[アディダス ジャパン株式会社]

2023年11月24日(金)17:00よりCONFIRMED アプリ、アディダス アプリにて抽選受付開始2023年12月1日(金)より一般発売開始



アディダス オリジナルス (adidas Originals) は、ブランドを代表する人気モデル SAMBAから

「SAMBA OG(サンバ OG)」と 新ウィメンズモデル「SAMBAE (サンベイ) 」、 そして「HANDBALL SPEZIAL(ハンドボール スぺツィアル) 」 を2023年12月1日 (金)より一般発売します。

また、一般発売に先駆け、2023年11月24日(金)17:00 より

CONFIRMED アプリおよびアディダス アプリにて「SAMBA OG」の先行抽選受付を開始します。







URL:https://shop.adidas.jp/item/?collection=terrace&order=57&condition=6



フットボールシューズとして誕生して以来、ミニマルなシルエットとソフトなレザーアッパー、

つま先にあしらわれた特徴的なT型スエードオーバーレイ(T-トウ)とラバーソールが織りなす普遍的なルックで

世界のセレブリティやファッション&カルチャーシーンを虜にしてきたスニーカー、SAMBA。



本コレクションでは、世界中で絶大な人気と信頼を誇る「SAMBA OG」が待望のリストックをするほか、

ボリューミーなアウトソールが特徴的なウィメンズモデル「SAMBAE」が新たに登場します。



キャンペーンビジュアルには、新鋭ラッパーのJUMADIBAとchelmicoの鈴木真海子を起用。

日常に彩りを添える花のように、ワードローブにSAMBAを加えることで

何気ない毎日を少し特別なものにすることができます。



また、キャンペーンの一環として、東京・大阪の一部店舗にフラワートライシクルが登場。

対象商品をご購入の方に、フラワークリエーター篠崎恵美が主宰するedenworks監修の

ホリデーブーケをプレゼントします。



商品詳細





<Footwear>



■新ウィメンズモデル「SAMBAE(サンベイ)」 について

「SAMBA」の特徴でもあるガムアウトソールに高さを加え、クラシックなシルエットをモダンかつフェミニンにアップデートした新ウィメンズモデル。

縫い返し構造を採用したヌバック素材のT-トウに、刺繍で仕上げられたスリーストライプス、メタリック加工の「SAMBA」レターリングをあしらい、カジュアルな中にも上品でプレミアムな印象を持つ一足。



<Apparel>









SS24 SAMBA & SAMBAE スタイリング











アディダス オリジナルス SAMBA ホリデーブーケ プレゼント







SAMBA フラワートライシクルが東京と大阪に登場。

下記期間中、 対象店舗で「SAMBA OG」、「SAMBAE」、

「HANDBALL SPEZIAL」のいずれかをお買い上げいただいた方に、フラワークリエーター篠崎恵美が主宰するedenworks監修の

ホリデーブーケをプレゼントします(数量限定)。

※右の画像はイメージです。

実際のブーケとは異なる可能性がございます。



〈日程・場所〉

1.2023年12月1日(金)~5日(火)

アディダス オリジナルス フラッグシップ ストア トウキョウ

2.2023年12月9日(土)~10日(日)

KICKS LAB. 原宿店、ABC-MART GRAND STAGE 渋谷店

3.2023年12月16日(土)~17日(日)

アトモス ピンク フラッグシップ 原宿店、 ABC-MART GRAND STAGE 渋谷店

4.2023年12月23日(土)~24日(日)

ABC-MART GRAND STAGE ルクア イーレ店

※実施日程、場所は変更となる場合がございます。

最新情報はアディダス オリジナルス 公式X(http://twitter.com/adiOriginals_jp ) をご覧ください。



販売方法





■CONFIRMED アプリ、アディダス アプリ 抽選販売

抽選販売受付期間:2023年11月24日 (金)17:00~ 2023年12月1日 (金)9:30

当選発表: 2023年12月1日(金) 10:00から順次

CONFIRMED アプリ: https://confirmed.onelink.me/mzYA/5zgjz9pj

アディダス アプリ: https://go.adidas.com/ihha/vvqisy8d



■取扱店舗一覧

CONFIRMED アプリ https://shop.adidas.jp/confirmed/

アディダス アプリ https://shop.adidas.jp/mobileapps/

アディダス オンラインストア https://shop.adidas.jp/item/?collection=terrace&order=71&condition=6

アディダス直営店 https://shop.adidas.jp/stores/article/2023112201/

その他全国のアディダスお取り扱い店舗

※一部店舗によってお取り扱い商品が異なります。



■アディダス オリジナルスの最新情報について

アディダス オリジナルス 公式ホームページ https://shop.adidas.jp/originals/

アディダス オリジナルス 最新フットウエア https://shop.adidas.jp/item/?brand=originals&category=footwear

アディダス オリジナルス 最新アパレル https://shop.adidas.jp/item/?brand=originals&category=wear

アディダス オリジナルス 公式ツイッター https://twitter.com/adiOriginalsJP

アディダス オリジナルス 公式ブログ http://adidas.jp/originals/blog/

アディダス ジャパン フェイスブックページ https://www.facebook.com/adidasJP/

アディダス トウキョウ インスタグラム http://instagram.com/adidastokyo/



■「アディダス オリジナルス (adidas Originals) 」について

adidas Originalsは、adidasの豊かなスポーツの伝統にインスピレーションを受け、2001年に設立されたストリートスポーツウェアブランドです。adidasの歴史を継承しながら、スポーツにおける信念や創造性を、現代のユースカルチャーに反映したプロダクトを通じて、ブランドのレガシーを進化させ続けています。1972年に初めて使用されたアイコニックなトレフォイルロゴをシンボルマークに、クリエイティブな人々に支持されているアディダス オリジナルスは、ストリートカルチャーに向けたスポーツウェアブランドのパイオニアとして道を切り開き続けます。



