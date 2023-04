[SKIYAKI]

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小久保知洋、以下「SKIYAKI」)は、2023年4月3日(月)に、本田響矢のオフィシャルサイト「本田響矢 OFFICIAL SITE」並びにオフィシャルファンクラブ「本田響矢 OFFICIAL FANCLUB 『本田の湯』」(URL:https://honda-kyoya.com)を公開しました。









本田響矢は福井県出身の俳優です。2016年12月、「男子高生ミスターコン2016」でグランプリを受賞したのをきっかけに芸能活動を開始し、雑誌「Popteen」の専属メンズモデルを経て現在はドラマ出演を中心に活動中です。2022年のABEMA TVオリジナルドラマ「ANIMALS-アニマルズ-」長嶺風緒役、朝日放送テレビ ドラマ+「青春シンデレラ」長谷川颯真役などで注目を集め、2023年2月からは毎日放送 ドラマシャワー「ジャックフロスト」奥沢律役として、鈴木康介とW主演を務めています。また2023年テレビ東京にて放送予定の「私と夫と夫の彼氏」に出演します。



この度オープンしたのは、本田響矢のオフィシャルサイト並びにファンクラブです。

当サイトの有料会員に登録いただくと、会員限定の動画や、写真、バースデーメールなど、スペシャルな特典をお楽しみいただけます。詳細は下記URLよりご確認ください。





【オフィシャルサイト/ファンクラブ詳細】



■オフィシャルサイト名

本田響矢 OFFICIAL SITE



■オフィシャルファンクラブ名

本田響矢 OFFICIAL FANCLUB 『本田の湯』



■URL

https://honda-kyoya.com

※当サイトはオフィシャルサイトとファンクラブを兼ねて運営しています。



■会費

月額550円(税込)

※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」 をご利用いただけます。



■有料会員コンテンツ

映像(MOVIE)、ラジオ(RADIO)、写真(GALLERY)、談笑部屋(GROUP CHAT)、生配信(LIVE)、誕生日の贈り物(BIRTHDAY MAIL)、デジタル会員証





【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名:株式会社SKIYAKI

所在地:東京都渋谷区道玄坂1-14-6 ヒューマックス渋谷ビル 3F

代表者:代表取締役 小久保 知洋

資本金:593百万円

事業内容:プラットフォーム事業

URL:https://skiyaki.com/



SKIYAKIは、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とする有料会員数106万人以上(2023年2月末時点)のファンプラットフォームを開発・提供し、"FanTech"分野のパイオニアとして新たな価値の提供を目指し続けます。“FanTech”とは、“Fan×Technology”を意味する新しいコンセプトです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/03-18:46)