株式会社ニューバランスジャパン(本社所在地:東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一)は、日常からスポーツまで快適な毎日をサポートする高機能インソール「NB SHAPED by SUPERfeet(R) 」3種を、先行販売していたニューバランス公式オンラインストア、ニューバランス銀座、名古屋、大阪に加え、ニューバランスオフィシャルストア全店舗で12月2日(金)より販売開始いたします。

インソール業界のリーダーである足病医の専門知識からインソールを作り続けるSUPERfeet(R)と、1906年の創業当時、矯正靴やアーチサポートインソールを製造していたニューバランスの両者のアイデンティティが融合して誕生した快適性に優れた次世代インソールです。お客様のニーズを中心に、多彩なコレクションと3Dプリントでパーソナライズされ、お客様へ安心とサポート性、優れた快適性を提供します。

■「SUPERfeet(R)(スーパーフィート)」とは

ノースウエスト・ポディアトリック・ラボラトリーが開発した治療向けオーダーメイドインソール(オーソティックス)の技術・構造、設計(実用新案・特許所得)を継承した、医学的背景を持ったプレミアムなインソールです。自然なサポート力とパフォーマンス向上の基盤は、何百万人もの人々の人生を支え、快適さや痛みの緩和を提供し続けてきました。

1.立体的なシェアイプ

足本来の動きを強化、衝撃を分散させ、身体ストレスや負担を軽減します。

2.ラウンドしたヒール形状

フラットなヒールカップに比べ、圧迫感が少なく、快適な履き心地を提供します。

3.深く、安定性をもたらすヒールサポート

かかと周辺を包み込むように配置し、圧力を自然に再分配します。これにより体にかかる圧を最適化し、快適性が向上します。

4.いつでも快適なフィット性を

<スポーツシーンでのクッション性とサポート性の両方を求める方に>

RUNNING ULTRA CUSHION CFX INSOLE

(ランニング ウルトラクッション CFX インソール)

品番: FL6394

サイズ: B(21.5cm~23.0cm),C(23.5cm~25cm)

D(25.5cm~27cm),E(27.5cm~29.0cm)

価格:7,920円(税込)



おすすめアーチタイプ: 普通~高め

厚さ: やや厚い(前足部5mm 踵部8mm)

特徴:クッション性とサポート性の両方を求める人の為にニューバランスのULTRA CUSHION CFXインソールは、スポーツシーンにおいても、あなたのペースに合わせて、足元のフィット感と長続きする快適性を提供します。3種の中でも最もサポート力が強いのが特徴で、ランニングやジョギングにおすすめです。



<デイリーユースでクッション性と快適さを求める方に>

CASUAL FLEX CUSHION INSOLE

(カジュアル フレックスクッション インソール)

品番: FL6386

サイズ: B(21.5cm~23.0cm),C(23.5cm~25cm)

D(25.5cm~27cm),E(27.5cm~29.0cm)

価格:5,940円(税込)



おすすめアーチタイプ: 低め~普通

厚さ: 厚い(前足部7mm ,踵部11mm)

特徴:Flex Cushionインソールは、厚みを持たせたフォームで高いクッション性を発揮。また自然な足の動きを促進するために独自に構造化されたソール設計により、快適な履き心地を提供します。

3種の中でも最もクッション性が高いのが特徴で、ウォーキングやデイリーユースにおすすめです。

※店舗により取り扱いがない場合がありますので、詳しくは店舗にお問い合わせください。



<デイリーユースで安定性と快適性を求める方に>

CASUAL SLIM-FIT ARCH SUPPORT INSOLE

(カジュアルスリムフィット アーチサポート インソール)

品番: FL6391

サイズ: B(21.5cm~23.0cm),C(23.5cm~25cm)

D(25.5cm~27cm),E(27.5cm~29.0cm)

価格:6,930円(税込)



おすすめアーチタイプ: 低め~普通

厚さ: 薄い(前足部3mm ,踵部5mm)

特徴:耐久性と、シューズ内の容積が小さいロープロファイルシューズにも適用したニューバランスのSlim-Fitアーチサポートインソールは、足元の安定性と多彩な快適性を提供します。

3種の中でも最も厚みが薄く、様々な形状のシューズに適合しやすいモデル。ウォーキングやデイリーユースにおすすめです。

※1月以降販売予定

