口の中で優しくとろけるような食感とほろ苦いティラミスフレーバーが魅力の逸品です。



株式会社シュクレイ(代表取締役社長:阪本良一 本社:東京都港区)は、厳選したミルクと良質なチーズで美味しいお菓子をお届けするブランド「東京ミルクチーズ工場」より、季節限定商品「ミルクチーズケーキ ティラミス」を発売いたします!





コーヒーシロップを染み込ませたココアスポンジ生地に、北海道産マスカルポーネとフランス産クリームチーズを使用 したティラミスクリームを重ね合わせ、コーヒーパウダーと一緒にココアスポンジクラムをトッピングした口どけのよいとっておきの季節限定ケーキです。口の中でやさしくとろけるような味わいをお愉しみください。



これからハロウィンやクリスマスなどのイベントが盛りだくさんなこの季節にぴったりのチーズスイーツを

是非お楽しみください。



◆商品概要



【商品名】ミルクチーズケーキ ティラミス

【価 格】紙缶箱:2,376円(税込) <冷凍商品>

発泡箱:2,592円(税込) <冷凍商品>

※箱により持ち歩き時間が異なります

【発売日】2023年10月15日(日)~

【販売店】グランスタ東京店(京葉ストリート)、アトレ吉祥寺店、東京ソラマチ店、ルミネ新宿店、ルミネエスト新宿店、ルミネ立川店、渋谷 東急フードショー店、羽田空港第1ターミナル特撰洋菓子館店、羽田空港第2ターミナル東京食賓館3番時計台前店、羽田空港第2ターミナル PIER63番ゲート前店、EQUiA北千住店、アトレ秋葉原1店、ルミネ大宮店、ラゾーナ川崎店 他

※発売日や取扱商品は、店舗により異なります



◆ブランド情報



厳選したミルク、良質のチーズ、

お菓子職人たちが、日本中、世界中から集めてきた材料でこれまでにない自分たちにしか作れないお菓子を作りたい… 東京ミルクチーズ工場は、

新しい材料の組み合わせをまいにち考え

驚きとおいしいお菓子を提供する

創造性あふれる工場をコンセプトにしています。



新しいけど、懐かしい…

意外だけど、おいしい!



一口食べると 'わくわく' 'ドキドキ' するような

斬新なお菓子を次々に生み出していく

東京ミルクチーズ工場。

お近くにお店を見つけたときにはぜひ立ち寄って、

お気に入りのお菓子を見つけてみてください。





◆商品紹介



・ソルト&カマンベールクッキー



北海道牛乳とフランス産ゲランドの塩を使った生地に、カマンベールチーズのチョコプレートをサンドしたクッキーです。



10 枚入 1,296 円 (税込)

20 枚入 2,592 円 (税込)









・蜂蜜&ゴルゴンゾーラクッキー



スペイン産ローズマリーの花の蜂蜜を練り込んだ生地で、濃厚なゴルゴンゾーラチーズのチョコプレートをサンドしました。

(チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60%以上使用)



10 枚入 1,296 円 (税込)





・ミルクチーズケーキ

フランス産クリームチーズ&北海道産クリームチーズと北海道産生クリームと厳選したミルクをブレンドし、ミルクとチーズの美味しさにとことんこだわったケーキは、東京ミルクチーズ工場の原点の味。



紙缶箱:2,052円(税込) <冷凍商品>

発泡箱:2,376円(税込) <冷凍商品>

※取扱商品は、店舗により異なります





◆店舗情報

・グランスタ東京店(京葉ストリート)

・アトレ吉祥寺店

・東京ソラマチ店

・ルミネ新宿店

・ルミネエスト新宿店

・ルミネ立川店

・渋谷 東急フードショー店

・羽田空港第1ターミナル特撰洋菓子館店

・羽田空港第2ターミナル東京食賓館3番時計台前店

・羽田空港第2ターミナル PIER63番ゲート前店

・EQUiA北千住店

・アトレ秋葉原1店

・ルミネ大宮店

・ラゾーナ川崎店



◆公式サイト

ホームページ :https://tokyomilkcheese.jp/

Instagram :https://www.instagram.com/tokyomilkcheese.jp/

X(旧Twitter):https://twitter.com/tokyomilkcheese

Facebook :https://www.facebook.com/tokyomilkcheese



◆会社概要

<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、モカボン、ミスタ―メープルbyザ・メープルマニア、ザ・ドロス



