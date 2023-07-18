［株式会社アドバンスクリエイト］



株式会社アドバンスクリエイト（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：濱田 佳治、東証プライム・福証・札証、証券コード：8798、以下「当社」、https://www.advancecreate.co.jp/ ）が運営する国内最大級の保険選びサイト「保険市場」（ https://www.hokende.com/ ）において、2023年7月版の「月間資料請求ランキング」を発表いたしましたのでお知らせいたします。

保険市場の「資料請求ランキング」では、月間、年間、保険カテゴリ別、年代別と、さまざまな角度から順位をご覧いただけます。保険を検討される際に、ぜひご活用ください。



■最新！注目の保険ランキング

https://www.hokende.com/ranking







■2023年7月版 資料請求ランキング

2023年6月1日～6月30日に「保険市場」経由で資料請求された件数に基づいております。

なお、新商品の発売・商品改定においては、主契約の主な給付金に変更がない場合、ランキングの順位判定基準を引き継いで集計させていただいております。



【学資保険】

→ 1位 明治安田生命つみたて学資【明治安田生命】

→ 2位 ソニー生命の学資保険（無配当）【ソニー生命】

→ 3位 フコク生命の「みらいのつばさ」(５年ごと配当付学資保険)S(ステップ)型【フコク生命】

https://www.hokende.com/life-insurance/education/ranking



【個人年金保険】

→ 1位 年金かけはし【明治安田生命】

→ 2位 たのしみ未来【住友生命】

→ 3位 「こだわり個人年金（外貨建）」無配当外貨建個人年金保険（積立利率変動型）【マニュライフ生命】

https://www.hokende.com/life-insurance/pension/ranking



【がん保険】

→ 1位 終身ガン治療保険プレミアムZ【チューリッヒ生命】

→ 2位 保険組曲Best【太陽生命】

↑ 3位 がん保険「ダブルエール」【ライフネット生命】

https://www.hokende.com/life-insurance/cancer/ranking?ranking_type=request#requestdocument



【女性保険】

→ 1位 フェミニーヌ【ＳＯＭＰＯひまわり生命】

→ 2位 メディカルKit NEO 女性プラン【東京海上日動あんしん生命】

→ 3位 じぶんへの保険3レディース【ライフネット生命】

https://www.hokende.com/life-insurance/lady/ranking#requestdocument



【医療保険・入院保険】

→ 1位 終身医療保険プレミアムZ【チューリッヒ生命】

→ 2位 メディカルKit R【東京海上日動あんしん生命】

→ 3位 SBI生命の終身医療保険Neo【SBI生命】

https://www.hokende.com/life-insurance/medical/ranking?ranking_type=request#requestdocument



【死亡保険】

→ 1位 SBI生命 クリック定期！Neo【SBI生命】

→ 2位 かぞくへの保険【ライフネット生命】

↑ 3位 はなさく定期【はなさく生命】

https://www.hokende.com/life-insurance/life/ranking?ranking_type=request#requestdocument



今後も、当社はWebマーケティングに主軸を置いた事業展開を進め、国内最大級の保険選びサイト「保険市場」において、ユーザビリティを向上させ、お客さまの体験価値を高めていくと共に、刻々と変わる消費者動向を先取りし、最先端のテクノロジーとWebマーケティングノウハウを駆使し、あらゆる保険の情報メディアサイトとしての進化を追求してまいります。



【新着情報】

◆著名人によるコラム「一聴一積」

保険市場にて、牛窪 恵さん、小島 武仁さん、伊藤 洋一さん、ヨシダ ナギさん、野口 悠紀雄さん、佐々木 俊尚さん、成田 悠輔さん、石黒 浩さん、堤 未果さん、東 浩紀さん、三浦 瑠麗さん、落合 陽一さん、小黒 一正さん、玉田 俊平太さん、大江 英樹さん、平田 啓さん、山口 周さん、林 周作さん、maakoさん、岩朝 しのぶさん、門倉 貴史さん、内藤 あづ紗さん、藤村 麻紀さん、八田 真理子さん、矢加部 文さん、伊藤 たえさん、田中 千陽さん、鶴田 加奈子さん、笹原 友希さん、鈴村 拓也さん、久光 重貴さん、大森 優斗さん、山本 ゆりさん、藤田 晋さん、金 美齢さん、藤沢 久美さんら、豪華執筆者によるコラムを連載中！

https://www.hokende.com/columns/iccyouisseki





【会社概要】

株式会社アドバンスクリエイト（東証プライム・福証・札証、証券コード：8798）

「人とテクノロジーを深化させ進化する会社」を標榜し、保険に関わるあらゆる情報とサービスを提供しております。1995年の創業以来、ポスティング通販の全国展開、保険ショップの出店、Webマーケティングの推進など、一貫してお客さま目線の「買い方の論理」を追求し、新たな保険流通市場を創造してまいりました。おかげさまで、2022年4月23日をもって上場20周年を迎えました。

現在はOMO（Online Merges with Offline）戦略を推進し、オンラインとオフラインの垣根をなくし、オンラインにおける利便性と、オフラインにおける感動体験をお客さまにご提供できるよう、日々サービスクオリティの向上に努めております。



本社所在地：大阪市中央区瓦町3-5-7 野村不動産御堂筋ビル

設立：1995年10月

代表者：代表取締役社長 濱田 佳治

事業内容：保険代理店事業、メディア事業・メディアレップ事業、再保険事業、ASP（アプリケーション・サービス・プロバイダ）事業、BPO事業

Webサイト：

国内最大級の保険選びサイト「保険市場」 https://www.hokende.com/

Advance Create Cloud Platform特設サイト https://www.accp.jp/

コーポレートサイト https://www.advancecreate.co.jp/

公式SNS：

Facebook（ https://www.facebook.com/HOKENICHIBA/ ）

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