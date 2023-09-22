【ルイ・ヴィトン】第1回 「Louis Vuitton Wa…
［ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社］
ルイ・ヴィトンは、第1 回「Louis Vuitton Watch Prize for Independent Creatives(ルイ・ヴィトン ウォッチ プライズ フォー インディペンデント クリエイティブズ)」のセミファイナリスト20名を発表。
世界中から寄せられた数百の応募作品の中から、本賞の専門家委員会によりセミファイナリスト20名が選出されました。
「今日のウォッチメイキングは、慣習に果敢に挑戦し、革新によって伝統を現代化し、独自のビジョンに忠実であり続ける作り手たちに属するものです。このたび発表されたセミファイナリストたちは、伝統的なウォッチメイキングの発祥地であるスイスをはじめ、中国、フィンランド、オーストラリア、日本、カナダ、カリフォルニアまで、世界各地の多様なウォッチメーカーを代表しています。彼らは皆が、時計愛好家が何よりも高く評価する価値観すべて、すなわち、独自の美学、精度、そして妥協のないクラフツマンシップといったものを表現する存在です」とルイ・ヴィトンのウォッチ部門ディレクターであるジャン・アルノーは語ります。
「Louis Vuitton Watch Prize for Independent Creatives」のセミファイナリスト20名は
以下の通り(ブランド名をアルファベット順で記載)：
Tischkalender Sympathique - Andreas Strehler
Tourbillon Grand Sport - Auffret Paris
Project One - Barrelhand
Ultralight 11G - Behrens
Tourbillon Classique, Souscription Edition - Deprez Horloger
Homage to Harrison One - Felipe Pikullik
Part Time - Itay Noy
L’Abeille Mecanique - John-Mikael Flaux
Arkhea - Khemea
KS 05 Titanium Blue Aventurine - Kross Studio
Persee Nuit - Maison Alcee
Roots - Narbel & Co
Black Hole Tourbillon - Ondřej Berkus
Fundamentum - Oscillon
RP1 - Regulateur a detente - Pages
Chronographe Rattrapante - Petermann Bedat
119C - Sarauer Horology
Lunations Black Ruthenium - Sarpaneva
Chronometre Artisans - Simon Brette
Primevere - Yosuke Sekiguchi Le Locle
今後、専門家委員会は、主にクリエーションおよび / または時計構造のデザイン、クリエイティビティ、革新性、クラフツマンシップ、技術的な複雑性といった質的基準に基づいて、この20名のセミファイナリストを審査。
2023年12月にはルイ・ヴィトンより、ファイナリスト5名が発表されます。ファイナリストは2024年2月にパリにて、自身のタイムピースのプレゼンテーションを最終審査員団*に対して行います。
そして「Louis Vuitton Watch Prize for Independent Creatives」最優秀賞は、2024年2月にパリで開催されるルイ・ヴィトン主催のセレモニーで授与されます。受賞者には、15万ユーロの助成金や、メゾンのウォッチメイキングアトリエ「ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン」による、1年間のパーソナライズされたメンターシップが提供されます。
*最終審査員団は専門家委員会の中から選出された5人のメンバーで構成されています。
「2023 Louis Vuitton Watch Prize for Independent Creatives」の専門家委員会
Ariel Adams, founder and owner, A Blog to Watch Media
Hajime Asaoka, CEO, Precision Watch Tokyo Co Ltd & independent watchmaker
George Bamford, founder, Bamford Watch Department and Bamford London
Enrico Barbasini, Master watchmaker, La Fabrique du Temps Louis Vuitton
Cara Barrett, founder, Parchie Inc.
Carol Besler, journalist specialized in Watches & Jewelry
Antonio Calce, CEO, executive board member and shareholder, Greubel Forsey
Austen Chu, founder and CEO, Wristcheck
Ben Clymer, founder and CEO, Hodinkee
Adam Craniotes, founder and president, RedBar Group
Frank Declerck, journalist
Elizabeth Doerr, author and journalist specialized in horology
James Dowling, collector, author and journalist
Philippe Dufour, Master watchmaker
Denis Flageollet, Master watchmaker
Carole Forsestier Kasapi, movements director, Tag Heuer
Jack Forster, global editorial director, Watchbox
Nick Foulkes, author, journalist and editor
Jeffery Fowler, CEO, Hodinkee
Maxime Frederic, pastry Chef, Cheval Blanc Paris
Frank Geelen, Founder and editor-in-chief, Monochrome Watches
Frank Gehry, architect and designer
Evelyne Genta, Ambassador of the Principality of Monaco to the UK
and to the Republic of Kazakhstan
Remi Guillemin, Head of Europe watches department, Christie’s Europe
Sam Hines, Managing director of Loupe This and Senior International Consultant
to Patti Wong & Associates
Kim Jones, Artistic Director Dior Men’s and Fendi womenswear and couture
Wei Koh, Founder and group editorial director, Revolution & the Rake
Eric Ku, co-founder, Loupe This
Carine Maillard, Director of the GPHG
Shawn Mehta, Founder, Watch4Moi
Auro Montanari, CEO, Aurel Spa and Teko Spa
Tim Mosso, Director of media and watch specialist, Watch Box
Michel Navas, Master watchmaker, La Fabrique du Temps Louis Vuitton
Marc Newson, Industrial designer
François-Xavier Overstake, watch enthousiast and founder of Equation du Temps blog
Laurent Picciotto, Owner and Director, Chronopassion
Anita Porchet, Master enameller
Justin Reis, co-founder and CEO, The WatchBox
Rexhep Rexhepi, Master watchmaker, Akrivia
Mike Shanlikian, VP of finance, Lear Corporation
Dick Steenman, Master engraver
Jiaxian Su, Founder, SJX Watches
Michael Tay, Watchmaker specialist, The Hour Glass
Kari Voutilainen, Master watchmaker
Suzanne Wong, Editor in chief, WorldTempus
詳細は、www.louisvuittonwatchprize.comをご覧ください。
「ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン」について
ルイ・ヴィトンは、2002年に誕生した「タンブール」を皮切りにウォッチメイキングを開始し、以来、旅へのメゾンの情熱と強く共鳴するこの分野において、卓越性の絶え間ない探究を続けてきました。2014年10月、メゾンは、スイスのジュネーヴに、革新的なタイムピースを生み出すための新たなウォッチメイキングアトリエを設立。最前線のクリエイティビティとテクノロジーを擁するこの最先端のアトリエは、「時の工場」を意味する「ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン」と名付けられ、ルイ・ヴィトンのウォッチメイキングに必要とされるさまざまな特殊技能すべてを網羅しています。クリエイティブな独立性と画期的なイノベーションを特徴とする「ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン」は、4,000平方メートル の明るく広大なスペースでは、伝統的な道具を用いた職人技と最新のデジタル・テクノロジーが融合。ルイ・ヴィトンのウォッチメイキングに携わる名時計職人、エンジニア、デザイナーは、誉れある「Swiss Made」のラベルをさらに強固なものにする類い稀な環境に恵まれています。
ルイ・ヴィトンについて
1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらもエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家、アーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ & ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。
詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイト https://www.louisvuitton.com をご覧ください。
企業プレスリリース詳細へ （2023/09/22-18:16）
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