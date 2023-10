[日本エイサー株式会社]

最大70畳までカバーするAcerpureブランド 空気清浄機のフラッグシップモデル Acerpure Proを法人市場向けに発売!





日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、Acerpure(エイサーピュア)ブランドより、空気清浄機の法人市場向けモデル Acerpure Pro 「AP972-50B」を2023年10月12日(木)に発売します。細菌やウイルスに対して強い効果を発揮するUVC(深紫外線) LEDを搭載し、花粉やPM2.5をキャッチするHEPA13フィルターや抗菌コートを施したHEPA+フィルター、ペットや汗、タバコなど気になるニオイ対策をする活性炭フィルターを含む4層構造のフィルターを採用。360°どの角度からも吸引が可能。最大70畳※1までカバーするため、オフィスやクリニック、ロビー、スタジオなど広い空間の空気循環や換気が気になる方にオススメな新モデルです。







UVC(深紫外線) LEDによる空気清浄

UVC(深紫外線) LEDをフィルター上部に設置された高輝度のLEDがフィルター全体を照射し、においやバクテリア、ウイルスに効果を発揮。また、フィルターにも抗菌コーティングを施しているため、空気清浄機内部を常に清潔に保ちます。人体への影響を避けるため、バックドアが閉じられない限りUVCの照射は行われないため、安心してお使いいただけます。







安定感のあるボディで、超パワフルに空気清浄

ブラック×オレンジの安定感のあるボディは、スタイリッシュな空間に映えます。オフィスやクリニック、ロビー、スタジオなどの広い空間で、プロフェッショナルの現場でも活躍する超パワフルな空気清浄機、Acerpure Pro。2層構造のファンが強力に集塵し、最大約70畳(116平方メートル )※1の空間を素早く効率的に清浄します。ハイパワーながら1時間当たりの電気代はわずか0.2円※2と経済的です。







4層構造のフィルターで、どんな季節も快適に

簡単に交換やお手入れができる4層構造の4 in 1 HEPA フィルター(APF271)を搭載。まず、プリフィルターが毛髪、ほこり、花粉などをキャッチし、抗ウイルス&抗菌コーティングがバクテリア・ウイルスを効果を発揮します。つぎにHEPA 13メインフィルターがPM2.5や花粉などの微細な物質を取り除き、さらに活性炭フィルターがタバコやペット等の臭いをキャッチします。これにより、お部屋の空気がクリーンに。メンテナンスも簡単で、フィルターの取り外しに工具は不要です。取り外したフィルターは掃除機で吸い取るだけで、付着した汚れを取り除くことができます。

4 in 1 HEPA フィルター「APF271」はオプション販売します。







3つのセンサーを内蔵

レーザー粒子センサー、ガスセンサー(VOC)、CO2センサーを備え、本体ディスプレイやアプリ画面に情報を表示。検知した粒子は数値を、ガスは「GAS」マークが点灯、CO2はLEDリングが点灯する事で情報を解かり易く表示。また、状況に応じて本体ディスプレイ背面のLEDが青、黄、赤色に切り替わることで視覚的に情報を提供します。







スマートアプリ:Acerpure Lifeに対応

アプリケーションAcerpure Lifeを使うことで、スマートフォンなどのデバイス※3から本体の操作や設定を簡単に行えます※4※5。風量調節、安全ロックなどのリモコン操作はもちろん、登録した地域の外気の環境をデバイスに表示。外出先からも操作できるため、帰宅する前に空気を清浄させるといった使い方もできます。さらに、曜日ごとに運転時間や風量の設定を登録できるため、日によってお好みの環境に。Acerpure Lifeのアカウントは1台に複数登録できるため、家族それぞれのデバイスからコントロールがきます。







※1: CADR値から、ANSI-AHAM AC-1-2006の規格に基づき算出された適用床面積です。

※2: 電力料金目安単価31円/kWh(税込)[2022年7月改定](家電公取協調べ)で計算しています。

※3: Android 10以上、iOS 11以降のデバイスが対応可能。機種によっては対応できない場合がございます。操作時は1台の空気清浄機につき1台の携帯端末の接続となります。複数端末から同時に操作を行う事はできません。

※4: アプリの設定時には位置情報をオンにする必要があります。

※5: 無線ネットワークは IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz帯の周波数のみに対応しています。



