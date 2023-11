[エキサイトホールディングス]

エキサイト株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役社長:西條 晋一)が運営する日本最大級(※1)のオンラインカウンセリングサービス「エキサイトお悩み相談室」は11月23日の「産業カウンセラーの日」に向け、コロナ禍前後の仕事の悩みの実態を明らかにするため、「仕事・キャリア」に関する相談データから利用者の仕事の悩みに関する調査を実施しました。









2019年から4年間で「仕事・キャリア」の相談が約2倍に成長





withコロナ時代の生活様式の変化を受け、リモートワーク導入による対面でのコミュニケーションの減少や業務プロセスのデジタル化が進み、働く人の就労環境は急激に変化しました。

エキサイトお悩み相談室に寄せられる「仕事・キャリア」に関する相談は、コロナ禍以降増加傾向にあり、コロナ前の2019年とコロナ禍が長期化していた2022年を比較すると、相談件数は約2倍に増加したことがわかりました。





幅広い年齢層が仕事の悩み相談でオンラインカウンセリングを利用。仕事の人間関係やキャリア相談が半数以上を占める





2022年の仕事に関する相談データによると、10代・20代~50代まで満遍なく幅広い年齢層が利用しています。



仕事に関する相談の具体的な内容として、「職場の人間関係」「キャリア・生き方」の相談が60.8%となっています。





コロナ禍以降「職場の人間関係」の相談が減少傾向の一方で、2023年は下げ止まり増加傾向に転じる





仕事の相談における具体的な内容は、「職場の人間関係」が大きな割合を占めているものの、全体に占める割合は2019年のコロナ前と比較すると減少傾向にあります。リモートワークにより、これまで悩みの原因となっていた職場の人との対面頻度が減少していることなどが可能性として考えられます。



一方、2023年は「職場の人間関係」の相談件数の減少傾向は下げ止まり、増加傾向に転じました。2023年以降マスク着用の義務化が解除され、出社再開などを受けた動向が窺われます。





誰にも相談できないままに頑張りすぎていませんか?ご自身の仕事の悩みが明確でない方におすすめのプログラムをご紹介





1. 職場の人間関係を円滑にするカウンセリング

コミュニケーションのトラブルの原因はたいていの場合、きっとこうに違いない、こうしてくれて当然、こう思っているだろうという勝手な思い込みから来るものがほとんどです。

本当に求めている気持ちをお聴きして、望む人間関係のあり方に沿ってお話を進めさせていただきます。



プログラム詳細はこちら

https://counselor.excite.co.jp/counselingprogram/1/program/37/



2. 何を考えているか分からない……上司や部下の気持ちを一緒に考えるカウンセリング

仕事で関わりを持たざる得ない「あの人」とより円滑なコミュニケーションや関係づくりを実現させるため、相手の言動や反応から相手のタイプを探ると共にご自身のコミュニケーション傾向からより良い対応方法を検討します。



プログラム詳細はこちら

https://counselor.excite.co.jp/counselingprogram/1/program/40/



3. 仕事の自信、やる気を失ってしまった方のためのカウンセリング

お仕事へのやる気や自信を失う現在の心境に至った経緯を傾聴し、打開策を見出していきます。ご自身では気付きにくい思考の癖を見極め、その修正方法と具体的な対策方法を丁寧にサポートします。



プログラム詳細はこちら

https://counselor.excite.co.jp/counselingprogram/1/program/2/



様々な仕事のお悩みに経験豊富なカウンセラーがサポート





エキサイトお悩み相談室では、仕事やキャリアの辛いお悩みなどに寄り添うプロが170名以上在籍しています。今回は産業カウンセラーの資格を持つカウンセラーの中から、厳選した3名をご紹介します。



・湯村 圭一郎先生



穏やかな雰囲気の中、親身に優しく話を聞いてくれると評判。恋愛・家族・仕事など幅広く対応し、話していると自然に悩みがほぐれていきます。人間関係に悩んでいる、不安で仕方がないなど一つ一つ丁寧にお話を聴かせていただき、良い方向へのお手伝いさせていただきます。

https://counselor.excite.co.jp/prof/476583/



・じゅりあ先生



公認心理師資格も所有しており、温かい人柄と心を読み解く力で、自然と心のシコリが溶けて行くのを感じさせてくれると人気上昇中。

思いやりがあり、自分を後回しにして気遣える人ほど、ご自身の心の声をため込んでしまうもの。ため込んでいた言葉を吐き出し、考え、進みたい方向にご自身が気づき、答えを見つけるサポートをさせていただきます。

https://counselor.excite.co.jp/prof/2463261/



・田中 耕一郎先生



安心の実績と高い傾聴力。寄り添い型のカウンセリングが特徴で、公認心理師資格も所有しています。人間関係、夫婦関係、仕事の悩みなどで相談後は思考が整理できると評判の先生。親しい友人にお話しされるように、遠慮なくどんな悩みでもお話ください。

https://counselor.excite.co.jp/prof/4778145/



カウンセラー一覧

https://counselor.excite.co.jp/prof/?q=%E4%BB%95%E4%BA%8B



エキサイトお悩み相談室とは





エキサイトお悩み相談室は、24時間365日いつでもどこでも、厳選したカウンセラーに悩み相談できる、日本最大級のオンラインカウンセリングサービスです。

2006年12月にサービスを開始し、2023年1月には16周年を迎えました。

ストレスや悩みの多い社会において、日本ではまだ抵抗感のあったカウンセリングをより身近なものにするため、安心感をもって気軽にお悩み相談やカウンセリングができるようサービスを提供しており、2023年11月現在、累計相談件数は30万件を突破しています。



◆エキサイトお悩み相談室

https://counselor.excite.co.jp/



エキサイトお悩み相談室 for Biz とは





「エキサイトお悩み相談室 for Biz」は、企業や団体などの法人向けに提供するオンラインカウンセリングサービスです。

個人利用30万件以上の実績をもとに、従業員の幅広い悩みを早期にケアすることで、従業員のパフォーマンス向上を実現します。



◆エキサイトお悩み相談室 for Biz

https://counselor.excite.co.jp/biz/



トライアル利用企業・団体様を募集中!

「エキサイトお悩み相談室 for Biz」では、トライアルでご利用を希望される企業・団体様を募集しています。トライアル費用は無償。導入に際する複雑な手続きやデータのつなぎ込みもないので、スムーズな導入が可能です。

サービスの説明やトライアルの詳細など、まずはお気軽にお問合せください。



お問い合わせはこちら:https://counselor.excite.co.jp/biz/contact/



※1 オンラインカウンセリングを主軸とするサービスにおける累計相談件数の公開数値を比較(2023年9月時点、エキサイト株式会社調べ)



エキサイト株式会社





所在地 :東京都港区南麻布三丁目20番1号

設立 :1997年8月

代表者 :代表取締役社長 西條 晋一

事業内容:プラットフォーム事業、ブロードバンド事業、SaaS・DX事業

URL :https://info.excite.co.jp/



