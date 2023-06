[一般社団法人Tリーグ]



Tリーグ NOJIMA CUP 2023

本日の試合結果(男子)は以下の通りです。



【1回戦】

宇田 幸矢 4 - 0 横谷 晟

松島 輝空 4 - 2 谷垣 佑真

鈴木 颯 2 - 4 濱田 一輝

木造 勇人 1 - 4 田中 佑汰

森薗 政崇 4 - 3 五十嵐 史弥

大島 祐哉 4 - 3 吉山 和希

萩原 啓至 4 - 2 吉山 僚一

松下 大星 4 - 0 平塚 健友



【2回戦】

戸上 隼輔 4 - 2 宇田 幸矢

松島 輝空 3 - 4 吉村 和弘

曽根 翔 2 - 4 濱田 一輝

田中 佑汰 1 - 4 吉村 真晴

及川 瑞基 0 - 4 森薗 政崇

大島 祐哉 4 - 3 篠塚 大登

有延 大夢 4 - 1 萩原 啓至

松下 大星 1 - 4 張本 智和



これにより、男子の準々決勝は以下の通りとなります。



試合時間 10:00~11:00



◆第1コート

戸上隼輔 vs 吉村和弘

◆第2コート

有延大夢 vs 張本智和

◆第3コート

森薗政崇 vs 大島祐哉

◆第4コート

濱田一輝 vs 吉村真晴







企業プレスリリース詳細へ (2023/06/18-09:46)