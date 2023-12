[アディダス ジャパン株式会社]

東京のど真ん中、楽しんだもん勝ち。12月17日(日)より一般応募を開始~初めてランニング大会に参加する人へ参加費無料の“初参加枠“をご用意~



アディダス ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:小佐妻 綾子)は、初めてランニング大会に参加する初心者ランナーから、記録を狙うエリートランナーまで、競技のレベルを問わず、あらゆるレベルのランナーが参加できるシティロードレース「ADIDAS TOKYO CITY RUN 2024」を、2024年2月23日(金・祝)に明治神宮外苑特設コースにて開催することを発表いたします。







https://shop.adidas.jp/running/community/special-event/



「ADIDAS TOKYO CITY RUN」は、2023年3月、日本国内でアディダスが手掛ける約4年ぶりのレースとして初開催されました。今回2回目の開催となる「ADIDAS TOKYO CITY RUN 2024」は、2023年から規模を拡大し、前年比約4倍の1,800人が参加できる大会にバージョンアップ。自己ベストに挑むシリアスランナーに向けた日本陸連公式レース「ADIZERO 5K RACE」と、ランニング大会初参加の方から定期的にランニングをしているデイリーランナー&ファンランナーまで、それぞれのペースで楽しく走りたい方々にお勧めの「SUPERNOVA 5K RACE」の、2種類の一般参加レースに加えて、青山学院大学・國學院大學 陸上競技部所属選手をはじめとするトップレベルの招待選手が自己最速記録に挑戦するエキシビジョンレース「ADIZERO 5K SPECIAL RACE」の開催を予定しています。



そして今回初の試みとして、初めてランニング大会に参加するビギナーには参加費が無料になる『初参加枠』を600名限定でご用意。今までランニング大会に参加したことがないという方も、普段はなかなか走ることができない東京の真ん中で、走ることの楽しさを実感していただけるユニークなロードレースとなっています。



さらに当日は、ランニング大会だけでなく、トップレベルのコーチ陣によるランニング指導や初心者向けのトレーニング体験、アディダスのランニングシューズのトライオン、ご家族やお友達と参加できるランニング体験コンテンツなど、ランニングを楽しむための様々な体験型コンテンツを実施予定です。





■日程 :2024年2月23日(金・祝)

■場所 :明治神宮外苑 特設コース

■募集人数 :1,800人(一般の部)



■レース内容:【一般の部】ADIZERO 5K RACE(日本陸連公認)

全1組:参加上限人数300名

目安ターゲットタイム:14-18分

自己ベストに挑むシリアスランナーにお勧めするレースです。東京都心では非常に稀な 日本陸連公認 5kmロードレースとなっており、ゴール地点を絵画館前に設置した1周約1.35kmのフラットな周回コース です。



【一般の部】SUPERNOVA 5K RACE(日本陸連非公認)

全5組:参加上限人数1,500名

目安ターゲットタイム:15-40分

ランニング大会初参加の方から、日々のランニングを楽しむデイリーランナーまで、幅広いランナーにお勧めするレースです。絵画館前にスタートとゴールを設置し、1周1kmのコースを5周するコースです。また、今回ランニング大会初参加のランナーの方々のために、大会参加費無料枠の『初参加枠』(600名限定・先着順)をご用意しました。



【招待の部】ADIZERO 5K SPECIAL RACE(日本陸連公認)

参加:招待選手のみ

高校、大学、社会人のトップランナーたちが、5kmで最速を目指す高速レースを展開します。新記録が生まれる瞬間をぜひ目撃ください。

※参加チーム・選手は確定次第、順次発表となります。



■参加方法 :

エントリーサイト:https://runnet.jp/project/tcr2024/index.html



■ADIDAS TOKYO CITY RUN 2024 公式ウェブサイト:

https://shop.adidas.jp/running/community/special-event/





■アディダス マーケティング事業本部 ブランドアクティベーション シニアディレクター 山本 健

アディダスは、「スポーツを通して、私たちには人々の人生を変える力がある」という理念のもと、ランニングを注力カテゴリーのひとつとして設定しています。ランニングは、初心者からエリートランナーまで、走る理由や目的は人それぞれ異なっていても、違いを超えて誰もが楽しめるスポーツです。そのためアディダスでは、あらゆるレベルのランナーの多様なニーズに応えるため、記録を目指して走るシリアスランナー向けの「ADIZERO」シリーズを筆頭に、快適な履き心地でランニングを楽しむための「SUPERNOVA」や、日々のジョギングに適した高いクッション性と反発性を誇る「ウルトラブースト」など、異なる機能性を持つ様々な商品・サービスを開発、展開しています。

この「TOKYO CITY RUN」は、ランニングというスポーツの根本に立ち戻り、目的やレベルに関係なく、多くの方にもっと自由にランニングを楽しんでいただきたい、という想いから昨年スタートしました。2回目となる今回は大会規模を拡大し、今までランニング大会に出たことがないという方に「初レース」として選んでいただくための『初参加枠』を設けるなど、さらに幅広いランナーの方にご参加いただける大会になっています。東京のど真ん中を駆け抜けるこの「TOKYO CITY RUN 2024」で、ランニングの楽しさを改めて発見いただきたいと思います。





アディダスでは、初心者からエリートランナーまであらゆるレベルのランナーのニーズにこたえるため、異なる機能性にフォーカスをしたフランチャイズを展開しています。「速くなるための、すべて」をメッセージに、1秒でも 速いベストタイムを目指して走るランナー向けの「ADIZERO」シリーズから、毎日のランニングをもっと楽しく快適にする「adidas SUPERNOVA RISE」まで、様々なランナーのニーズに合わせたシューズを展開しています。



■ADIZEROシリーズ







ADIZERO ADIOS PRO 3(アディゼロ アディオス プロ3)

マラソンで最速に挑むランナーへ。

マラソンやハーフマラソン、駅伝で勝利と最速に挑む、

高反発推進テクノロジー搭載爆速レーシングモデル。

・自店販売価格 :26,400円(税込)











ADIZERO TAKUMI SEN 10(アディゼロ タクミ セン テン)

山を制する駅伝ランナーへ。

5キロから15 キロ、駅伝やハーフマラソンといった短距離のロードレースで最速へのパフォーマンスを発揮する、高反発推進テクノロジー搭載最新軽量レーシングモデル。

・自店販売価格 :22,000円(税込)







■SUPERNOVA





adidas SUPERNOVA RISE(アディダス スーパーノヴァ ライズ)

とびきり快適な履き心地と優れたクッショニングを実現した、

すべてのランナーのためのデイリーランニングシューズ。

・自店販売価格 :15,400円(税込)







■取扱店舗

・アディダス ブランドセンター アディダス ブランドセンター RAYARD MIYASHITA PARK・渋谷・原宿

・ アディダス ブランドコアストア:各店(※アディダス ブランドコアストア 軽井沢を除く)

・ アディダス アプリ https://shop.adidas.jp/mobileapps/

・ アディダス オンラインショップ https://shop.adidas.jp/

- アディダス ランニング https://shop.adidas.jp/running/

- ランニング 関連商品 https://shop.adidas.jp/item/?sport=running

- ランニング シューズ https://shop.adidas.jp/item/?sport=running&category=footwear

- ランニング ウェア https://shop.adidas.jp/item/?sport=running&category=wear

・ その他全国のアディダス取り扱い店舗

※一部店舗によって取り扱い商品が異なります。



