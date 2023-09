[ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社]



ルイ・ヴィトンは、第1 回「Louis Vuitton Watch Prize for Independent Creatives(ルイ・ヴィトン ウォッチ プライズ フォー インディペンデント クリエイティブズ)」のセミファイナリスト20名を発表。



世界中から寄せられた数百の応募作品の中から、本賞の専門家委員会によりセミファイナリスト20名が選出されました。



「今日のウォッチメイキングは、慣習に果敢に挑戦し、革新によって伝統を現代化し、独自のビジョンに忠実であり続ける作り手たちに属するものです。このたび発表されたセミファイナリストたちは、伝統的なウォッチメイキングの発祥地であるスイスをはじめ、中国、フィンランド、オーストラリア、日本、カナダ、カリフォルニアまで、世界各地の多様なウォッチメーカーを代表しています。彼らは皆が、時計愛好家が何よりも高く評価する価値観すべて、すなわち、独自の美学、精度、そして妥協のないクラフツマンシップといったものを表現する存在です」とルイ・ヴィトンのウォッチ部門ディレクターであるジャン・アルノーは語ります。



「Louis Vuitton Watch Prize for Independent Creatives」のセミファイナリスト20名は

以下の通り(ブランド名をアルファベット順で記載):

Tischkalender Sympathique - Andreas Strehler

Tourbillon Grand Sport - Auffret Paris

Project One - Barrelhand

Ultralight 11G - Behrens

Tourbillon Classique, Souscription Edition - Deprez Horloger

Homage to Harrison One - Felipe Pikullik

Part Time - Itay Noy

L’Abeille Mecanique - John-Mikael Flaux

Arkhea - Khemea

KS 05 Titanium Blue Aventurine - Kross Studio

Persee Nuit - Maison Alcee

Roots - Narbel & Co

Black Hole Tourbillon - Ondřej Berkus

Fundamentum - Oscillon

RP1 - Regulateur a detente - Pages

Chronographe Rattrapante - Petermann Bedat

119C - Sarauer Horology

Lunations Black Ruthenium - Sarpaneva

Chronometre Artisans - Simon Brette

Primevere - Yosuke Sekiguchi Le Locle



今後、専門家委員会は、主にクリエーションおよび / または時計構造のデザイン、クリエイティビティ、革新性、クラフツマンシップ、技術的な複雑性といった質的基準に基づいて、この20名のセミファイナリストを審査。



2023年12月にはルイ・ヴィトンより、ファイナリスト5名が発表されます。ファイナリストは2024年2月にパリにて、自身のタイムピースのプレゼンテーションを最終審査員団*に対して行います。



そして「Louis Vuitton Watch Prize for Independent Creatives」最優秀賞は、2024年2月にパリで開催されるルイ・ヴィトン主催のセレモニーで授与されます。受賞者には、15万ユーロの助成金や、メゾンのウォッチメイキングアトリエ「ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン」による、1年間のパーソナライズされたメンターシップが提供されます。



*最終審査員団は専門家委員会の中から選出された5人のメンバーで構成されています。





「2023 Louis Vuitton Watch Prize for Independent Creatives」の専門家委員会

Ariel Adams, founder and owner, A Blog to Watch Media

Hajime Asaoka, CEO, Precision Watch Tokyo Co Ltd & independent watchmaker

George Bamford, founder, Bamford Watch Department and Bamford London

Enrico Barbasini, Master watchmaker, La Fabrique du Temps Louis Vuitton

Cara Barrett, founder, Parchie Inc.

Carol Besler, journalist specialized in Watches & Jewelry

Antonio Calce, CEO, executive board member and shareholder, Greubel Forsey

Austen Chu, founder and CEO, Wristcheck

Ben Clymer, founder and CEO, Hodinkee

Adam Craniotes, founder and president, RedBar Group

Frank Declerck, journalist

Elizabeth Doerr, author and journalist specialized in horology

James Dowling, collector, author and journalist

Philippe Dufour, Master watchmaker

Denis Flageollet, Master watchmaker

Carole Forsestier Kasapi, movements director, Tag Heuer

Jack Forster, global editorial director, Watchbox

Nick Foulkes, author, journalist and editor

Jeffery Fowler, CEO, Hodinkee

Maxime Frederic, pastry Chef, Cheval Blanc Paris

Frank Geelen, Founder and editor-in-chief, Monochrome Watches

Frank Gehry, architect and designer

Evelyne Genta, Ambassador of the Principality of Monaco to the UK

and to the Republic of Kazakhstan

Remi Guillemin, Head of Europe watches department, Christie’s Europe

Sam Hines, Managing director of Loupe This and Senior International Consultant

to Patti Wong & Associates

Kim Jones, Artistic Director Dior Men’s and Fendi womenswear and couture

Wei Koh, Founder and group editorial director, Revolution & the Rake

Eric Ku, co-founder, Loupe This

Carine Maillard, Director of the GPHG

Shawn Mehta, Founder, Watch4Moi

Auro Montanari, CEO, Aurel Spa and Teko Spa

Tim Mosso, Director of media and watch specialist, Watch Box

Michel Navas, Master watchmaker, La Fabrique du Temps Louis Vuitton

Marc Newson, Industrial designer

François-Xavier Overstake, watch enthousiast and founder of Equation du Temps blog

Laurent Picciotto, Owner and Director, Chronopassion

Anita Porchet, Master enameller

Justin Reis, co-founder and CEO, The WatchBox

Rexhep Rexhepi, Master watchmaker, Akrivia

Mike Shanlikian, VP of finance, Lear Corporation

Dick Steenman, Master engraver

Jiaxian Su, Founder, SJX Watches

Michael Tay, Watchmaker specialist, The Hour Glass

Kari Voutilainen, Master watchmaker

Suzanne Wong, Editor in chief, WorldTempus

詳細は、www.louisvuittonwatchprize.comをご覧ください。



「ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン」について

ルイ・ヴィトンは、2002年に誕生した「タンブール」を皮切りにウォッチメイキングを開始し、以来、旅へのメゾンの情熱と強く共鳴するこの分野において、卓越性の絶え間ない探究を続けてきました。2014年10月、メゾンは、スイスのジュネーヴに、革新的なタイムピースを生み出すための新たなウォッチメイキングアトリエを設立。最前線のクリエイティビティとテクノロジーを擁するこの最先端のアトリエは、「時の工場」を意味する「ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン」と名付けられ、ルイ・ヴィトンのウォッチメイキングに必要とされるさまざまな特殊技能すべてを網羅しています。クリエイティブな独立性と画期的なイノベーションを特徴とする「ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン」は、4,000平方メートル の明るく広大なスペースでは、伝統的な道具を用いた職人技と最新のデジタル・テクノロジーが融合。ルイ・ヴィトンのウォッチメイキングに携わる名時計職人、エンジニア、デザイナーは、誉れある「Swiss Made」のラベルをさらに強固なものにする類い稀な環境に恵まれています。





ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらもエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家、アーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ & ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。



詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイト https://www.louisvuitton.com をご覧ください。



