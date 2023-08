[キヤノン株式会社]

キヤノンは、「Future Focused. Always. ~未来の可能性を、ひろげ続けよう~」をスローガンに、製品やサービスとそれを支える技術が実現する現在から未来の社会をご紹介すると共に、パートナーとの共創を加速させる場として、2023年10月17日(火)から20日(金)の4日間、「Canon EXPO 2023」を開催します。







キヤノンは、創業以来、多角化とグローバル化の基本戦略のもと、常に時代の先を読みながら変革を続けてきました。その多角化を支えているのは多彩な基盤技術です。製品やサービスに投入し価値を創出している技術、開発や生産のプロセスで威力を発揮する技術、そして、それらの技術を有機的に組み合わせることで新たな価値を生み出しています。





「Canon EXPO」は、新製品や将来技術を展示し、キヤノングループの目指す方向性を示す場として、2000年から定期的に開催してきました。5回目となる今回は、時代の要請やビジネス環境の変化に適応し、事業ポートフォリオを大きく転換しつつある姿や、最新の製品やサービス、それを支える技術、社会へ貢献するソリューションを展示します。さらに、ホリスティック(複合的)な開発環境から生まれるイノベーションの種を、新領域へ展開するとともに、パートナーの皆さまとの共創の可能性を示します。生まれ変わったキヤノンの姿、そしてこれからも変化し続ける姿を是非ご覧ください。





〈開催概要〉

1. 基調講演

「キヤノンが拓く未来 ~イノベーションの飽くなき追求~」 / キヤノン株式会社 代表取締役会長兼社長 CEO 御手洗 冨士夫

●日時:2023年10月17日(火)15:00~16:00

※10月17日(火)の基調講演は招待制となります

●場所:東京国際フォーラム ホールA(東京都千代田区丸の内3丁目5番1号)





2. 展示会

●日時:2023年10月18日(水)~10月20日(金) 10:00~18:00(最終入場17:00)

※10月18日(水)は特別内覧会(招待制)となります

●場所:パシフィコ横浜ノース(神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目1番2号)





展示会は事前登録制(入場無料)となります。「Canon EXPO 2023」オフィシャルサイト(https://expo.canon/welcome/)より事前にご登録ください。

展示の詳細や、会期中に開催するセミナーにつきましては、順次、オフィシャルサイト上でご案内します。

なお、基調講演や展示する内容の一部などは、オフィシャルサイトを通じてオンラインでも会期後にご覧いただけます。





〈展示概要〉

生まれ変わったキヤノンの姿、そしてこれからも変化し続ける姿を、4つのゾーンでご紹介します。



1. コアコンピタンスの丘(製品展示)

キヤノンが長年培ってきた技術の粋を集めて、高い競争力を誇る最新の製品を、プリンティング、イメージング、メディカル、インダストリアルの4つの産業別グループごとにラインアップします。人々の暮らしや社会で活躍し続けるキヤノンの「今」をご覧ください。





2. ソリューションの広場(ユースシーン展示)

4つの産業別グループから生まれた製品やサービスが、実際の社会や暮らしでどのように役立っていくのかを、キヤノンが提供する価値を具体的な利活用シーンを通じてご紹介します。キヤノンが描く、産業・社会・暮らしの在り方が見えてきます。





3. ホリスティックの森(技術展示)

一本一本の木が集まって森を形成するように、コアとなるイメージング技術と製品を生み出す技術を相互に複合的に組み合わせる、キヤノン独自のホリスティックな開発環境をご紹介します。ここから生まれた多彩な基盤技術の数々がキヤノンの根幹であり、進化の原動力となっています。





4. シナジーの泉(新領域展示)

キヤノンの技術は、4つの産業別グループの枠を超えて、新しい領域にも活用可能な高いポテンシャルを秘めています。「シナジーの泉」では、宇宙や先進医療の領域や、キヤノンの多彩な技術を再編集した「テクノロジーサンプル」をご紹介。より豊かな社会の実現に向けた新たな道が拡がります。





〈主なセミナーの概要〉



1. 日本経済新聞社 イベント・企画ユニット共催セミナー

●タイトル:日経ビジネスイノベーションフォーラム in Canon EXPO 2023 ~リスキリング編~

日 時:2023年10月19日(木)11:00~12:00

登壇者:東京大学大学院 経済学研究科・経済学部 教授 柳川 範之氏

概 要:業務に役立つスキルや知識を学び直すリスキリング。コロナがもたらしたキャリアや働き方の環境変化、企業/個人にとってのリスキリングの必要性とその対処法、リスキリング成功のカギ「アンラーン」やリスキリングの成功事例についてご紹介します。





●タイトル:日経ビジネスイノベーションフォーラム in Canon EXPO 2023 ~カーボンニュートラル編~

日 時:2023年10月19日(木)13:00~14:00

登壇者:東京大学 未来ビジョン研究センター 教授 高村 ゆかり氏

概 要:2050年カーボンニュートラル実現に向けて動き出した世界。各国の気候変動政策やGX(グリーントランスフォーメーション)をめぐる動きに加え、その対応を迫られるグローバル企業の動向や日本企業の課題と可能性についてご紹介します。





2. 日刊工業新聞社 共催セミナー

●タイトル:人工知能の研究開発 ~日本の現状と戦略~

日 時:2023年10月20日(金)10:30~11:30

登壇者:産業技術総合研究所フェロー マンチェスター大学 教授 辻井 潤一氏

概 要:人工知能技術は、社会の幅広い分野に浸透しそれを大きく変革する技術です。どのような技術を開発し、社会に取り込んでいくかは、その社会が内包する強さや課題によって変化します。日本という社会と産業構造に即したAI戦略とその現状をご紹介します。



●タイトル:宇宙ビジネス ~新たな経済圏のひろがり~

日 時:2023年10月20日(金)13:00~14:00

登壇者:一般社団法人SPACETIDE 代表理事兼CEO

A.T. カーニー株式会社 ディレクター石田 真康氏

概 要:宇宙ビジネスは、様々な業種の企業や個人とつながり、地球上に新たな経済圏を創りつつあります。そして、その経済圏は地球近傍から月以遠まで拡がることが期待されます。関連産業の事業展開など宇宙ビジネスの最新潮流についてご紹介します。





上記セミナーを含め、会期中に展示会場内の会議室にて、20を超えるセミナーを開催します。全てのセミナーの詳細はオフィシャルサイト(https://expo.canon/welcome/seminar/)をご確認ください。



