日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、2023年11月15日(水)に公式サイトをグローバルサイトへ統一したことをお知らせいたします。



◆日本エイサー公式サイト https://www.acer.com/



日本エイサーは、2017年からhttps://acerjapan.com/ を日本向け公式サイトとして運用を続けてまいりました。一方で、グローバルサイトも同時期に更新を続けており、2つのサイトが共存することで混乱を生じていたことも事実です。今後はhttps://www.acer.com/を公式サイトとして最新の情報を発信してまいります。



<グローバルサイトの特徴>

■各ブランドへのアクセスが容易に

日本エイサーではAcer製品はもちろんのこと、ゲーミングブランド Predatorやクリエイター向けブランド ConceptD、ライフスタイルブランド Acerpure など、多方面で製品を展開してまいりました。旧サイト ではこれら各ブランドへの入口が分かりにくいというお声を多数いただいておりましたが、グローバルサイトでは左肩のブランドボタンから1クリックで各ページへアクセスし、製品をご覧いただくことができます。







■販売サイトへのアクセスが容易に

グローバルサイトではご興味いただいた製品の販売サイトへ1クリックでアクセスし、製品をご購入いただくことができます。複数の店舗でお取り扱いのある製品に関しては候補の中からお選びいただくことができます。

※購入可能な店舗がある場合に限ります。





※画面を一部加工しております。



■製品検索が容易に

サイト上部のタブに設置された「製品」カテゴリーや、右部の検索ボタンからお探しの製品へ容易にアクセスできます。











■Acerグループおよび日本エイサーとしての取り組みはフッターから

創業当時からAcerグループが注力している環境への取り組みや、プレスリリース記事がフッターから容易にアクセスできます。







これからも、最新の製品情報やプレスリリースなどを発信してまいります。

引き続き日本エイサーおよび公式サイト(https://www.acer.com/jp-ja/)をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。





Acerについて

Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology(人とテクノロジーの垣根を壊す)”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。



日本エイサー株式会社について

社名 :日本エイサー株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者:代表取締役社長 詹 國良(ボブ・セン)

公式サイト: https://www.acer.com/

公式facebook: https://www.facebook.com/AcerJapan

公式X :https://www.twitter.com/AcerJapan

Gaming公式X: https://twitter.com/PredatorJPN

公式Instagram: https://www.instagram.com/acer_japan/

Gaming公式Instagram:https://www.instagram.com/predatorgamingjapan/

公式YouTube:https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel

公式 Twitch:https://www.twitch.tv/predator_japan





(C) 2023 Acer Inc. All rights reserved. AcerとAcerロゴはAcer Inc.の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。



(C) 2023 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels.



