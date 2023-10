[(株)アーバンリサーチ]

2015AW に始動した日本のパンツ専業ブランド『NEAT ( ニート )』 とURBAN RESEARCH BUYERS SELECT(以下URBS)のコラボレーションアイテムの新作が発売。



昨年、チェコ軍のテントクロスシリーズを復刻し、ご好評頂いた企画の第二弾。



今コレクションは、NEATでも新定番の"POLARTEC POWER GRID"シリーズで別注アイテムをリリース。



NEATでもこの生地では初となるワイドタイプを別注した。



"POLARTEC POWER GRID"は凹凸のある二重編み構造。内側がフリース地のグリッドになっている為、肌に接する凸で素早く汗を吸湿・拡散し、凹で通気を確保していることで蒸れ知らずの生地となっている。

ストレッチ性があり、保温と通気のバランスに優れている為、スポーツもできる程の穿き心地。ハイクオリティな一本となった。



さらに今回もNEATデザイナー西野氏のアイコンでもあるキャップを同素材で別注。



フロントロゴと、バッグの刺繍糸はどちらのカラーもブラックに統一。



前回に引き続き特別にボディから作成し、パンツとセットで着用できるようになっている。



< NEAT for URBS >

10/27 (金) 12:00 URBAN RESEARCH ONLINE STORE にて発売

※ システムの都合上、商品の販売開始時間が前後する場合がございます。





PORLARTEC R1 WIDE ¥35,200 (TAX IN)



PORLARTEC NEAT CAP ¥9,900 (TAX IN)





