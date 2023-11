[日本エイサー株式会社]



日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、ビジネススタンダードノートパソコン Extensa(エクステンサ)シリーズより、15.6インチの大画面が使いやすい新モデル2機種「EX215-55-F56U」「EX215-55-F58U」を法人市場に向けて、2023年11月9日に発売します。暗がりの中でもAcer TNR(テンポラルノイズリダクション)テクノロジーにより高品質な画像をとらえることができ、自分の周囲だけでなく相手のバックグラウンドノイズも抑制することができるAI ノイズ抑制機能を搭載した、新世代の Acer PurifiedVoice(TM) を搭載しており、Web会議やテレワークも快適に行えます。







製品情報ページ

■EX215-55-F58Uシリーズ

https://www.biz-dna.jp/customize/notebook/ex215-55-f58u.html



■EX215-55-F56Uシリーズ

https://www.biz-dna.jp/customize/notebook/ex215-55-f56u.html







今回発売するExtensa 15シリーズの新モデル2機種は、ビジネスシーンで使いやすいフルHD解像度の15.6インチディスプレイを採用していながら、わずか1.76kgと軽量でオフィス内はもちろん、外出先へ持ち運べます。非光沢のIPSパネルを採用することで映り込みを抑え、どの角度からでも画面が見えやすい状態で使用することができます。さらに、長時間利用しても目が疲れにくいブルーライト軽減機能 Acer BluelightShieldTMを搭載しています。



OSは、Windows 11 Pro、CPUは第12世代インテル(R) CoreTM i5プロセッサー、メモリーは、「EX215-55-F56U」は16GB、「EX215-55-F58U」は8GBを搭載しています。ストレージは高速処理を可能にするPCIe接続の256GB SSDです。Microsoft OfficeはHome & Business 2011、Personal 2021、非搭載の3つラインアップからお選びいただけます。



インターフェースは、USB 3.2 Type-A ポート3つ、HDMIポート、有線LANポートと充実しており、テンキー付きで、数字入力も簡単に行えます。













プレスリリースページ

https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20231109



Acerについて

Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology(人とテクノロジーの垣根を壊す)”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。



日本エイサー株式会社について

社名 :日本エイサー株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者:代表取締役社長 詹 國良(ボブ・セン)

公式サイト: https://www.acer.com/

公式facebook: https://www.facebook.com/AcerJapan

公式X :https://www.twitter.com/AcerJapan

Gaming公式X: https://twitter.com/PredatorJPN

公式Instagram: https://www.instagram.com/acer_japan/

Gaming公式Instagram:https://www.instagram.com/predatorgamingjapan/

公式YouTube:https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel





(C) 2023 Acer Inc. All rights reserved. AcerとAcerロゴはAcer Inc.の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。



(C) 2023 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels.





企業プレスリリース詳細へ (2023/11/09-16:46)