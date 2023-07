[Bytedance株式会社]

毎週金曜日20時より4回にわたって開催。優勝者は「TikTok Creative Festival in NAGOYA」でのパフォーマンス権を獲得!







ショートムービープラットフォーム「TikTok(ティックトック)」は、3月~5月に開催し、大盛況のうちに終了したLIVEイベント「FRIDAY MUSIC SHOW」の第二回本戦を、7月21日(金)20:00より全4回にわたって開催いたします。

この本戦に出場する24名は、6月30日から行われた予選を勝ち抜いてきた注目の音楽LIVEクリエイターです。

24名から本戦を勝ち抜いた第二回チャンピオンは、魅力的な歌声を披露して見事第一回チャンピオンとなった

祈世麻里💫(https://www.tiktok.com/@kisemari)と共に、9月16日に名古屋で実施予定のTikTok主催イベント「TikTok Creative Festival in NAGOYA」でのステージパフォーマンス権を獲得します。

本戦では、配信時間中の視聴者投票によって各回の勝者が決まり、最終的に8月11日(金)に開催される第4回の勝者がチャンピオンとなります。

また、今回は視聴者プレゼントキャンペーンも実施。全4回のFRIDAY MUSIC SHOWを見た視聴者の中から10名にAmazonギフトカード1万円分相当をプレゼント。視聴時間が長いほど当選確率がアップします。

ぜひLIVE配信を見て注目の音楽LIVEクリエイターたちのパフォーマンスを楽しみ、視聴者の皆さんで次のスターを決めてください。



■イベント詳細

・イベント名:FRIDAY MUSIC SHOW

・日程:

本戦 第1回 … 7月21日(金)20:00-23:00

本戦 第2回 … 7月28日(金) 20:00-23:00

本戦 第3回 … 8月4日(金) 20:00-23:00

本戦 第4回 … 8月11日(金) 20:00-22:00

・イベントページ

https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/64b6466ce2a3440a332fbe4b?__live_platform__=webcast&appType=webcast&magic_page_no=1

・形式:ショートムービープラットフォーム「TikTok」でのTikTok LIVE配信

※今回のショーを視聴する為には、スマートフォンへ「TikTok」アプリのダウンロードが必要です

※TikTok LIVE Japan公式アカウントか、出演クリエイターアカウントをフォローしてご視聴ください

・TikTok LIVE Japan公式アカウント:https://www.tiktok.com/@tiktok_live_japan



■視聴者プレゼントキャンペーン詳細

・抽選参加条件:FRIDAY MUSIC SHOW本戦全4回の各回で1回以上、合計4回以上視聴した方

・賞品:Amazonギフトカード1万円分 10名様

※当選者には、第4回本戦終了後1週間以内にアプリ内通知で個別にご連絡します。当選に関するお問い合わせにはお答えいたしかねますので、ご了承ください。

※キャンペーン主催:TikTok Japan

※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

キャンペーンの詳細はイベントページ(https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/64b6466ce2a3440a332fbe4b?__live_platform__=webcast&appType=webcast&magic_page_no=1)参照



■出演クリエイター

7月21日(金):

anna calla、けん🦁🎧、mayu🐈🎼、うに✹、あみキュラ、大福あん 🍡、AYUKA、滝さゆり、玉山ミイ、李奈🐉、すみはね、浅場佳苗



7月28日(金):

さとこ姫、Ayane🦋🥀、ゆかぴー、Kinuyo(ハート)🎶🎧、海老原瞬、らっこちゃん 🦦🎶、ハイサイ沖縄🪕🌺、エリキ🏝️🍌、れんれん🐠👸、TOMO(ハート)️💫、葉月🐈🌙、歌らむ🎼(ハート)



他出演者や配信スケジュール詳細はイベントページ(https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/64b6466ce2a3440a332fbe4b?__live_platform__=webcast&appType=webcast&magic_page_no=1)参照

※クリエイター名に使用されている正しい絵文字もイベントページよりご参照ください



■TikTok Creative Festivalとは

「集まろう。一緒に楽しもう。TikTokクリエイターとみんなの祭典。」をテーマに、TikTokの人気クリエイターとファン、そしてTikTokクリエイター同士のコミュニティがリアルで交流できるオープンエリアでのフェス型イベント。昨年に続き2年目の開催となる。

2023年4月に仙台、7月に大阪で行われた「TikTok Creative Festival in SENDAI」と「TikTok Creative Festival in OSAKA」は大盛況のうちに終了。第三弾として9月16日(土)に名古屋で開催予定。





■TikTokについて

TikTokはモバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。



