新規オープンを記念して、Twitterでリツイートした方へ3組限定で、無料宿泊クーポンをプレゼント



ワンランク上のマンションステイ「stayme」を運営するmatsuri technologies株式会社(本社:東京都新宿区)は、キッチン付きアパートメントホテル「stayme THE HOTEL」を浅草/上野エリアに新規オープンいたしました。さらに、オープンを記念して、抽選で無料宿泊クーポンをプレゼントします。









■ 「stayme THE HOTEL」の魅力

本アパートメントホテル「stayme THE HOTEL」は、

浅草駅から徒歩7分、上野駅から徒歩3分と超人気観光エリアからアクセス抜群の場所に位置しています。



また、家具家電/キッチン付きの和モダンな空間が年齢/用途を問わず落ち着ける空間を作り出します。



「stayme」は、「ワンランク上のマンションステイ」をコンセプトとしたデザイン性・好立地・ゆとりのある空間が特徴の宿泊施設です。



「stayme THE HOTEL」は、ホテルならではの良さとして、立地や景観が非常によく贅沢な時間をお過ごしいただけます。



お部屋から見える景色をくつろぎながら楽しめる

浅草や上野という超人気観光エリアからアクセスが抜群

家具家電付き、キッチン付きアパートメントホテルで充実した滞在

3名~4名など家族/友人などグループ旅行にも最適な広々空間











■「stayme THE HOTEL」の施設概要

施設名称

・stayme THE HOTEL浅草リバーサイド <東京都台東区浅草7丁目1-8>

・stayme THE HOTEL上野駅前 <東京都台東区上野7丁目10-13>



オープン日

・2022年12月20日(火)



基本設備

・テレビ/洗濯機/掃除機

・冷蔵庫/炊飯器/電子レンジ

・シャンプー/リンス/タオル

・歯ブラシ/ドライヤー

・Wi-Fi



公式サイト

https://www.stay-me.com/the-hotel







■ 「stayme THE HOTEL」 無料宿泊クーポンの受取手順





【プレゼント内容】

アパートメントホテルへの1泊2日無料ご宿泊券

※配布より3ヶ月間有効



【応募期間】

2022年12月20日(火)17:00から2022年12月27日(火)17:00まで



【応募方法】

STEP1.

Twitterでstayme公式アカウント(@stayme_official)をフォロー



STEP2.

2022年12月20日(火) にstayme公式アカウント(@stayme_official)が投稿したキャンペーンツイートをリツイート

※すでにstayme公式アカウントをフォローされている方は、STEP2.3のみで応募できます。



STEP3.

応募完了



ご当選者様には、stayme公式アカウント(@stayme_official)よりTwitterのダイレクトメッセージにて12月28日(水)に当選連絡を予定しております。



注意事項:



リツイートは、公式リツイートに限定させていただきます。

ご当選時にTwitterのアカウントを削除されている場合や、ユーザー名が異なる、フォローを外されている等は対象外となります。

Twitterアカウントを非公開にしている場合、リツイートを確認することができないため、応募対象外となります。

ダイレクトメールを受信拒否設定している場合、当選連絡をすることができないため、応募対象外となります。

ご応募は日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。

当選連絡のダイレクトメッセージ記載のご返信締切日までにご返信がない場合、当選を無効とさせていただきますので、予めご了承ください。

当選者のご都合が合わず、ご宿泊いただけない場合は、ご当選を無効とさせていただく場合がありますので、予めご了承ください。

ご当選の権利は第三者への譲渡や現金とのお引き換えはできません。





■お客様満足度

2021年12月からオープンした「stayme」は、家具家電/キッチン付きの「ワンランク上のマンションステイ」を提供しております。



満足度評価は、5段階中平均で4以上の宿泊体験が魅力的なブランドです。



「キッチン付きのホテルで部屋の中で栄養管理やプライベートな食事時間を大切にしたい。」

「浅草や上野エリアで広々としたお部屋で滞在を充実させたい。」

「景色が良いお部屋で友人・知人・恋人と時間を大切にしたい。」



そんな方にピッタリな空間がここにはあります。



staymeへの最安値でのご予約はこちら

https://www.stay-me.com/the-hotel





■ staymeとは

「stayme」は、「ワンランク上のマンションステイ」をコンセプトとした、1泊から数カ月単位で滞在できる宿泊施設のブランドです。



業界最大手のmatsuri technologiesによって運営されているため、安定した清潔さやクオリティを保ちながら、通常のホテルよりも、リーズナブルにご利用いただけます。



また各お部屋に、サブカテゴリを設定しているので新たな滞在体験もすることができます。

stayme SMART : 最新のスマート家電が体験できるお部屋

stayme PAIR : ご友人や恋人と二人で過ごすのにぴったりのお部屋

stayme BOOKS : 本とコーヒーでくつろぎ時間を過ごせるお部屋

stayme ART :アート作品に彩られたお部屋

stayme SKY : 家庭用プラネタリウムやハンモックなどゆったりとした時間を過ごせるお部屋

stayme SLEEP:睡眠へのこだわり+デザイナー監修のおしゃれな空間



公式サイト

https://www.stay-me.com/



公式Instagram

https://www.instagram.com/stayme.official/?hl=ja



公式Twitter

https://twitter.com/stayme_official



■会社概要

会社名 : matsuri technologies株式会社

代表者 : 代表取締役 吉田 圭汰

設立 : 2016年8月1日

所在地 : 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4丁目8番1号 神楽坂プラザビル 3階

資本金 : 2,571,352,656円(資本準備金含む)

URL : https://matsuri.tech/



■ アパートメントホテル関係者及びstaymeへのお問い合わせはこちら

担当者:経営企画部 岡田

TEL :03-6233-7534



■ 報道関係者向けのお問い合わせ窓口

メディアより取材等のお問合せをいただく際は、

以下のお問合せフォームまたは、電話よりご連絡ください。



担当者:経営企画部 岡田

お問い合わせフォーム:https://www.stay-me.com/contact

TEL :03-6233-7534



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/20-20:46)