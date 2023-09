[株式会社ネイキッド]

−「TREE by NAKED yoyogi park」、秋限定メニュー第一弾&サラダ2種、9/9(土)~販売開始 −



株式会社ネイキッド(英語表記:NAKED, INC. 所在地:東京都渋谷区 代表:村松亮太郎)が手がける、代々木公園のアートレストラン「TREE by NAKED yoyogi park」(ツリーバイネイキッド ヨヨギパーク)にて、秋限定メニューの提供を開始いたします。今年は、第一弾と第二弾の2回に分けて、秋限定メニューを販売。第一弾は2023年9月9日(土)から販売いたします(販売終了日はメニューによる)。また、当店人気のサラダボウルシリーズに2種の新味が登場。同じく9月9日(土)より販売開始いたします。







当店人気ナンバー1スイーツのヴィーガンパンケーキは、初秋の味覚と味わう季節限定味に





代々木公園前に位置する当店は、四季の移ろいとともに、店内の演出やメニューも変化。今年は残暑が長いと言われているため、残暑にも爽やかに楽しめる、初秋が旬のフルーツがメインのスイーツ&ドリンクを秋限定メニューの第一弾に。秋が深まるにつれて、秋ならではの味覚の限定メニューを第二弾にお届け予定です。

当店人気ナンバー1のヴィーガン&グルテンフリーパンケーキの季節限定バージョンは、フレッシュないちじくと桃のコンポートに桃のジュレを添え、夏の終わりと秋の訪れを感じる、爽やかな一品に。オーガニック&フェアトレードのアールグレイが香る有機豆乳クリームと合わせると、ベルガモットのような香りが口いっぱいに広がります。

同じく当店こだわりのヴィーガンスイーツとして人気のマフィンは、安心安全な国産有機小麦粉や全粒粉を使用。季節限定味はフレッシュなシャインマスカット、巨峰、ナガノパープルをふんだんに使用。自家製白ブドウジャムと有機豆乳クリームが添えられ、ケーキ仕立てで楽しめます。

秋のスイーツドリンクは、りんごとゆずのソーダが初登場。万能薬と言われるほど栄養価が高く、疲労回復・脂肪低減作用・老化防止・風邪予防にも効果が期待できるリンゴと、クエン酸豊富な青ゆずを使用したりんごとゆずのソーダで夏の疲れを癒しながら、旬の秋の味覚を贅沢にお楽しみください。



大山鶏やノルウェーサーモンを使用した栄養満点のサラダボウルが、レギュラーメニューに新登場





当店の人気サラダシリーズに、新メニュー2種が仲間入り。

1つ目の「大山鶏のプロテインサラダボウル」は、低温調理した鳥取県のブランド鶏『大山鶏』のむね肉をメインに、からだのリカバリー効果が期待できる野菜がたっぷりのサラダ。血流の流れをよくする働きを持つカプサイシンが豊富のアリッサと、メキシコではポピュラーなスパイス・チポトレペッパーを使用したスパイシーなソースでアレンジしました。

2つ目の「スモークサーモンのビューティーサラダボウル」は、マリネしたことで、ビーツの赤が綺麗なグラデーションになったスモークサーモンが特徴的。ブランドスモークサーモンである『讃岐スモークサーモン・燻鮭』を贅沢に味わえる、美容効果の高い食材にこだわったサラダです。食べる美容液との異名を持つサーモンは、栄養豊富でカロリーも低く、美肌やダイエットに効果が期待できます。アンチエイジング効果の高い野菜とフレッシュアロエ、さっぱりとしたギリシャヨーグルトとともに、罪悪感なく召し上がっていただけます。



秋限定メニュー:第一弾







ヴィーガン&グルテンフリー桃といちじくのパンケーキ

¥1,980(税込)

※イートインのみ















シャインマスカットと巨峰のヴィーガンマフィン

Eat in ¥825(税込) / Take out ¥810(税込)

















ザクロとジャックローズのミルフィーユ

¥1,980(税込)

※イートインのみ

※ヴィーガンメニューではありません













TREE特製カヌレ ザクロとジャックローズ

Eat in ¥880(税込) / Take out ¥864(税込)

※ヴィーガンメニューではありません















りんごとゆずのソーダ

Eat in ¥880(税込) / Take out ¥864(税込)













新規 レギュラーメニュー









レギュラーメニュー:

スモークサーモンのビューティーサラダボウル

¥1,650(税込)















レギュラーメニュー:

大山鶏のプロテインサラダボウル

¥1,650(税込)











店舗情報





店舗名:TREE by NAKED yoyogi park(ツリーバイネイキッド ヨヨギパーク)

住所:東京都渋谷区富ヶ谷1-10-2

電話番号:050-1743-2539

アクセス:東京メトロ 代々木公園駅2 出入口、小田急線 代々木八幡駅 南口 ※駐車場なし

定休日:水曜日

レストラン営業時間:10:00~18:00(L.O 17:00)

テイクアウト受付時間:10:00~18:00(L.O 17:00)

■公式サイト:https://tree.naked.works/yoyogi/

■Official Instagram:https://www.instagram.com/treebynaked



NAKED, INC.(ネイキッド)について







1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。"Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity"を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI(人工知能)が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、『NAKED桜の新宿御苑2023』など。



■NAKED, INC. :https://naked.co.jp

■Official Instagram : https://www.instagram.com/naked_inc/

■Official Facebook: https://www.facebook.com/NAKEDINC.official

■Official Twitter : https://twitter.com/naked_staff

■Official YouTube :https://www.youtube.com/c/NAKEDINC



