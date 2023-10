[株式会社シュクレイ]

甘味と酸味の味わい華やかなクッキーで、キャラメルおばけ達とほっと一息!!



株式会社シュクレイ(代表取締役社長:阪本良一 本社:東京都港区)は、キャラメルスイーツ専門店「キャラメルゴーストハウス」より、10月10日(火)「キャラメルチョコレートクッキー イチゴ」を発売します。





5層仕立てのキャラメルチョコレートクッキーにイチゴの美味しさをギュッと閉じ込めた、おばけ自慢のクッキーは、キャラメルと甘酸っぱいイチゴが相性抜群!!食べるほどにひろがる華やかなイチゴの風味をお楽しみいただけます。おしゃれで可愛い新装パッケージはコレクション用としてもちょっとしたギフトにも最適です。



毎年大人気の季節味「キャラメルチョコレートクッキー イチゴ」が楽しめるのはこの時期だけ!ぜひこの機会にお近くの店舗へお立ち寄りくださいませ。









◆商品概要

【商品名】キャラメルチョコレートクッキー イチゴ

【価 格】5個入 1,134円(税込)

【発売日】2023年10月10日(火)~

【販売店】ラゾーナ川崎プラザ店、新宿ミロード店

羽田空港 第2ターミナルピア63番ゲート前(催事)



※限定品につき、なくなり次第終了となります。



◆商品紹介





◇キャラメルチョコレートクッキー

キャラメル味のクッキーと紅茶の茶葉入りのキャラメルチョコレートを5層で仕立てたサクサク感が特徴のクッキーです。



5個入:972円(税込)

10個入:1,944円(税込)

15個入:2,916円(税込)









◇キャラメルフィナンシェ

発酵バターを使用し、おばけ自慢のキャラメルを混ぜ込んで丁寧に焼き上げたフィナンシェです。隠し味に紅茶の茶葉をひとつまみ。香ばしく広がるキャラメルとアールグレイの芳醇な香りを食感と共にお楽しい下さい。



6個入:1,512円(税込)









◇キャラメルガレット

さくっ、ほろっとしたガレットの中に、紅茶の茶葉を隠し味に加えてコトコト煮詰めたキャラメルを流し込み、丁寧に仕上げたバター香るキャラメルガレットです。

まるでキャラメル鍋のような形のガレットはキャラメルオバケ自慢の逸品です。



8個入:1,728円(税込)







◇キャラメルアップルケーキ

おばけ自慢のキャラメルとリンゴの贅沢なマリアージュ。紅茶の茶葉が入ったスポンジを土台にキャラメルクリームとチーズムースを柔らかく重ねました。仕上げに、キャラメルと相性抜群のリンゴを加えた特製キャラメルソースをたっぷりと。



1ホール:2,160円(税込)【要冷蔵】







◆ブランド情報



むかしむかしある町のはずれの誰もいない大きなお屋敷に黄色いオバケと黒猫が1匹住みついていたそうな。



オバケはキャラメルが大好物。

来る日も来る日も黒猫と一緒に黙々と淡々と

キャラメルをコトコト煮込んでいたらしい。



かくし味に紅茶をひとつまみ。

オバケ自慢のキャラメルスイーツのできあがり。



あしたは年に一度のキャラメルパーティ。

キャラメルゴーストハウスでお待ちしております。





◆キャラメルゴーストハウス【公式】WEBサイト/SNS



HP: https://caramelghosthouse.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/caramelghosthouse/?hl=ja

X(旧Twitter): https://twitter.com/caramelghostho1

Facebook: https://ja-jp.facebook.com/CaramelGhostHouse/



◆店舗情報



・ラゾーナ川崎プラザ店

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1ラゾーナ川崎プラザ1階



・新宿ミロード店

東京都新宿区西新宿1-1-3小田急線新宿駅南口改札前



<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、

オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by

バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、

レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランせ、

キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、

ドレ、フィオラッテ、ドローリー、モカボン、ミスターメープル by

ザ・メープルマニア、ザ・ドロス



