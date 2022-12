[株式会社ニューバランス ジャパン]





株式会社ニューバランスジャパン(本社所在地:東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一)は、毎日練習する学生に向けて、ニューバランス公式オンラインストア限定「プレイヤーズマルチバッグ(非売品)」プレゼントキャンペーンを実施します。キャンペーン期間中、ニューバランス公式オンラインストアにて、フットボール/サッカーカテゴリの商品を含む3,000円(税込)以上ご購入いただいた方にもれなく、PE(ポリエチレン)素材で作られた、耐候性に優れ水にも強く屋外の様々なシーンで活躍する「プレイヤーズマルチバッグ(非売品)」をプレゼントいたします(※)。

※無くなり次第終了となります。



【 キャンペーン詳細 】



■対象注文期間

2022年11月25日10:00~2022年12月21日(水)14:59まで



■応募条件

キャンペーン対象注文期間中、ニューバランス公式オンラインストアにて、フットボール/サッカー カテゴリー商品を含む3,000円(税込)以上ご購入のmyNB会員のお客様



※ myNB会員登録はこちら

■プレイヤーズマルチバッグ製品仕様

FABRIC:PE(ポリエチレン)

SIZE:W42xH46cm

エンベロープ(封筒型)

汚れたシューズや雨の日に濡れたくないものといったものを、バッグインし、そのまま折って持てる、ファッション感覚のあるバッグとなっています。



■注意事項

※無くなり次第終了となります。

※1注文につき1枚のプレゼントになります。カラーはお選びいただけません。

※プレゼントは商品と同梱し、発送させていただきます。



【プレゼントキャンペーン対象商品】

冬の新作フットボール/サッカーのおすすめのシューズ・アパレルをご用意しています。特にお勧めのアイテムをご紹介します。



■442 v2 Pro HG(442プロエイチジー)

妥協することなく努力を続けるプレーヤーに向けた人気の「442」Pro HG。オーセンティックなシルエットをシャープに仕上げ、前足部に足馴染みのよいカンガルーレザーアッパーを採用し、快適な履き心地、他に類を見ない仕上がりになっています。指先から履き口・踵まで履き心地をトータルに高めたプロラスト、最適な剛性と安定性に加え、大幅に軽量化したHGソールを採用しました。



品番:MS41H

カラー:LE2 (ゴールド)

ウイズ/サイズ:D/ 25.0~28.0cm

価格:22,000円(税込)











品番:MS41H

カラー:BK2(BLACK)

価格:17,600円(税込)

ウイズ/サイズ:D,2E /23.5~29.0cm

※店舗により取り扱いサイズが異なります









442シリーズ一覧

■Black Out Apparel Collection Gold Edition

移動からプレーまで、多彩なシーンで活躍するブラックで彩ったアパレルコレクション。寒い時期にも着用したままプレーできるアイテムがラインアップされています。



▼ ニューバランス フットボールについて

New Balance Footballは、選手とサッカー界のユニークなニーズに焦点を当て、製品の設計と開発に独自のアプローチを取っています。このことは、ASローマ、FCポルト、アスレティック・クラブ、LOSCリール、コスタリカとパナマのナショナルチームなど、世界の偉大なサッカークラブや、ゲームの最高レベルで活躍するトップリーグの選手たちを含むスポンサーシップにも反映されています。ニューバランス フットボールの詳細については、https://www.newbalance.com/soccer/をご覧ください。ニューバランス フットボールは、Facebook、Twitter、Instagramでご覧いただけます。



▼ ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、「責任あるリーダーシップを発揮し、アスリートが誇りを持って身に付け、社員が創造することを誇りに思い、コミュニティが誇りを持って受け入れることのできる、グローバルブランドの確立」を企業のミッションとして掲げています。 1906年にアーチサポートインソールや偏平足などを治す矯正靴のメーカーとして誕生し、アスレチックブランドのリーディングカンパニーとして現在ランニングをはじめ、ライフスタイル、テニス、ベースボール、フットボール、ゴルフのためのフットウェアとアパレルを展開しています。 75年以上にわたってアメリカ国内での製造を継続している「Made in U.S.A.」は、国産比率70%以上のプレミアムコレクションです。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つの工場、イギリスのフリンビーに1つの工場を所有しており、全世界で7,000人以上の従業員が働いています。2021年の世界の売上高は44億ドルと報告されています。

ニューバランスの詳細については、https://shop.newbalance.jpをご覧ください。



ニューバランス公式オンラインストア カスタマーケア

電話番号0120-577-235

営業時間9:30~17:00(土日・祝日および弊社休業日は除く)お問い合わせフォーム

お問い合わせ先

株式会社ニューバランスジャパン お客様相談室 0120-85-7120



