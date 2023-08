[Bytedance株式会社]







ショートムービープラットフォーム「TikTok(ティックトック)」は、TikTokクリエイターのコミュニティづくりをテーマにしたオープンエリアでのフェス型イベント「TikTok Creative Festival」を、9月16日に名古屋オアシス21 銀河の広場で開催することを決定しました。



「TikTok Creative Festival 」では、TikTokクリエイターによるトーク&パフォーマンスステージや、ファンとTikTokクリエイターが直接交流できるコーナー等を通して、人気クリエイターが地元のコミュニティと交流する全国各地で開催するフェス型イベントです。昨年初開催し、今年7月16日に開催した「TikTok Creative Festival in

OSAKA」では約10,000人の来場者により、大盛況のうちに終了しました。



「TikTok Creative Festival in NAGOYA」では、出演TikTokクリエイターとファンのより深い交流を目的とし、TikTok LIVE 配信ブース、TikTokクリエイターによるキッチンカー、ファンとの交流ブースなど、人気クリエイターの世界観をリアルで体感できるコンテンツを盛りだくさんに用意しています。



また「TikTok Creative Festival in OSAKA」では、出演するクリエイターの一部を投票で決定する出演クリエイター募集キャンペーンを実施し、累計約12,000票の応募が集まりました。この度、「TikTok Creative Festival in NAGOYA」でも出演クリエイターの一部を投票により募集します!



みなさんの応援したいクリエイターに奮ってご投票ください。

なお、投票の結果は8月21日(月)にTikTok公式 noteにて発表予定です。

※MOSCO | モスコ、圧ねぇ🤪atu_neは、二冠を達成により殿堂入りとなりましたため、今回の公募では応募対象外となります。



呼ぼう。あのクリエイターを、その一票で。





TikTokは、ミッションである「創造性を刺激し、喜びをもたらす」のもと、日本全国でコミュニティとつながり、共に創る喜びを分かち合う、プロジェクト横断型の新企画「create together」を始動しました。

「TikTok Creative Festival in NAGOYA」も、「create together」の一環として、各地域を代表するクリエイターたちとともに地域のコミュニティとつながり、共に創る喜びを分かち合う様々な企画を開催してまいります。



「TikTok Creative Festival in NAGOYA」出演クリエイター募集キャンペーン概要

■キャンペーン期間: 2023年8月1日(火)10:00 ~2023年8月9日(水)23:59まで

■投票方法:

・下記特設サイトより、投票したいクリエイターのユーザー名(「@◯◯◯」の”◯◯◯”の部分)を正確に入力のうえ投票してください。

・プロフィールページのアイコン下のユーザー名をタップして、ユーザー名をコピーすることができます。

■注意事項:

・投票は一度しか行うことができません。誤って入力した場合も取り消すことはできませんので、あらかじめご了承ください。

・投票はスマートフォンからのみ可能です。

■特設サイト:https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/64c09cf8f0fe9e030b625d43?appType=tiktok&magic_page_no=1



