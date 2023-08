[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、2023年9月21日より開催される「東京ゲームショウ2023(以下「TGS2023」)」に株式会社バンダイナムコオンラインと合同出展いたします。

出展タイトル第1弾として、『鉄拳8』『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism』『ブループロトコル』の3タイトルの情報を公開いたしました。合わせて、本日特設サイトを公開いたしました。今後の詳細に関しては特設サイトにて公開してまいります。また、TGS2023に向けて、豪華賞品が当たる/もらえる「#好きでつながる Twitterキャンペーン in TGS2023」を開催いたします。なお、キャンペーンの開始時期、その他出展タイトル、ステージ情報等に関しましては8月下旬頃にお知らせいたします。

















バンダイナムコエンターテインメントとバンダイナムコオンラインの合同出展が決定!

『鉄拳8』『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism』『ブループロトコル』の3タイトルを出展致します。今年も幕張メッセ会場内のブースとオンライン配信番組を同時に開催予定!

本日公開いたしましたティザーサイトにて、今後も追加情報を随時公開いたします。是非ご期待ください。



TGS2023バンダイナムコエンターテインメント/バンダイナムコオンライン 特設サイト

https://tgs2023.bandainamcoent.co.jp





「#好きでつながる Twitterキャンペーン in TGS2023」8月下旬頃より開始予定!







TGS2023をみんなで一緒に盛り上げよう!

バンダイナムコエンターテインメント/バンダイナムコオンラインの製品に関わるコメントやイラスト、写真の投稿を大募集!



「#好きでつながる 」をつけて投稿、または「#好きでつながる 」がついた投稿にアクションをするとポイントをGET!たまったポイントで豪華景品が当たる抽選への参加やステージ優先観覧(※一部ステージのみ)等の抽選にご参加いただけます。

さらに、投稿されたコメントやイラスト、写真などはバンダイナムコエンターテインメント/バンダイナムコオンライン合同ブース内やオンライン番組配信内でもご紹介予定!

キャンペーンの開始は、8月下旬頃を予定しております。

詳細は以下よりご確認ください。



#好きでつながる Twitterキャンペーン in TGS2023 特設サイト

https://tgs2023.bandainamcoent.co.jp/campaign/





タイトル:鉄拳8

対応機種:PlayStation5/Xbox Series X|S/Steam

ジャンル:対戦格闘

発売日:未定

プレイ人数:オフライン:1~2人 オンライン:1~2人

CERO:審査予定

公式サイト:https://tk8.tekken-official.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/TEKKEN_Project

権利表記:TEKKEN™8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



タイトル:「アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism」

配信プラットフォーム:App Store、Google Play

ジャンル:アイドル育成シミュレーション&リズムゲーム

配信時期:未定

公式サイト:https://shinycolors-song-for-prism.idolmaster-official.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/imassc_prism

権利表記:THE IDOLM@STER™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



タイトル名:BLUE PROTOCOL(ブループロトコル)

ジャンル:オンラインアクションRPG

公式サイトURL:https://blue-protocol.com

公式Twitter:https://twitter.com/BLUEPROTOCOL_JP

運営・プロデュース:株式会社バンダイナムコオンライン

開発:株式会社バンダイナムコスタジオ

権利表記:(C)2019 Bandai Namco Online Inc. (C)2019 Bandai Namco Studios Inc.



※“PlayStation”、”PS5”および“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Steam および Steam ロゴは、米国およびまたはその他の国のValve Corporation の商標およびまたは登録商標です。

※インフォメーションの情報は発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Play、YouTubeはGoogle LLCの商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/08-15:16)