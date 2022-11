[株式会社ニューバランス ジャパン]





株式会社ニューバランスジャパン(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:久保田伸一) は2022年に登場したライフスタイルの新モデル「90/60(ナインティシックスティ)」をテーマにしたアートエキシビジョンをニューバランス原宿4階にて12月3日(土)~15日(木)の期間限定で開催いたします。「90/60」のコンセプトである“再構築”をテーマに新進気鋭の6組のアーティストたちがそれぞれの表現で作り上げたアートの展示、そして2022年に最新モデルとして登場した「90/60」の展示と販売を実施いたします。(※)さらに、ご来場の上アンケートに回答いただくと4階カフェにて“再構築”をテーマに色の変化を楽しめる「90/60」スペシャルドリンクをプレゼント。ニューバランスの新機軸となるシリーズ「90/60」とアートの邂逅をご体験ください。

※オンラインストアではSold Outとなったモデルも一部のカラー、サイズのみ限定で販売いたします。



■イベント概要





【90/60 The Re:Fusion】

開催期間:12月3日(土)~15日(木) 11:00~19:00

場所:ニューバランス原宿 4階

東京都渋谷区神宮前4-32-16

https://company.newbalance.jp/store/official-store/harajuku



■参加アーティスト

様々な分野で活躍する新進気鋭のアーティストたちが「90/60」のコンセプトである“再構築”をテーマに

アートを制作。



Margt(PERIMETRON)

前田勇至(Isamu)と高畠 新(Arata)によるクリエイティブユニット。映像やグラフィックを軸に、音楽やファッションなど様々な分野で活動している。2020年、拠点をNYからTOKYOへ移し、PERIMETRONに所属。



BAKIBAKI

1978 年大阪生まれ。 2003 年京都市立芸術大学卒業。日本古来の文様をアップデートしたシグネチャーの『BAKI 柄』は伝統とストリートカルチャーの融合を体現。その活動は壁画を軸に全国各地/世界13カ国でライブペインティングやワークショップを展開している。



村田実莉

アートディレクター、ビジュアルアーティスト。1992年生まれ。合成、加工、コラージュ、3DCGを駆使した絵作りを基軸とし、情報量の多いハイカロリーな視覚表現や映像を制作。ラフォーレ原宿、PARCO、LV、KENZOなどファッションブランドのビジュアルや映像の他、imma 天 @DIESEL ART GALLERYのキービジュアルと会場アートディレクションを担当。



Takeshi Kawano

日本の商業デザイナー/グラフィックアーティスト。伝統的なテーマやモチーフを、写真やグラフィック~ 3DCGやプログラミングの現代のテクノロジーを用いて緻密に再構成した作品は、デザイナーゆえの対象から一歩引いた客観的な視座や批評性を持つとともに、デジタルとアナログの融合の可能性について、我々に多くの示唆を与えてくれる。



Houxo Que

10代でグラフィティと出会い、ストリートで壁画中心の制作活動を始める。以後現在まで蛍光塗料を用いたペインティング作品とブラック•ライトを使用したインスタレーションで知られる。様々な企画展示およびアートフェアなどで活躍、現代アートのシーンにおいて注目を集めている。



食品まつりa.k.a foodman

名古屋出身の電子音楽家。2012 年にNYの〈Orange Milk〉よりリリースしたデビュー作『Shokuhin』を皮切りに、〈Mad decent〉や〈Palto Flats〉など国内外の様々なレーベルからリリースを重ね、その後のワールドツアーではUnsound、Boiler Room、Low End Theoryに出演。





■90/60スペシャルドリンクプレゼント





90/60 The Re:Fusionイベントにご来場の上、アンケー

トに回答いただくと4階カフェにてスペシャルドリンク

をプレゼント。“再構築”をテーマにした、色の変化も

楽しめるバタフライピーを使用した「90/60」オリジナ

ルドリンク(バタフライピー、ソーダ、レモン)です。



※数量限定のためなくなり次第終了となる場合がございます。

※混雑時はお待ちいただく場合がございます。

※ドリンクはテイクアウトのみとさせていただきます。

※写真はイメージです。



■90/60

ニューバランスのフラッグシップモデルとしてブランドを代表する900番台と、2000年台初頭のランニングシューズ「860」からインスピレーションを受けて誕生した新たなシルエットの「90/60」は、これまでのフットウェアで親和性のある要素を活かしながら、よりモダンで表現力豊な新たなスタイルへと昇華させています。内外で異なるデザインのNロゴ、そのベースとなるサドル部分はつま先からかかとまでつながり大きなNサドルを表現し、ミッドソールデザインはインスピレーションの源となった各モデルを、より誇張したデザインです。踵部分の立体的でクリアなCRデバイスやタンの三角ロゴパーツ、ダイヤモンド型のアウトソール、ヒールのスプリットなどがデザインの特徴です。新鮮なデザインだけでなく、ミッドソールには衝撃吸収素材ABZORB(アブオーブ)を搭載し、履き心地もグレードアップしています。



2022年7月に世界各国にてデビューした「90/60」の1作目を始め、現在まで発売となったカラー、そしてイベントスタートの12月3日(土)より発売となる新色2色を含めた10色を展示します。一度オンラインストアではSold Outとなったモデルも一部のカラー、サイズのみ限定で販売いたします。

https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-9060



展示モデル:U9060

カラー:MAC(SEA SALT)、WOR(BROWN)、BLK(BLACK)、GRY(GRAY)、BRN(BROWN)、IND(BLUE)、BUR(BROWN)、GRE(GREEN)、WCG(BEIGE)※、BCG(BLACK)※

※BCG、WCGは12月3日(土)発売

























<重要>ニューバランスオフィシャルストアの感染症拡大防止の取り組みについて

https://company.newbalance.jp/store/shopmagazine/54334

お客様と従業員の健康と安全のため、ご理解・ご協力をお願いいたします。



■ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、「責任あるリーダーシップを発揮し、アスリートが誇りを持って身に付け、社員が創造することを誇りに思い、コミュニティが誇りを持って受け入れることのできる、グローバルブランドの確立」を企業のミッションとして掲げています。 1906年にアーチサポートインソールや偏平足などを治す矯正靴のメーカーとして誕生し、アスレチックブランドのリーディングカンパニーとして現在ランニングをはじめ、ライフスタイル、テニス、ベースボール、フットボール、ゴルフのためのフットウェアとアパレルを展開しています。 75年以上にわたってアメリカ国内での製造を継続している「Made in U.S.A.」は、国産比率70%以上のプレミアムコレクションです。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つの工場、イギリスのフリンビーに1つの工場を所有しており、全世界で7,000人以上の従業員が働いています。2021年の世界の売上高は44億ドルと報告されています。ニューバランスの詳細については、https://shop.newbalance.jpをご覧ください。

