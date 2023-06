[一般社団法人Tリーグ]



Tリーグ NOJIMA CUP 2023

本日の試合結果(女子)は以下の通りです。



【1回戦】

面手 凛 2 - 4 横井 咲桜

野村 萌 4 - 0 小塩 悠菜

出澤 杏佳 3 - 4 森 さくら

南波 侑里香 0 - 4 出雲 美空

松島 美空 0 - 4 笹尾 明日香

長崎 美柚 1 - 4 田村 美佳

木村 香純 1 - 4 大藤 沙月

佐藤 瞳 4 - 0 田口 瑛美子



【2回戦】

早田 ひな 4 - 1 横井 咲桜

野村 萌 0 - 4 張本 美和

橋本 帆乃香 4 - 0 森 さくら

出雲 美空 2 - 4 伊藤 美誠

芝田 沙季 1 - 4 笹尾 明日香

田村 美佳 0 - 4 平野 美宇

木原 美悠 2 - 4 大藤 沙月

佐藤 瞳 4 - 1 安藤 みなみ



これにより女子準々決勝の対戦は以下の通りとなります。

試合時間 11:00~12:00



◆第1コート

笹尾明日香 vs 平野美宇

◆第2コート

早田ひな vs 張本美和

◆第3コート

橋本帆乃香 vs 伊藤美誠

◆第4コート

大藤沙月 vs 佐藤瞳







