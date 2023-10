[株式会社シュクレイ]

昨年好評の、ハロウィン限定の“バターフィナンシェセレクション”もリニューアルして再び登場!



株式会社シュクレイ (代表取締役社長:阪本良一 本社:東京都港区 )は2023年10月13日(金)~11月12日(日)NEOPASA岡崎(集約)に、【 Butter Butler(バターバトラー) 】 を期間限定でオープンいたします。





昨年のご好評を受け、今年も不動の人気No.1を誇る「バターフィナンシェ」やサクッホロッ食感の「バターガレット」はもちろん、ハロウィン限定の2種のフィナンシェを楽しめる“バターフィナンシェセレクション”は更に皆さまに喜ばれるようなデザインにリニューアルしてご用意いたしました!アフターユース性の高いシックな缶には、よく見るとハロウィンモチーフのデザインが描かれています。本品は、10月31日(火)までの数量限定販売で、この機会を逃せない逸品!大切な方へのお手土産に、ご自分へのご褒美に、ぜひお楽しみくださいませ。



さらに、“バターバトラーオリジナルの付箋“がもらえる嬉しいキャンペーンやドキドキの『ひげくじ引き』などのイベントもご用意して、ご来場をお待ちしております。

(各キャンペーン概要は、下記に記載ございます。)



◆商品情報

【商 品 名】 バターフィナンシェセレクション

【価 格】 2,000円(税込)

【内 容 量】 バターフィナンシェ 3個

バターチョコレートフィナンシェ 3個

【販売期間】 ~2023年10月31日(火)まで

期間限定・数量限定の為無くなり次第終了となります。





◆バターバトラーの世界観でご主人様をお出迎えいたしますぞ。

皆さまをお迎えする会場は、バターバトラーならではのカラーを基調とし、空間そのものも楽しんでいただけるように想いを込めました。

今だけ、ここ岡崎だけのオリジナル。たくさんの方にお楽しみいただける準備が整っております!



◆期間限定店舗情報

【店舗名称】 バターバトラー NEOPASA岡崎店

【出店期間】 2023年10月13日(金)~2023年11月12日(日)

【住 所】 愛知県岡崎市宮石町字六ツ田10-4 新東名高速道路 NEOPASA岡崎

【営業時間】 10:00~19:00

※営業時間は変更となる場合がございます。





◆キャンペーン情報1.

期間中、税込3,500円以上をご購入のお客様に“オリジナルの付箋“をプレゼントいたします!



※無くなり次第終了となります

※1度のお会計で、おひとり様1回限りです



◆キャンペーン情報2.

期間中、税込10,000円以上をご購入でドキドキ一発勝負の『ひげくじ引き』にご参加いただきます!

金のくじが出れば大当たり!黒のひげが出れば当たり!ハズレなしの嬉しい・楽しいくじ引きです。豪華賞品は会場でのお楽しみ!



※予定数に達し次第、イベントは終了となります

※1度のお会計で、おひとり様1回限りです



◆商品紹介



◇バターフィナンシェ



ヨーロッパ産の発酵バターとフランス産ゲランドの塩を使ったバターフィナンシェでございます。

表はカリッと焼き上げ、中はメープルシロップを染み込ませ、しっとりと仕上げてございます。



4個入 1,080円(税込)

8個入 2,160円(税込)

12個入 3,240円(税込)







期間限定・数量限定 ※無くなり次第、終了



◇バターと紅茶のフィナンシェ



ヨーロッパ産発酵バターとアールグレイ茶葉を生地に練り込んだ、バターとベルガモットの華やかな香り漂うフィナンシェでございます。



4個入 1,188円(税込)









◇バターガレット



フランス産の発酵バターとフランス産ゲランドの塩を使ったガレットでございます。

サクッ ホロッと口の中でほどける食感が特徴のフランス伝統菓子でございます。



9個入 972円(税込)









◇バターキャラメルポット



バターをきかせたタルト生地の器にカスタードクリーム、ビターなキャラメルソース、さらにマスカルポーネのクリームを流した3層仕立ての贅沢な逸品でございます。



1個 2,700円(税込)【要冷凍】









◆Butter Butler(バターバトラー)について



ご主人様。 こちらバターが主役のお菓子でございます。

「バターバトラー」は、世界中の産地から選りすぐったバターでお作りした、バターが主役のスイーツでございます。

いつもはコクや香りを引き出したり、サクサクの食感を演出したり、陰ながら洋菓子のおいしさを支えている脇役のバターでございますが、この度はバターを主役に据えてお作りいたしました。

当家のパティシエの自信作を、是非ご賞味くださいませ。



◆常設店舗情報

・NEWoMan新宿店

所在地 :東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目 24番55号 JR新宿駅構内 NEWoMan SHINJUKU内2F

・ ルミネ新宿店

所在地 :東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿店 LUMINE1 B2

・エキュートエディション渋谷店

所在地 :東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア1階

・東京ギフトパレット店

所在地 :東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅内八重洲北口



◆公式サイト

〈ホームページ〉 https://butterbutler.jp/

〈X(旧ツイッター)〉 https://twitter.com/butterbutlerjp

〈インスタグラム〉https://www.instagram.com/butterbutler_official/



<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、

オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、

ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、

フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、

キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、

フィオラッテ、ドローリー、モカボン、

ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス



