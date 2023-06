[株式会社パイ インターナショナル]

株式会社パイ インターナショナル(豊島区) は、2023年7月21日(金)に書籍 『星旅少年』第3巻を刊行いたします。







「トビアスの木」の毒によってほとんどの住民が眠ってしまった「まどろみの星」。これは「まどろみの星」を旅して、残された文化を記憶・保存する、プラネタリウム・ゴースト・トラベル社の星旅人(ほしたびびと)・登録ナンバー303の物語。疲弊した303のもとに、突如現れたトビアスと名乗る少年。303とトビアス、彼らは一体何者なのか? 謎が少しずつ紐解かれていく必読必至の第3巻。宝島社『このマンガがすごい!2023』オンナ編 第5位ランクイン。ハマる人続出中の大注目作品です。

※2024年春 第4巻発売予定。



episode.12 トビアス

episode.13 TAMAGOのぐちゃぐちゃ焼き

episode.14 ブレンドラーメン

episode.15 TENSHI

episode.16 青い星

episode.17 静かで綺麗で懐かしいところ



著者:坂月さかな

イラストレーター・漫画家。「ある宇宙の旅の記憶」をテーマに、孤独で静謐な世界を優しい筆致で描く。『令和元年のゲーム・キッズ』(星海社)装画、『水の聖歌隊』(書肆侃侃房)装画、『少女終末旅行 公式アンソロジーコミック 2』(KADOKAWA)寄稿。2021年に刊行した商業誌としては初となる作品集『坂月さかな作品集 プラネタリウム・ゴースト・トラベル』(小社刊)は、ボローニャ・ラガッツィ賞 コミックス ・ヤングアダルト部門 2023年最優秀賞を受賞。

▼パイコミックスWEB連載『星旅少年』

▼『星旅少年』第3巻

▼PIE COMIC ART記事

・宝島社『このマンガがすごい!2023』オンナ編 第5位

・「次にくるマンガ大賞2022」WEB漫画部門ノミネート

・ダ・ヴィンチ「BOOK OF YEAR 2022」コミックランキング40位

・フリースタイルVol.54「THE BEST MANGA 2023 このマンガを読め!」(フリースタイル)17位

・『SF が読みたい! 2023年度』(早川書房)SF コミック部門ベスト10選出



イメージ















※表紙・中ページのレイアウトは異なる場合がございます。



書籍概要





書名:『星旅少年』第3巻

仕様:A5判型(210mm×148mm)/ ソフトカバー /304ページ(4C・4ページ/1C・300ページ)

価格:本体1,100円+税

ISBN:978-4-7562-5784-0 C0979

発売日:2023年7月21日(※電子版同時発売)

著者:坂月さかな

発行元:パイ インターナショナル



購入特典





【電子版購入特典】

◆ミニキャライラスト+Web連載バナーノートリミング ver.収録



【紙版購入特典】

◆初版封入特典

プラネタリウム・ゴースト・トラベル社 社員証風カード(ククロナVer.)





◆書店別購入特典

・丸善ジュンク堂書店 購入特典「イラストカード(収録描き下ろし作品を使用)」

※一部店舗除く



・TSUTAYA 購入特典「ペーパーフィギュア(ホリゾナー)」



▼お取扱い店舗

・TORICO 購入特典「描き下ろしモノクロイラストペーパー」

▼お取り扱い店舗

WEB通販・マンガ展ストアおよびイベント会場・マンガ展渋谷

・一般書店 購入特典「描き下ろしモノクロイラストペーパー」

・一部店舗購入特典「販促用A3半裁ポスター」



▼購入特典の詳細、お取扱い店舗はPIE Comic Art 記事をご覧ください。

※特典はすべてなくなり次第終了となります。

※絵柄のデザインは仮のものとなっております。

※画像のないものについては現在制作中です。



イベント情報





◆青山ブックセンター本店

『星旅少年』3巻 発売記念 坂月さかな サイン会

会 場:青山ブックセンター本店内・小教室

開催日時:2023年8月5日(土)13:00~14:40

▼詳細はこちら

◆マンガ展 渋谷

坂月さかな「星旅少年」ポップアップショップ 『Good Midnight!』3巻発売記念オープン!

from「PIE COMICS」ポップアップショップ

会 場:マンガ展 渋谷/MAGNET by SHIBUYA109 5F

開催期間:2023年7月21日~8月20日(日)

OPEN 10:00 / CLOSE 21:00

マンガ展では、坂月さかな先生の直筆サインが入った単行本『星旅少年』3巻の抽選販売もございます。



▼詳細はこちら

▼ポップアップショップ、TORICO購入特典に関するお問い合わせ先

◆ひらみぱん×星旅少年コラボカフェ「そろそろごはんにします」開催!



※メニューは変更となる場合がございます。



会 場:ひらみぱん 石川県金沢市長町1-6-11

開催期間:2023年7月18日(火)~7月23日(日)

コラボカフェ内容:星旅少年の世界に浸れるようなメニューやテイクアウト商品を販売します。



店内では『星旅少年』第3巻の先行発売および、1・2巻、『坂月さかな作品集 プラネタリウム・ゴースト・トラベル』の販売もいたします。



▼詳細・お問い合わせはこちら

好評既刊





◆『星旅少年』第2巻まで好評発売中!



▼書誌情報

・第1巻

価格:本体1,000円+税

ISBN:978-4-7562-5649-2 C0979

発売日:2022年4月22日



・第2巻

価格:本体1,100円+税

ISBN: 978-4-7562-5706-2 C0979

発売日:2022年9月22日





◆『星旅少年』の前身となる商業初作品集

『坂月さかな作品集 プラネタリウム・ゴースト・トラベル』



▼書誌情報

価格:本体1,880円+税

ISBN:978-4-7562-5487-0 C0079

発売日:2021年4月22日



・第25回 文化庁メディア芸術祭マンガ部門 審査委員会推薦作品

・ボローニャ・ラガッツィ賞 コミックス・ヤングアダルト部門 2023年」最優秀賞



