選応募受付期間:12月23日(金)13:00 ~ 26日(月)13:00

https://shop.newbalance.jp/shop/pages/information_m2002rdy.aspx



品番:M2002RD



カラー:Y(GRAY)

価格:22,000円(税込み)

ウイズ/サイズ:D/23.0~29.0,30.0cm

※店舗により取り扱いサイズが異なります

※ニューバランス公式オンラインストア、ニューバランス原宿、六本木19:06、ニュウマン新宿店でのWEB抽選を実施します



品番:M2002R

カラー:LN(GRAY), LY(BROWN)

価格:18,700円(税込み)

ウイズ/サイズ:D/23.0~29.0,30.0cm





品番:U9060

カラー:LNY(GRAY)

価格:19,800円(税込み)

ウイズ/サイズ:D/22.5~29.0,30.0cm

※店舗により取り扱いサイズが異なります

※ニューバランス公式オンラインストアではWEB抽選を実施します



品番:BB550

カラー:LY1(BROWN),LN1(WHITE)

価格:17,600円(税込み)

ウイズ/サイズ:D/23.0~29.0cm





品番:U574

カラー:LR2(RED),LN2(BROWN)

価格:13,750円(税込み)

ウイズ/サイズ:D/23.0~29.0,30.0cm







LUNAR NEW YEARを記念したカプセルコレクションからは、アパレルも登場いたします。

※ニューバランス公式オンラインストアでは、アパレルは12/27に12月27日(火)より予約スタートいたします。詳細は12月27日(火)以降、ニューバランス公式オンラインストアをご覧ください。

https://shop.newbalance.jp/shop/

※オフィシャルストアでのお取り扱い商品は店舗により異なります。













▼ ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、「責任あるリーダーシップを発揮し、アスリートが誇りを持って身に付け、社員が創造することを誇りに思い、コミュニティが誇りを持って受け入れることのできる、グローバルブランドの確立」を企業のミッションとして掲げています。 1906年にアーチサポートインソールや偏平足などを治す矯正靴のメーカーとして誕生し、アスレチックブランドのリーディングカンパニーとして現在ランニングをはじめ、ライフスタイル、テニス、ベースボール、フットボール、ゴルフのためのフットウェアとアパレルを展開しています。 75年以上にわたってアメリカ国内での製造を継続している「Made in U.S.A.」は、国産比率70%以上のプレミアムコレクションです。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つの工場、イギリスのフリンビーに1つの工場を所有しており、全世界で7,000人以上の従業員が働いています。2021年の世界の売上高は44億ドルと報告されています。

ニューバランスの詳細については、https://shop.newbalance.jp をご覧ください。



▼ ニューバランス ジャパン公式Facebookページ URL: https://www.facebook.com/NewBalanceJapan/

▼ ニューバランス ジャパン公式Twitter @newbalance_jp URL:https://twitter.com/newbalance_jp

▼ 会員サービス「myNB」 https://shop.newbalance.jp/shop/pages/guide_mynb.aspx



【一般のお客様】株式会社ニューバランスジャパン お客様相談室 0120-85-7120



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/24-12:46)