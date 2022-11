[株式会社白泉社]





MOE 2022年12月号 CONTENTS

巻頭特集

おめでとう! チャールズ M. シュルツ生誕100周年

スヌーピー 心に刺さることば





1950年にはじめてアメリカの新聞に登場し、今なお世界中の人々に愛される「ピーナッツ」。

作者のチャールズ M. シュルツさんは、今年11月26日に100回目の誕生日を迎えます。

2000年にシュルツさんが亡くなる直前まで、約50年にわたり続いた新聞連載では、

シュルツさんはその小さなコマの中に、シンプルながら心に深く刺さることばを刻み続けました。

時代や文化を超えて共感を呼ぶ「ピーナッツ」のことばの魅力に迫る特集です。



● 「ピーナッツ」コミックの心に刺さることば

● 谷川俊太郎さんに質問 「シュルツさんって、どんな人?」

● 「ピーナッツ」の生みの親 チャールズ M. シュルツの生涯

● サンタローザからの返信 ジーン・シュルツさんインタビュー

● チャールズ M. シュルツ美術館の今

● くどうれいんさんが訪ねるウッドストック展

● PEANUTS最新ニュース



絵本ふろく

キューライス「ニンジンジン」







懸賞

スヌーピーミュージアムオリジナルグッズ 合計50名プレゼント





最新インタビュー

あまんきみこ「車のいろは空のいろ」







絵本ふろく

「ニンジンジン」キューライスインタビュー







大切な人に贈る

冬のギフトとラッピング







junaida「IMAGINARIUM」

「PLAY! MUSEUM」で開催中(~2023年1月15日) https://play2020.jp/article/junaida/





心に迫る名作の数々

レイモンド・ブリッグズの絵本とアトリエ







ようこそ、危険な“毒書”の世界へ

物語にひそむ毒







思わず見とれる

アートのように美しいスイーツ







連載第10回

ヒグチユウコ「日々の綿」







好評連載

ワンワンちゃん 工藤ノリコ

日本の絵本 100年100人100冊 広松由希子

アーティスト・インタビュー 平野啓一郎

注目の作家インタビュー 樋勝朋巳

MOEのおすすめ新刊絵本

今月の展覧会



「月刊MOE」は、 絵本やキャラクターなどのアート・エンターテインメントを

ビジュアル豊かに特集し読者にお届けしています。



