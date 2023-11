[アディダス ジャパン株式会社]

2023年11月9 (木) より、TikTok ダンスチャレンジ動画公開



adidas Originals (アディダス オリジナルス)は、1986年にバスケットボールシューズとして誕生し、いまもなおストリートで愛されるスニーカー「RIVALRY (ライバルリー )」の発売を記念し、GENERATIONSの関口メンディーと中務裕太を起用したキャンペーンを実施いたします。







RIVALRY : https://go.adidas.com/ihha/lm6djlz4



さまざまなカルチャーの中で渦巻く、ライバルたちの存在がお互いを高め合うことで生まれるエネルギーにスポットを当てて、2023年11月9日 (木)からは、 RIVALRYを着用した2人の“ライバル”を募る、「#ライバルリーChallenge」がスタート。新曲Diamondsに合わせた最大4倍速のダンスチャレンジ動画をGENERATIONSのTikTokアカウントにて公開します。



RIVALRYは、1986年に当時、最高峰のバスケットボールシューズとして誕生したあと、すぐにスポーツの垣根を越え、音楽、ファッション、スケートボーディングなど、さまざまなカルチャーとの架け橋となったスニーカーです。本コレクションでは、80年代へのオマージュを捧げ、クラシックなディテールはそのままに、素材やカラーでモダンにアップデートした「RIVALRY LOW」、「RIVALRY 86 LOW」、「RIVALRY LOW W」の3つのモデルがアーカイブに加わります。



関口メンディー、中務裕太 コメント







関口メンディー コメント

ライバルは、自分の成長にとって欠かせない存在。

自分は意志が弱いタイプだったりするので、周りに一緒に高め合えるメンバーがいると、自分自身がもっと頑張れる理由になるんです。



着用アイテム

シューズ:RIVALRY 86 LOW (IE7171)

トップス:1 MOM. LS MOCK (IK8557)

ボトムス:WARM UP PANT (IK8559)



プロフィール

2012年11月、GENERATIONS from EXILE TRIBE パフォーマーとしてメジャーデビュー。2014年4月にEXILE新パフォーマーに決定し、EXILEに加入。

GENERATIONSと兼任しながらEXILE、HONEST BOYZ(R)として、またバラエティー番組出演や、俳優としても活動の幅を広げている。





中務裕太 コメント

自分から積極的に自己主張をするタイプではなかったのですが、ライバルの存在が自分自身と向き合うきっかけになっていました。自分1人で取り組まなきゃいけないような仕事だと、思うようにいかなかった経験もあって。メンバーと一緒だと一歩前に踏み出していけるし、ためらわずに自分のことを発信できるようになります。



着用アイテム

シューズ:RIVALRY LOW (IE7211)

トップス:TRACK TOP (IS5275)

ボトムス: WARM UP PANT (IK8559)



プロフィール

2011年よりGENERATIONSのサポートダンサーとして活動をスタートし、2012年11月にGENERATIONS from EXILE TRIBEのパフォーマーとしてメジャーデビュー。

EXPG STUDIOのスーパーバイザーを務めるなど、 ダンススキルだけでなく、ダンスに賭ける情熱も高い。

近年はアーティストに加え、俳優へも挑戦 活動の幅を

広げている。



TikTok ダンスチャレンジ





RIVALRYキャンペーンに出演する、GENERATIONSの関口メンディーと中務裕太の“ライバル”になろう!

GENERATIONSのTikTokアカウントにて公開される「#ライバルリーChallenge」をチェックして、

新曲Diamondsに合わせた最大4倍速のダンスチャレンジに挑戦しよう。



期間:2023年11月9日 (木) ~ 2024年1月15日 (月)

参加方法:

1. TikTokで「#ライバルリーChallenge」を検索

2. GENERATIONS_officialアカウントで公開されている関口メンディーと中務裕太の「#ライバルリーChallenge」倍速ダンス動画を開く

3. 再生画面右下部にあるBGM楽曲アイコンをクリック

4.「この楽曲をつかう」をクリック

5. チャレンジ動画を撮影し、「#ライバルリーChallenge」を付けて投稿

GENERATIONS_officialアカウント:https://www.tiktok.com/@generations_official



商品詳細











■取扱店舗一覧

アディダス アプリ https://shop.adidas.jp/mobileapps/

アディダス オンラインストア https://go.adidas.com/ihha/lm6djlz4

アディダス直営店 https://shop.adidas.jp/stores/article/2023101002/



■アディダス オリジナルスの最新情報について

アディダス オリジナルス 公式ホームページ https://shop.adidas.jp/originals/

アディダス オリジナルス 最新フットウエア https://shop.adidas.jp/item/?brand=originals&category=footwear

アディダス オリジナルス 最新アパレル https://shop.adidas.jp/item/?brand=originals&category=wear

アディダス オリジナルス オフィシャル X (旧 Twitter) https://twitter.com/adiOriginalsJP

アディダス オリジナルス 公式ブログ http://adidas.jp/originals/blog/

アディダス ジャパン フェイスブックページ https://www.facebook.com/adidasJP/

アディダス トウキョウ インスタグラム http://instagram.com/adidastokyo/



■「アディダス オリジナルス (adidas Originals) 」について

adidas Originalsは、adidasの豊かなスポーツの伝統にインスピレーションを受け、2001年に設立されたストリートスポーツウェアブランドです。adidasの歴史を継承しながら、スポーツにおける信念や創造性を、現代のユースカルチャーに反映したプロダクトを通じて、ブランドのレガシーを進化させ続けています。1972年に初めて使用されたアイコニックなトレフォイルロゴをシンボルマークに、クリエイティブな人々に支持されているアディダス オリジナルスは、ストリートカルチャーに向けたスポーツウェアブランドのパイオニアとして道を切り開き続けます。



